Доверенности в Чехии можно будет показывать в цифровом виде. Что станет с бумажными?

Намерение создать регистр представительств обсуждалось правительством в конце прошлого года, а утвержденный закон должен закрепить создание регистра в законодательстве. Бартош заявил, что, когда план будет утвержден, родители смогут использовать цифровые доверенности, действуя от имени своих детей. Это также позволит выдавать доверенности при взаимодействии с органами власти.



«Больше не нужно будет обращаться в органы власти за доверенностью, и она будет доступна в реестре для повторного использования до отмены или истечения срока действия», — сказал сегодня вице-премьер. По его словам, в реестре также появится возможность использовать заранее заполненные формы для различных случаев. «Вместо физической подписи цифровая доверенность будет подтверждаться личностью гражданина, а обработка в системе будет происходить автоматически, без необходимости дальнейшего вмешательства должностного лица», — добавил Бартош.



По словам Бартоша, первым к Регистру представительств подключится Министерство транспорта, за ним последуют и другие ведомства. Вице-премьер подчеркнул, что создание реестра никоим образом не ограничит возможность дальнейшего использования доверенностей в бумажной форме.