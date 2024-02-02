В начале года в Чехии увеличилось количество киберинцидентов

Все 18 киберинцидентов, произошедших в январе, ведомство оценило как незначительные. В декабре ведомство зарегистрировало 12 случаев; январь стал третьим месяцем подряд с количеством инцидентов ниже среднего.



Как и в прошлом году, в январе в классификации инцидентов преобладала категория «доступность». Инциденты в этой категории составили почти две трети всех зарегистрированных инцидентов в 2023 году.



Как и в предыдущие месяцы, наибольшее количество инцидентов, приводящих к нарушению доступа, было связано с DDoS-атаками. Аббревиатура DDoS расшифровывается как «распределенный отказ в обслуживании» и описывает как цель злоумышленников, так и метод ее выполнения. Цель — лишить законных пользователей возможности пользоваться услугами или сделать эти услуги недоступными (denial of service).



DDoS-атаки на чешские объекты чаще всего осуществляются из России





DDoS-атака — это вид кибератаки, при которой злоумышленники пытаются нарушить работу или нанести ущерб веб-сайту, сети или другому онлайн-сервису, перегружая его большим количеством фиктивных и незапрошенных запросов до тех пор, пока не произойдет снижение производительности, ограничение или отказ в обслуживании.



Это один из наиболее часто используемых типов атак в кибервойне, которая идет параллельно с конфликтом в Украине.



На первый взгляд DDoS-атаки могут выглядеть безобидно. Злоумышленники обычно выводят из строя интернет-сервис на короткий или длительный период времени, но не наносят серьезного ущерба. Однако компания ComSource, специализирующаяся на кибербезопасности, предупреждает о росте числа более изощренных кибернападений.



«На самом деле растущая угроза заключается в повышении качества и интенсивности отдельных атак. Они также становятся все более разнообразными: например, в сентябре была обнаружена очень необычная DDoS-атака, направленная только на протокол, используемый для VPN», — предупреждает Михал Штусак, эксперт по кибербезопасности и совладелец ComSource





VPN — это технологическое решение, которое позволяет пользователю подключаться к частным сайтам, даже если власти блокируют доступ к ним. Например, пользователь может находиться в России, но его компьютер выглядит так, как будто он находится в США. VPN, по сути, создает виртуальный тоннель через интернет. Сервис также обеспечивает пользователю анонимность.