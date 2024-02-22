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Скоро один ИИ будет продавать компанию, а другой — покупать, говорит эксперт
29 февраля 2024
15:00
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«Мы внедряем искусственный интеллект в нашу деятельность среди консультантов по сделкам и инвестиционных банкиров», — рассказывает Ян Фрей, эксперт по слияниям и поглощениям из Rowan Legal.
После прошлогоднего спада рынок слияний и поглощений постепенно начинает оживать. Появляются новые сделки, компании стремятся покупать. По словам эксперта, на рынке доминируют ИТ, телекоммуникации, а также возобновляемые источники энергии и машиностроение.
Kofola и ее покупка Pivovary, битва за Packet, выигранная консорциумом CVC, Emma Capital и R2G, или продажа Meopta Optika. В прошлом году на рынке слияний и поглощений появилось несколько эксклюзивных сделок, но в целом он значительно сократился. Например, по данным RSM, в Чехии было заключено всего 80 сделок на десятки миллионов, что стало самым низким показателем за последние пять лет и на 40% меньше, чем в прошлом году. Deloitte, напротив, указывает на падение почти на четверть по всей Европе.
По словам Яна Фрея, эксперта по слияниям и поглощениям из Rowan Legal, хотя метрики и расчеты могут отличаться в разных организациях, все участники рынка сходятся во мнении о значительном падении. «Учитывая, что с 2012 года прямая линия заключенных сделок M&A росла, в какой-то момент должен был произойти спад», — говорит Фрей, добавляя, что снижение является результатом «эпохи ковида и постковида».
Дорогие деньги, дешевые компании
Проще говоря, деньги стали дороже, и инвесторы, зависящие от внешнего финансирования, стали более осторожными. В то же время некоторые компании падают в цене до уровня, за который никто не хочет их продавать. «В экономику было закачано довольно много денег, что проявилось в виде инфляции. Это привело к другой цепной реакции — росту процентных ставок и, как следствие, удорожанию инвестиций для инвесторов, которые используют внешнее финансирование для таких покупок. Неблагоприятная оценка стоимости некоторых компаний привела к нежеланию их владельцев проводить слияния и поглощения», — говорит Фрей, добавляя, что война в Украине также оказала свое влияние. Ее близость по-прежнему «дисквалифицирует» Чешскую Республику в глазах американских инвесторов.
Спад в экономике касается не только Чехии. «Даже иностранные консультанты жалуются, что рынок слияний и поглощений немного охладился», — говорит Фрей. Единственным исключением, по его словам, является Польша. «Польша — очень сильный игрок. Это большой рынок и стабильная бизнес-среда, где можно найти больше инвестиционных возможностей», — объясняет Фрей. В прошлом году многие чешские инвесторы, не нашедшие подходящих объектов, также направились в эту страну. «Когда в Чехии происходит интересная продажа и появляется свободная компания, многие инвесторы устремляются туда и борются за нее. В Польше инвестор распределяет портфель и участвует в большем количестве тендеров».
Рынок восстанавливается, спрос растет
По мнению Фрея, этот год должен принести улучшения. «Экономическая ситуация будет способствовать тому, что рынок слияний и поглощений снова расцветет. Инфляция снижается, процентные ставки уменьшаются. Фактически, уже не будет такой проблемы с оценкой стоимости», — добавляет он. Уже в первые месяцы этого года, по его словам, спрос растет, и на рынок выходят новые предложения. Доминируют ИТ, телекоммуникации, а также возобновляемые источники энергии и машиностроение.
Один ИИ продаст фирму, другой ее купит
Большие перемены происходят сейчас в фактической подготовке сделок. Искусственный интеллект становится все более и более распространенным.
«Мы внедряем искусственный интеллект в нашу деятельность на стороне консультантов по сделкам и инвестиционных банкиров. Я бы сравнил это с ситуацией, когда появилась электронная почта. До этого документы готовились на ксероксе, отправлялись по почте, и приходилось ждать ответа шесть недель. Как тогда электронная почта сделала все быстрее, так и сегодня искусственный интеллект делает нечто подобное», — добавляет Фрей.
Пока искусственный интеллект не может учесть все параметры в конкретной компании, выделить потенциальные риски и подготовить контракт соответствующим образом, но через несколько лет ситуация может измениться.
«Я могу представить, как ИИ на стороне продавца пишет договор о продаже компании, а ИИ на стороне покупателя его читает. Они будут взаимно договариваться о продаже, и максимум, что потребуется, — это проверка соответствия договора стандартам», — добавляет Фрей.
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