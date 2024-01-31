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2023 год войдет в историю. Вам не показалось — температура растет
8 февраля 2024
20:30
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Кроме того, январь этого года стал самым теплым в истории со средней температурой 13,14 градуса, пополнив череду рекордно теплых месяцев.
В течение всего этого времени на Земле было на 1,5 градуса Цельсия теплее, чем в доиндустриальный период.
Последние 12 месяцев подряд впервые были в среднем более чем на 1,5 градуса Цельсия теплее, чем в эпоху доиндустриальной революции, сообщила сегодня метеорологическая служба Европейского союза Copernicus. Хотя ученые утверждают, что порог в 1,5 градуса является переломным моментом, позволяющим избежать наихудших последствий изменения климата, мировые лидеры на климатической конференции в Париже в 2015 году обязались постараться не превысить этот предел. Однако, по словам экспертов, до сих пор не было зафиксировано ни одного нарушения Парижского соглашения.
В период с февраля 2023 года по январь этого года глобальная температура поверхности Земли была на 1,52 градуса Цельсия выше, чем в среднем за доиндустриальный период с 1850 по 1900 год.
Прошлый год стал первым годом, когда кризисная отметка в 1,5 градуса Цельсия была преодолена круглогодично. И хотя пока это «всего лишь» один год, мир все ближе к его повторению. Пока мы не можем говорить о нарушении Парижского соглашения из-за коротких сроков, но, похоже, мы стремительно приближаемся к этому. Например, BBC сообщила, что это может произойти уже в конце этого десятилетия.
Человеческая деятельность, особенно сжигание ископаемого топлива, которое выделяет газы, разогревающие планету, несомненно, является причиной продолжающейся тенденции к потеплению. В последние месяцы естественное явление потепления климата, известное как Эль-Ниньо, также способствовало повышению температуры воздуха, но обычно оно увеличивает ее лишь примерно на 0,2 градуса Цельсия.
Научное сообщество считает, что замедлить потепление могут, в частности, срочные меры по сокращению выбросов углекислого газа. «Быстрое сокращение выбросов парниковых газов — единственный способ остановить рост глобальной температуры», — заявила Саманта Берджесс, заместитель директора Copernicus, после публикации последних данных.
Тем временем долгосрочные усилия по сокращению выбросов парниковых газов продолжаются. На этой неделе Европейская комиссия обнародовала предложение, цель которого — сократить их на 90% к 2040 году. Это должно привести к тому, что Европа достигнет климатической нейтральности к 2050 году, став первым климатически нейтральным континентом.
«Промежуточные цели по сокращению выбросов важны, однако ключевое значение имеют реальные действия. На самом деле важно не то, когда мы выбросим в атмосферу последнюю тонну углекислого газа, а то, сколько тонн парниковых газов мы выбросим в целом», — объясняет Катержина Колоухова из проекта Climate Facts, в рамках которого собираются данные о климате и климатических изменениях от таких научных учреждений, как Чешское национальное статистическое бюро, NASA, Eurostat и других.
В Чехии в настоящее время пересматриваются национальные стратегические документы, определяющие направление национальной климатической политики. «Вопрос в том, будут ли они достаточно масштабными, чтобы Чешская Республика внесла адекватный вклад в сдерживание глобального потепления ниже 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом. Переход к экономике с нулевым уровнем выбросов приведет как к устойчивому и здоровому ландшафту, так и к большей энергетической независимости», — добавляет Колоучова.
Около 150 стран на данный момент взяли на себя или обсуждают обязательства по климатической нейтральности, что охватывает около 90% мировых выбросов углекислого газа. Соединенные Штаты, как и ЕС, поставили цель на 2050 год, а Китай стремится к 2060 году.
Последние 12 месяцев подряд впервые были в среднем более чем на 1,5 градуса Цельсия теплее, чем в эпоху доиндустриальной революции, сообщила сегодня метеорологическая служба Европейского союза Copernicus. Хотя ученые утверждают, что порог в 1,5 градуса является переломным моментом, позволяющим избежать наихудших последствий изменения климата, мировые лидеры на климатической конференции в Париже в 2015 году обязались постараться не превысить этот предел. Однако, по словам экспертов, до сих пор не было зафиксировано ни одного нарушения Парижского соглашения.
В период с февраля 2023 года по январь этого года глобальная температура поверхности Земли была на 1,52 градуса Цельсия выше, чем в среднем за доиндустриальный период с 1850 по 1900 год.
Прошлый год стал первым годом, когда кризисная отметка в 1,5 градуса Цельсия была преодолена круглогодично. И хотя пока это «всего лишь» один год, мир все ближе к его повторению. Пока мы не можем говорить о нарушении Парижского соглашения из-за коротких сроков, но, похоже, мы стремительно приближаемся к этому. Например, BBC сообщила, что это может произойти уже в конце этого десятилетия.
Человеческая деятельность, особенно сжигание ископаемого топлива, которое выделяет газы, разогревающие планету, несомненно, является причиной продолжающейся тенденции к потеплению. В последние месяцы естественное явление потепления климата, известное как Эль-Ниньо, также способствовало повышению температуры воздуха, но обычно оно увеличивает ее лишь примерно на 0,2 градуса Цельсия.
Научное сообщество считает, что замедлить потепление могут, в частности, срочные меры по сокращению выбросов углекислого газа. «Быстрое сокращение выбросов парниковых газов — единственный способ остановить рост глобальной температуры», — заявила Саманта Берджесс, заместитель директора Copernicus, после публикации последних данных.
Тем временем долгосрочные усилия по сокращению выбросов парниковых газов продолжаются. На этой неделе Европейская комиссия обнародовала предложение, цель которого — сократить их на 90% к 2040 году. Это должно привести к тому, что Европа достигнет климатической нейтральности к 2050 году, став первым климатически нейтральным континентом.
«Промежуточные цели по сокращению выбросов важны, однако ключевое значение имеют реальные действия. На самом деле важно не то, когда мы выбросим в атмосферу последнюю тонну углекислого газа, а то, сколько тонн парниковых газов мы выбросим в целом», — объясняет Катержина Колоухова из проекта Climate Facts, в рамках которого собираются данные о климате и климатических изменениях от таких научных учреждений, как Чешское национальное статистическое бюро, NASA, Eurostat и других.
В Чехии в настоящее время пересматриваются национальные стратегические документы, определяющие направление национальной климатической политики. «Вопрос в том, будут ли они достаточно масштабными, чтобы Чешская Республика внесла адекватный вклад в сдерживание глобального потепления ниже 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом. Переход к экономике с нулевым уровнем выбросов приведет как к устойчивому и здоровому ландшафту, так и к большей энергетической независимости», — добавляет Колоучова.
Около 150 стран на данный момент взяли на себя или обсуждают обязательства по климатической нейтральности, что охватывает около 90% мировых выбросов углекислого газа. Соединенные Штаты, как и ЕС, поставили цель на 2050 год, а Китай стремится к 2060 году.
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