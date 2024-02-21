ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
Фермеры в Варшаве против против политики ЕС и конкуренции со стороны Украины
28 февраля 2024
19:30
198
Около 10 000 фермеров протестовали вчера в центре Варшавы против климатической политики Европейского Союза и импорта более дешевой сельскохозяйственной продукции из Украины, сообщает полиция. Они потребовали от правительства закрыть из-за этого польско-украинскую границу. В результате их акции было затруднено движение в центре польской столицы, сообщают польские СМИ.
Недовольные фермеры с красно-белыми польскими флагами скандировали лозунги и несли транспаранты «Мы, фермеры, свободные поляки, остановим зеленое безумие» или «Фермер кормит, фермер защищает, но глупость все равно впереди». Перед началом марша они спели национальный гимн, запустили петарды и разожгли несколько костров из шин и рабочей одежды.
«Где премьер-министр?» — кричали они у резиденции премьер-министра. Однако Дональд Туск находился сегодня в Праге на встрече лидеров стран Вышеградской группы (V4). Ян Грабец, глава его канцелярии, встретился с фермерами, но встреча ни к чему не привела, сообщает onet.pl. Ранее протестующих принял спикер Сейма, нижней палаты парламента, Шимон Холовня.
«Где премьер-министр?» — кричали они у резиденции премьер-министра. Однако Дональд Туск находился сегодня в Праге на встрече лидеров стран Вышеградской группы (V4). Ян Грабец, глава его канцелярии, встретился с фермерами, но встреча ни к чему не привела, сообщает onet.pl. Ранее протестующих принял спикер Сейма, нижней палаты парламента, Шимон Холовня.
К акции протеста также присоединились автоперевозчики и шахтеры.
«Речь идет не только о нас, фермерах. Это касается всех вас. Потому что что вы будете есть, если нас здесь не будет?» — цитирует Gazeta Wyborcza одного из недовольных фермеров. Он назвал сегодняшнюю демонстрацию очередным событием в череде сельскохозяйственных протестов. Организаторы предупредили, что, если правительство не примет их требования всерьез, они вернутся в Варшаву 6 марта.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
28 ФЕВРАЛЯ 2024
583
Эпидемия гриппа начинает отступать, но на ее место приходят другие респираторные вирусы. Некоторые пациенты продолжают оставаться в больнице с пневмонией, которую врачи не успевают обнаружить. Это...
13:30
28 ФЕВРАЛЯ 2024
1586
Иммиграционные власти Шри-Ланки приказали более чем 288 000 россиян и почти 20 000 украинцев покинуть страну. Причиной этого стало возобновление авиасообщения между Россией и Шри-Ланкой....
12:30
28 ФЕВРАЛЯ 2024
452
Макс Корж сделал SOLD OUT на самом большом стадионе Праги — билеты раскупили за два дня.
19:30
27 ФЕВРАЛЯ 2024
757
Широкомасштабная дезинформационная кампания, направленная на население Украины, была раскрыта экспертами по безопасности из антивирусной компании Eset. По их словам, она связана с фишинговыми...
18:40
27 ФЕВРАЛЯ 2024
349
21 марта в Праге пройдет концерт Вадика Королёва из группы OQJAV. Музыка и тексты ОQJAV — тонкая поэзия, романтическая ирония. Нежность, перетекающая в дерзость и обратно.
19:30
26 ФЕВРАЛЯ 2024
782
Заболеваемость коклюшем в южной Чехии не уменьшается. С начала этого года южночешские врачи зарегистрировали почти 250 случаев заболевания. Это в девять раз больше, чем за весь прошлый год....
18:00
26 ФЕВРАЛЯ 2024
1672
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЕС: ДЕНЬГИ НА БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ ЗА 10 СЕКУНД ВО ВСЕХ СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА ДАЖЕ НА ВЫХОДНЫХ
В Чешской Республике 14 банков могут переводить деньги за считанные секунды. Но в ЕС им придется нести большие расходы, чтобы защитить «чистые» транзакции.
18:00
25 ФЕВРАЛЯ 2024
974
Температура выше среднего и количество осадков, выпавших за последние четыре недели, соответствуют скорее ранней весне, чем классической зимней погоде. Многие горнолыжные курорты уже закрылись или...
21:00
23 ФЕВРАЛЯ 2024
714
Украина должна использовать этот год для закрепления достигнутых успехов и занять прочную оборону в конфликте с Россией, заявил начальник Генерального штаба Карел Ржехка в программе «Вопросы...
11:00
23 ФЕВРАЛЯ 2024
1745
Для большинства работников налоговую декларацию подает отдел заработной платы. Однако люди, которые работают на двух работодателей одновременно, сотрудники, претендующие на возврат удержанного...
19:30
22 ФЕВРАЛЯ 2024
878
С помощью всего нескольких команд искусственный интеллект может создать реалистичное видео, практически неотличимое от реального. Таков новый проект OpenAI под названием Sora, который глава...
13:30
22 ФЕВРАЛЯ 2024
848
Компании по всему миру все чаще полагаются на искусственный интеллект во время собеседований. Платформы, которые могут оценивать качество резюме и отслеживать язык тела, должны быть способом более...
08:00
22 ФЕВРАЛЯ 2024
762
Пациентов с тяжелой формой гриппа стало намного больше, и их состояние гораздо серьезнее, чем в прошлом году. Это подтверждают не только отчеты врачей общей практики, но и данные из больниц.
21:00
21 ФЕВРАЛЯ 2024
934
КАК ВЫТЯНУТЬ ИЗ ЛЮДЕЙ ТЫСЯЧИ КРОН. КЛИНИКИ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ, ПОЛЬЗА ОТ КОТОРЫХ СОМНИТЕЛЬНА
Профилактические пакеты услуг врача становятся новой формой дополнительного сервиса. В некоторых клиниках они включают в себя витаминные инъекции или выявление опухолей в организме. Пациенты могут...
18:00
21 ФЕВРАЛЯ 2024
2215
Еще в 2022 году потребление свежих овощей в стране упало на десятую часть.