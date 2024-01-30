Чехи разработали инструмент, который избавит людей от телефонной зависимости

Instagram, TikTok, новое видео на YouTube... Социальные сети доступны сейчас и везде. Для кого-то они могут стать источником дохода, но многие тратят на них время, которое можно было бы использовать по-другому. И если нет достаточно сильной воли, чтобы остановиться, нужно обратиться к инструментам, которые сделают это за нас. Чешское приложение AppBlock начало управлять временем, проведенным за экраном, еще до того, как это стало трендом — и до того, как Google или Apple включили это в свои операционные системы.



«Изначально AppBlock был вдохновлен браузерными блокировщиками сайтов, которые я использовал раньше. Но потом я обнаружил, что даже если я заблокировал их на своем компьютере, я все равно могу получить к ним доступ на своем телефоне. Поэтому мы начали работать над мобильным приложением. Оно во многом вдохновлено моей потребностью не отвлекаться на телефон во время работы», — рассказал CzechCrunch Мирослав Новосветский, руководитель студии разработки MobileSoft.



При правильной настройке AppBlock блокирует все приложения на вашем телефоне и сайты в браузерах, которые могут помешать вам работать. О том, что приложение работает отлично, свидетельствуют цифры, которые приводит команда — и они растут год от года. «В прошлом году нам удалось утроить выручку, которая составила около миллиона долларов, и у нас пятьдесят тысяч пользователей, которые подписались на премиум-аккаунт», — подчеркивает Новосветский. «В общей сложности за последние девять лет наше приложение попробовали шесть миллионов человек, и мы сэкономили им десятки миллионов часов», — добавляет соавтор приложения.



AppBlock даже попал в подборку лучших приложений известного журнала TechCrunch для новогодних резолюций. Этому способствовала широкая языковая поддержка, благодаря которой приложение может обслуживать пользователей со всех континентов. AppBlock больше всего представлен в США, а также очень популярен в Бразилии и Индии.



AppBlock не ограничивается приложениями и конкретными веб-сайтами — вы также можете задать ему ключевые слова, которые хотите избегать в браузерах. Затем вы можете самостоятельно составить несколько так называемых расписаний и таким образом практически создать календарь. Одни приложения будут блокироваться, когда вы просыпаетесь, другие — когда вы приходите на работу, а во время семейного ужина вы не сможете искать определенные ключевые слова.



Все это хорошо, но что, если наступит момент слабости и вы вручную включите определенную страницу в заблокированное время? Такое тоже случается — и будет случаться. Для таких моментов существует «Строгий режим», который, возможно, является самым большим преимуществом чешского инструмента. «Это главная причина, по которой люди остаются с нами», — добавляет Новосветский.



Как только вы включите «Строгий режим» и установите время, его уже не сдвинуть. AppBlock не позволит вам каким-либо образом редактировать блокировщик, и вы даже не сможете удалить AppBlock, пока активирован «Строгий режим». Разработчики хотят предотвратить случайное желание пользователей зайти в настройки и отредактировать блок, даже если они знают, что этого делать не следует.



«Наша цель — изменить то, как люди используют свои телефоны. Мы хотим дать им инструменты для эффективного управления цифровыми технологиями, чтобы они могли отдавать предпочтение своим жизненным целям и душевному благополучию, а не цифровым отвлекающим факторам», — говорит Новосветский. «Мы стремимся стать самым известным в мире блокировщиком приложений, чтобы оказать положительное влияние на как можно большее количество людей. И мы верим, что нам это удастся».



В дальнейшем создатели сосредоточатся на улучшении существующих функций, а также будут работать над поддержкой настольных браузеров, а именно Opera и Firefox. На Chrome, Safari и Edge AppBlock уже можно установить и использовать так же, как и на мобильных устройствах. Это касается не только телефонов — люди часто откладывают дела и на компьютерах.