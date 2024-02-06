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Доверенности в Чехии можно будет показывать в цифровом виде. Что станет с бумажными?
15 февраля 2024
16:30
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При общении с органами власти, скорее всего, можно будет использовать доверенности в цифровом виде. Правительство одобрило законопроект о создании Регистра представителей, который будет управлять цифровыми доверенностями. Вице-премьер по цифровизации и министр регионального развития Иван Бартош сообщил об этом в сети X. Согласно представленному предложению, Регистр представительства должен начать функционировать в июле этого года.
Намерение создать регистр представительств обсуждалось правительством в конце прошлого года, а утвержденный закон должен закрепить создание регистра в законодательстве. Бартош заявил, что, когда план будет утвержден, родители смогут использовать цифровые доверенности, действуя от имени своих детей. Это также позволит выдавать доверенности при взаимодействии с органами власти.
«Больше не нужно будет обращаться в органы власти за доверенностью, и она будет доступна в реестре для повторного использования до отмены или истечения срока действия», — сказал сегодня вице-премьер. По его словам, в реестре также появится возможность использовать заранее заполненные формы для различных случаев. «Вместо физической подписи цифровая доверенность будет подтверждаться личностью гражданина, а обработка в системе будет происходить автоматически, без необходимости дальнейшего вмешательства должностного лица», — добавил Бартош.
По словам Бартоша, первым к Регистру представительств подключится Министерство транспорта, за ним последуют и другие ведомства. Вице-премьер подчеркнул, что создание реестра никоим образом не ограничит возможность дальнейшего использования доверенностей в бумажной форме.
«Больше не нужно будет обращаться в органы власти за доверенностью, и она будет доступна в реестре для повторного использования до отмены или истечения срока действия», — сказал сегодня вице-премьер. По его словам, в реестре также появится возможность использовать заранее заполненные формы для различных случаев. «Вместо физической подписи цифровая доверенность будет подтверждаться личностью гражданина, а обработка в системе будет происходить автоматически, без необходимости дальнейшего вмешательства должностного лица», — добавил Бартош.
По словам Бартоша, первым к Регистру представительств подключится Министерство транспорта, за ним последуют и другие ведомства. Вице-премьер подчеркнул, что создание реестра никоим образом не ограничит возможность дальнейшего использования доверенностей в бумажной форме.
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