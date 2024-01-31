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Со склона Снежки сорвалась женщина. Группа туристов игнорировала предупреждения
7 февраля 2024
16:30
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Чешская туристка сорвалась с Юбилейного маршрута на склонах Снежки на польской стороне горы, но осталась невредимой. Марек Фрыш, пресс-секретарь Чешской горной службы (HS), сообщил ČTK, что она шла в составе группы. На прошлой неделе двое поляков погибли при падении со Снежки на польской стороне горы.
«Несмотря на все предупреждения, предостережения и инструкции, туристы снова оказались неподходящим образом экипированы для такого горного похода. Более того, группа выбрала маршрут, который закрыт зимой», — заявил сегодня Фрыш.
По его словам, группа чешских туристов из шести человек решила спуститься с вершины по так называемому Юбилейному маршруту. «В очень открытом и обледенелом месте они уже не могли идти дальше. В тот момент, когда один из членов группы соскользнул с тропы в долину Ломничка, они вызвали на помощь спасателей. Пятеро человек были благополучно доставлены в Силезский дом. Туристка, которая упала в долину, не пострадала и продолжила свой путь в Карпач (Польша) с другой группой туристов», — сказал Фрыш.
Он отметил, что это то же самое место, где во вторник, 30 января, трагически сорвались и погибли двое поляков. «Сегодняшняя ситуация произошла на 450 метров ниже по высоте, потому что это было уже на Юбилейном маршруте. На этот раз никто не пострадал», — сказал Фрыш в интервью ČTK.
На Снежке и в ее окрестностях до сих пор действует предупреждение горной службы о сильном обледенении.
По его словам, группа чешских туристов из шести человек решила спуститься с вершины по так называемому Юбилейному маршруту. «В очень открытом и обледенелом месте они уже не могли идти дальше. В тот момент, когда один из членов группы соскользнул с тропы в долину Ломничка, они вызвали на помощь спасателей. Пятеро человек были благополучно доставлены в Силезский дом. Туристка, которая упала в долину, не пострадала и продолжила свой путь в Карпач (Польша) с другой группой туристов», — сказал Фрыш.
Он отметил, что это то же самое место, где во вторник, 30 января, трагически сорвались и погибли двое поляков. «Сегодняшняя ситуация произошла на 450 метров ниже по высоте, потому что это было уже на Юбилейном маршруте. На этот раз никто не пострадал», — сказал Фрыш в интервью ČTK.
На Снежке и в ее окрестностях до сих пор действует предупреждение горной службы о сильном обледенении.
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