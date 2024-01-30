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Чехи разработали инструмент, который избавит людей от телефонной зависимости
6 февраля 2024
21:00
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Среднестатистический человек тратит на телефон три часа пятнадцать минут в день, беря его в руки или проверяя почти шестьдесят раз в день. Часто мы занимаемся на нем совершенно ненужными делами, которые только отвлекают нас от продуктивной работы. Тем не менее в новых версиях iOS и Android появились функции, позволяющие управлять экранным временем телефона, Но они подходят не всем. Особенно тем, кто не обладает сильной волей. Может помочь приложение, созданное специально для того, чтобы отвлекаться от работы по минимуму, разработаное в Градец-Кралове, но им пользуются люди по всему миру.
Instagram, TikTok, новое видео на YouTube... Социальные сети доступны сейчас и везде. Для кого-то они могут стать источником дохода, но многие тратят на них время, которое можно было бы использовать по-другому. И если нет достаточно сильной воли, чтобы остановиться, нужно обратиться к инструментам, которые сделают это за нас. Чешское приложение AppBlock начало управлять временем, проведенным за экраном, еще до того, как это стало трендом — и до того, как Google или Apple включили это в свои операционные системы.
«Изначально AppBlock был вдохновлен браузерными блокировщиками сайтов, которые я использовал раньше. Но потом я обнаружил, что даже если я заблокировал их на своем компьютере, я все равно могу получить к ним доступ на своем телефоне. Поэтому мы начали работать над мобильным приложением. Оно во многом вдохновлено моей потребностью не отвлекаться на телефон во время работы», — рассказал CzechCrunch Мирослав Новосветский, руководитель студии разработки MobileSoft.
При правильной настройке AppBlock блокирует все приложения на вашем телефоне и сайты в браузерах, которые могут помешать вам работать. О том, что приложение работает отлично, свидетельствуют цифры, которые приводит команда — и они растут год от года. «В прошлом году нам удалось утроить выручку, которая составила около миллиона долларов, и у нас пятьдесят тысяч пользователей, которые подписались на премиум-аккаунт», — подчеркивает Новосветский. «В общей сложности за последние девять лет наше приложение попробовали шесть миллионов человек, и мы сэкономили им десятки миллионов часов», — добавляет соавтор приложения.
AppBlock даже попал в подборку лучших приложений известного журнала TechCrunch для новогодних резолюций. Этому способствовала широкая языковая поддержка, благодаря которой приложение может обслуживать пользователей со всех континентов. AppBlock больше всего представлен в США, а также очень популярен в Бразилии и Индии.
AppBlock не ограничивается приложениями и конкретными веб-сайтами — вы также можете задать ему ключевые слова, которые хотите избегать в браузерах. Затем вы можете самостоятельно составить несколько так называемых расписаний и таким образом практически создать календарь. Одни приложения будут блокироваться, когда вы просыпаетесь, другие — когда вы приходите на работу, а во время семейного ужина вы не сможете искать определенные ключевые слова.
Все это хорошо, но что, если наступит момент слабости и вы вручную включите определенную страницу в заблокированное время? Такое тоже случается — и будет случаться. Для таких моментов существует «Строгий режим», который, возможно, является самым большим преимуществом чешского инструмента. «Это главная причина, по которой люди остаются с нами», — добавляет Новосветский.
Как только вы включите «Строгий режим» и установите время, его уже не сдвинуть. AppBlock не позволит вам каким-либо образом редактировать блокировщик, и вы даже не сможете удалить AppBlock, пока активирован «Строгий режим». Разработчики хотят предотвратить случайное желание пользователей зайти в настройки и отредактировать блок, даже если они знают, что этого делать не следует.
«Наша цель — изменить то, как люди используют свои телефоны. Мы хотим дать им инструменты для эффективного управления цифровыми технологиями, чтобы они могли отдавать предпочтение своим жизненным целям и душевному благополучию, а не цифровым отвлекающим факторам», — говорит Новосветский. «Мы стремимся стать самым известным в мире блокировщиком приложений, чтобы оказать положительное влияние на как можно большее количество людей. И мы верим, что нам это удастся».
В дальнейшем создатели сосредоточатся на улучшении существующих функций, а также будут работать над поддержкой настольных браузеров, а именно Opera и Firefox. На Chrome, Safari и Edge AppBlock уже можно установить и использовать так же, как и на мобильных устройствах. Это касается не только телефонов — люди часто откладывают дела и на компьютерах.
«Изначально AppBlock был вдохновлен браузерными блокировщиками сайтов, которые я использовал раньше. Но потом я обнаружил, что даже если я заблокировал их на своем компьютере, я все равно могу получить к ним доступ на своем телефоне. Поэтому мы начали работать над мобильным приложением. Оно во многом вдохновлено моей потребностью не отвлекаться на телефон во время работы», — рассказал CzechCrunch Мирослав Новосветский, руководитель студии разработки MobileSoft.
При правильной настройке AppBlock блокирует все приложения на вашем телефоне и сайты в браузерах, которые могут помешать вам работать. О том, что приложение работает отлично, свидетельствуют цифры, которые приводит команда — и они растут год от года. «В прошлом году нам удалось утроить выручку, которая составила около миллиона долларов, и у нас пятьдесят тысяч пользователей, которые подписались на премиум-аккаунт», — подчеркивает Новосветский. «В общей сложности за последние девять лет наше приложение попробовали шесть миллионов человек, и мы сэкономили им десятки миллионов часов», — добавляет соавтор приложения.
AppBlock даже попал в подборку лучших приложений известного журнала TechCrunch для новогодних резолюций. Этому способствовала широкая языковая поддержка, благодаря которой приложение может обслуживать пользователей со всех континентов. AppBlock больше всего представлен в США, а также очень популярен в Бразилии и Индии.
AppBlock не ограничивается приложениями и конкретными веб-сайтами — вы также можете задать ему ключевые слова, которые хотите избегать в браузерах. Затем вы можете самостоятельно составить несколько так называемых расписаний и таким образом практически создать календарь. Одни приложения будут блокироваться, когда вы просыпаетесь, другие — когда вы приходите на работу, а во время семейного ужина вы не сможете искать определенные ключевые слова.
Все это хорошо, но что, если наступит момент слабости и вы вручную включите определенную страницу в заблокированное время? Такое тоже случается — и будет случаться. Для таких моментов существует «Строгий режим», который, возможно, является самым большим преимуществом чешского инструмента. «Это главная причина, по которой люди остаются с нами», — добавляет Новосветский.
Как только вы включите «Строгий режим» и установите время, его уже не сдвинуть. AppBlock не позволит вам каким-либо образом редактировать блокировщик, и вы даже не сможете удалить AppBlock, пока активирован «Строгий режим». Разработчики хотят предотвратить случайное желание пользователей зайти в настройки и отредактировать блок, даже если они знают, что этого делать не следует.
«Наша цель — изменить то, как люди используют свои телефоны. Мы хотим дать им инструменты для эффективного управления цифровыми технологиями, чтобы они могли отдавать предпочтение своим жизненным целям и душевному благополучию, а не цифровым отвлекающим факторам», — говорит Новосветский. «Мы стремимся стать самым известным в мире блокировщиком приложений, чтобы оказать положительное влияние на как можно большее количество людей. И мы верим, что нам это удастся».
В дальнейшем создатели сосредоточатся на улучшении существующих функций, а также будут работать над поддержкой настольных браузеров, а именно Opera и Firefox. На Chrome, Safari и Edge AppBlock уже можно установить и использовать так же, как и на мобильных устройствах. Это касается не только телефонов — люди часто откладывают дела и на компьютерах.
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