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Чешская строительная отрасль пережила один из худших годов за последнее десятилетие
7 февраля 2024
15:00
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Снижение объемов строительства в 2023 году на 2,6% в годовом исчислении, о котором во вторник сообщило Чешское статистическое управление, является отражением состояния чешской экономики в целом. Денежно-кредитная политика и макроэкономические факторы в целом затрудняют финансирование новых проектов. Строительная отрасль пережила один из худших годов за десятилетие, и в результате жилье может подорожать. Однако в этом году ситуация на строительном рынке может улучшиться благодаря ожидаемому снижению ипотечных ставок и падению цен на энергоносители.
Рост цен на строительные материалы и сбои в производственных и транспортных цепочках, вызванные геополитикой ситуации, еще могут стать проблемой.
"В прошлом году экономика в целом сократилась на 0,4%, а строительное производство упало на 2,6%. Хотя инвестиции в экономику в целом развивались не так уж плохо, даже их объем в середине прошлого года был выше допандемического уровня, этого нельзя сказать об инвестициях в строительный сектор, — говорит Ян Веймелек, экономист Komerční banka.
Однако, по его словам, так называемые перспективные показатели всего сектора обнадеживают. По сравнению с прошлым годом в декабре строительные органы выдали на 7,5% меньше разрешений на строительство, однако ориентировочная стоимость этих разрешений выросла на 62,4%.
В прошлом году чешский строительный сектор сократился после двух лет роста и продемонстрировал самые низкие показатели внутреннего строительного производства с 2020 года. Аналитик Trinity Bank Лукаш Кованда отметил, что за исключением прошлого года и 2020 года, строительная отрасль падала только в последнее десятилетие. Кроме того, впервые с этого года в прошлом году одновременно упали объемы гражданского и инженерного строительства.
«Сектор гражданского строительства, в частности, борется с последствиями высоких процентных ставок, которые подрывают инвестиционную активность в строительстве или девелопменте, а также спрос на недвижимость, например, за счет роста цен и высоких ипотечных ставок.
Выдача разрешений на строительство не ускорится по щелчку пальцев. Для вступления в силу нового закона потребуется три года, говорит глава Vinci Боровка
Упор правительства на консолидацию государственных бюджетов и нежелание регионов и муниципалитетов вкладывать больше средств в давно созданные профициты в значительной степени способствовали тому, что гражданское строительство также упало, говорит Кованда.
Прошлогоднее падение объемов строительства произошло в основном за счет жилищного строительства. «Жилищное строительство вступило в фазу спада на начальном этапе, что было вызвано реальным снижением цен на недвижимость в период инфляции. Однако расходы на строительство в прошлом году выросли. Стоимость строительных работ увеличилась в среднем на 6%, а цены на материалы выросли на 3,8%. Сочетание реального снижения цен на недвижимость и роста стоимости строительства снизило интерес к новым проектам», — говорит Штепан Кржечек, аналитик BH Securities и экономический советник премьер-министра Петра Фиалы (ODS).
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