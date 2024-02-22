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Большинство молодых людей в Чехии оплачивают покупки с помощью мобильного телефона

Новости 420on
29 февраля 2024
13:30
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Платежные карты постепенно вытесняют наличные деньги, при этом чехи все чаще пользуются картами, хранящимися в мобильных телефонах. Согласно последнему анализу компании ČSOB, две трети людей в возрасте до 30 лет используют для оплаты свои мобильные телефоны или смарт-часы.
По данным банка, еще год назад так поступала едва ли половина этой возрастной группы.
 
Оплата телефоном становится популярнее и среди других групп, но ее доля постепенно снижается с увеличением возраста. Если среди 30–40-летних людей около 33% оплачивают покупки с помощью мобильного телефона или часов, то среди 50-летних эта цифра составляет около 20%.
 
Среди пожилых людей этот показатель еще ниже, но даже в возрастной группе от 66 до 70 лет более 8% клиентов ČSOB в прошлом году оплачивали покупки с помощью мобильного телефона, тогда как годом ранее этот показатель составлял менее 5%.
 
Растущую популярность мобильных платежей подтверждают также карточные ассоциации и поставщики платежных терминалов.
 
«Оплата с помощью переносных устройств, особенно мобильных телефонов и часов, является одной из самых значительных тенденций в сфере безналичных платежей за последние годы», — сказал Právo Мартин Долейш, директор по развитию бизнеса Mastercard в Чешской Республике и Словакии.
 
«Если еще несколько лет назад это была новинка, которую использовали энтузиасты технологий, то, согласно нашему последнему опросу, 44% чехов уже попробовали платежи с помощью мобильных устройств или часов», — отметил он.
 
По его словам, люди, попробовавшие этот способ оплаты, очень часто используют его в качестве основного.
 
«Это потому, что он самый быстрый, безопасный и удобный. Почти у каждого человека телефон все равно находится в руке или кармане, ему не нужно доставать бумажник или искать карту на кассе, а при аутентификации по отпечатку пальца или сканированию лица не нужно вводить PIN-код», — добавил Долейш.
 
По словам Ондржея Голоубека, представителя компании Global Payments, ведущего поставщика платежных решений в Чехии, соотношение платежей с помощью мобильных устройств и традиционных карт уже превысило 40%.
 
Например, в банке Komerční banka количество платежей по так называемым токенизированным картам, которые в основном представляют собой бесконтактные операции с использованием мобильных телефонов или смарт-часов, в прошлом году выросло на 39% по сравнению с предыдущим годом, а объем бесконтактных операций — на 35%.
 
В то же время платежи по картам как таковые или по мобильным телефонам постепенно вытесняют наличные.
 
Объем внутренних карточных платежей в прошлом году вырос на 7% по сравнению с предыдущим годом в случае с KB, и на 20% для иностранных платежей. Значительный рост произошел за счет использования современных платежных инструментов.
 
Apple Pay или Google Pay используют сотни тысяч клиентов в каждом крупном банке. Только в одном банке Česká spořitelna в декабре прошлого года было зарегистрировано 23 миллиона транзакций через Apple Pay и 13,6 миллиона через Google Pay.
 
В декабре 2020 года было всего 3,1 и 1,7 миллиона транзакций. Объем транзакций клиентов ČS через Apple или Google Pay в декабре прошлого года достиг 21,2 миллиарда крон, а в январе — 17,1 миллиарда крон.
 
Люди хотели бы больше платить бесконтактно, но во многих местах карты не принимают. Например, в пабах или у стоматолога. Чехи также чаще пользуются мобильными телефонами, чтобы снять деньги в банкомате.
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