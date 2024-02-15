В каких случаях сотрудник в Чехии обязан подавать налоговую декларацию?

Работники, которые обязаны самостоятельно подавать налоговую декларацию, не могут запросить у работодателя годовой налоговый расчет за 2023 год.





На практике это чаще всего работники с доходом от предпринимательской деятельности, аренды или другим налогооблагаемым доходом выше 20 000 крон за предыдущий год или работники, которые в течение года работали одновременно у двух работодателей не менее одного месяца и с обоих доходов платили авансовый подоходный налог.





«Работники с доходами от трудовой деятельности заполняют только упрощенную двухстраничную налоговую декларацию, в то время как работники с доходами от предпринимательской деятельности, капитальных активов или аренды заполняют четырехстраничную налоговую декларацию», — напоминает Габриэла Иванко, налоговый консультант Mazars.





Всегда прикладывайте справки от работодателей





К налоговой декларации необходимо приложить все дополнительные документы. Это, как правило, документы от финансовых учреждений, уменьшающие налоговые обязательства в виде налоговых вычетов, например, проценты, выплаченные по ипотеке, или вклады в пенсионный накопительный план.





Банки и страховые компании обычно ежегодно автоматически отправляют своим клиентам соответствующие справки. Каждый работник должен предоставить справку о налогооблагаемом доходе от всех работодателей, у которых он работал в течение 2023 г. «В этой справке указывается общая сумма брутто-зарплаты, полученной в 2023 г. от соответствующего работодателя, и авансовый подоходный налог, уплаченный в течение 2023 г.», — добавляет Иванко.





Двухстраничная декларация для работников





Заполнить двухстраничную налоговую декларацию довольно просто. Однако вы всегда должны указывать общую сумму брутто-зарплаты от всех работодателей, скидку на налогоплательщика и общую сумму авансовых платежей.





Если заявлены налоговые вычеты и различные налоговые скидки, в том числе налоговый вычет на ребенка, то строки для этих пунктов также должны быть заполнены. Бывает и так, что люди забывают подписать налоговую декларацию.





Сотрудники, заполняющие двухстраничную декларацию, могут иметь право на возврат денег при переплате налога, поэтому номер банковского счета получателя также должен быть заполнен. В этом случае необходимо добавить еще одну подпись в соответствующее поле. «Скидка на одного налогоплательщика составляет 30 840 крон во всех случаях, даже если сотрудник работал только часть года», — отмечает Иванко.





Налоговая декларация для предпринимателей





Работники, получающие доход от своего бизнеса, должны приложить к четырехстраничной декларации Приложение 1, в котором рассчитывается частичная налоговая база в соответствии с разделом 7 Закона о подоходном налоге. При получении дохода от аренды или другого облагаемого налогом дохода к четырехстраничной декларации необходимо приложить Приложение 2, в котором рассчитывается налоговая база в соответствии с разделами 9 и 10 Закона о подоходном налоге.





Работники, подающие четырехстраничную декларацию, обычно имеют задолженность по налогам из-за дополнительного трудового дохода, с которого в течение года не был уплачен авансовый налог.





«В 2023 году более высокая ставка подоходного налога в размере 23% взимается с общей налоговой базы при доходе свыше 1 935 552 крон в год, при этом оценивается не только база от активного трудового и предпринимательского дохода, но и от пассивного дохода», — добавляет Иванко.