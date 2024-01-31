Чешская строительная отрасль пережила один из худших годов за последнее десятилетие

Рост цен на строительные материалы и сбои в производственных и транспортных цепочках, вызванные геополитикой ситуации, еще могут стать проблемой.





"В прошлом году экономика в целом сократилась на 0,4%, а строительное производство упало на 2,6%. Хотя инвестиции в экономику в целом развивались не так уж плохо, даже их объем в середине прошлого года был выше допандемического уровня, этого нельзя сказать об инвестициях в строительный сектор, — говорит Ян Веймелек, экономист Komerční banka.





Однако, по его словам, так называемые перспективные показатели всего сектора обнадеживают. По сравнению с прошлым годом в декабре строительные органы выдали на 7,5% меньше разрешений на строительство, однако ориентировочная стоимость этих разрешений выросла на 62,4%.





В прошлом году чешский строительный сектор сократился после двух лет роста и продемонстрировал самые низкие показатели внутреннего строительного производства с 2020 года. Аналитик Trinity Bank Лукаш Кованда отметил, что за исключением прошлого года и 2020 года, строительная отрасль падала только в последнее десятилетие. Кроме того, впервые с этого года в прошлом году одновременно упали объемы гражданского и инженерного строительства.





«Сектор гражданского строительства, в частности, борется с последствиями высоких процентных ставок, которые подрывают инвестиционную активность в строительстве или девелопменте, а также спрос на недвижимость, например, за счет роста цен и высоких ипотечных ставок.





Выдача разрешений на строительство не ускорится по щелчку пальцев. Для вступления в силу нового закона потребуется три года, говорит глава Vinci Боровка





Упор правительства на консолидацию государственных бюджетов и нежелание регионов и муниципалитетов вкладывать больше средств в давно созданные профициты в значительной степени способствовали тому, что гражданское строительство также упало, говорит Кованда.





Прошлогоднее падение объемов строительства произошло в основном за счет жилищного строительства. «Жилищное строительство вступило в фазу спада на начальном этапе, что было вызвано реальным снижением цен на недвижимость в период инфляции. Однако расходы на строительство в прошлом году выросли. Стоимость строительных работ увеличилась в среднем на 6%, а цены на материалы выросли на 3,8%. Сочетание реального снижения цен на недвижимость и роста стоимости строительства снизило интерес к новым проектам», — говорит Штепан Кржечек, аналитик BH Securities и экономический советник премьер-министра Петра Фиалы (ODS).