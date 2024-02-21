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Фермеры в Варшаве против против политики ЕС и конкуренции со стороны Украины

Анастасия Князева
28 февраля 2024
19:30
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Около 10 000 фермеров протестовали вчера в центре Варшавы против климатической политики Европейского Союза и импорта более дешевой сельскохозяйственной продукции из Украины, сообщает полиция. Они потребовали от правительства закрыть из-за этого польско-украинскую границу. В результате их акции было затруднено движение в центре польской столицы, сообщают польские СМИ.
Недовольные фермеры с красно-белыми польскими флагами скандировали лозунги и несли транспаранты «Мы, фермеры, свободные поляки, остановим зеленое безумие» или «Фермер кормит, фермер защищает, но глупость все равно впереди». Перед началом марша они спели национальный гимн, запустили петарды и разожгли несколько костров из шин и рабочей одежды.
 
«Где премьер-министр?» — кричали они у резиденции премьер-министра. Однако Дональд Туск находился сегодня в Праге на встрече лидеров стран Вышеградской группы (V4). Ян Грабец, глава его канцелярии, встретился с фермерами, но встреча ни к чему не привела, сообщает onet.pl. Ранее протестующих принял спикер Сейма, нижней палаты парламента, Шимон Холовня.
 
К акции протеста также присоединились автоперевозчики и шахтеры.

«Речь идет не только о нас, фермерах. Это касается всех вас. Потому что что вы будете есть, если нас здесь не будет?» — цитирует Gazeta Wyborcza одного из недовольных фермеров. Он назвал сегодняшнюю демонстрацию очередным событием в череде сельскохозяйственных протестов. Организаторы предупредили, что, если правительство не примет их требования всерьез, они вернутся в Варшаву 6 марта.
 
протест Еврозона Польша Европа

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