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Словацкий ИИ, обученный на миллионах ЭКГ, сможет заблаговременно обнаруживать сердечные приступы
8 марта 2024
21:00
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Словацкий стартап Powerful Medical братьев Херман привлек внимание Европейского совета по инновациям, который выделил ему грант и прямые инвестиции.
Стартап возглавляет борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями — основной причиной смертности во всем мире, большая часть которой вызвана сердечными приступами. Словацкий стартап Powerful Medical благодаря искусственному интеллекту может сравнивать ЭКГ с миллионами предыдущих записей, что позволяет мгновенно поставить диагноз пациенту. Таким образом, он может обнаружить острый сердечный приступ на три часа раньше, чем существующие модели. Это привлекло внимание Европейского совета по инновациям, который выделит ему почти двести миллионов крон.
Инвестируемый стартап: словацкая компания Powerful Medical
Кто инвестирует: Европейский инновационный совет (EIC), бюджет которого составляет более десяти миллиардов евро (250 миллиардов крон) на поддержку инноваций, передачу технологий и финансирование стартапов.
Сколько: EIC выделил стартапу грант в размере 2,5 миллиона евро, а также инвестицию в размере 5 миллионов евро (в пересчете на общую сумму 190 миллионов крон).
Сколько стартап уже привлек в общей сложности: в 2022 году он также получил инвестицию в размере 150 миллионов чешских крон от чешской компании BPD Partners, которая управляет деньгами бывших владельцев компании Czech Coal Яна Добровского, Петра Пудила и Васила Бобелы.
Чем занимается стартап: Платформа для интерпретации ЭКГ под названием PMcardio позволяет врачам и медицинским работникам выявлять наиболее распространенный тип сердечного приступа, а также 38 других отклонений в работе сердца. По словам основателей, это единственное в мире сертифицированное медицинское устройство, которое использует искусственный интеллект для оцифровки и интерпретации записей ЭКГ. Приложение за считанные секунды сравнивает изображение любой 12-канальный ЭКГ с миллионами предыдущих записей пациентов, что позволяет мгновенно поставить диагноз.
Основатели: братья Мартин и Роберт Херман
Почему это интересно: «Влияние нашей технологии не ограничивается немедленным лечением сердечных приступов, а распространяется на будущее здоровье пациентов. Модели искусственного интеллекта, которые мы разрабатываем, направлены на скрининг сердечной недостаточности на основе ЭКГ, даже у бессимптомных пациентов, которые приходят на плановый осмотр к терапевту. Это даст им шанс прожить более здоровую и долгую жизнь», — комментирует соучредитель Powerful Medical Роберт Герман.
На что стартап планирует использовать инвестиции: Расширить свою деятельность в странах Европейского союза, а также выйти на рынок США.
Инвестируемый стартап: словацкая компания Powerful Medical
Кто инвестирует: Европейский инновационный совет (EIC), бюджет которого составляет более десяти миллиардов евро (250 миллиардов крон) на поддержку инноваций, передачу технологий и финансирование стартапов.
Сколько: EIC выделил стартапу грант в размере 2,5 миллиона евро, а также инвестицию в размере 5 миллионов евро (в пересчете на общую сумму 190 миллионов крон).
Сколько стартап уже привлек в общей сложности: в 2022 году он также получил инвестицию в размере 150 миллионов чешских крон от чешской компании BPD Partners, которая управляет деньгами бывших владельцев компании Czech Coal Яна Добровского, Петра Пудила и Васила Бобелы.
Чем занимается стартап: Платформа для интерпретации ЭКГ под названием PMcardio позволяет врачам и медицинским работникам выявлять наиболее распространенный тип сердечного приступа, а также 38 других отклонений в работе сердца. По словам основателей, это единственное в мире сертифицированное медицинское устройство, которое использует искусственный интеллект для оцифровки и интерпретации записей ЭКГ. Приложение за считанные секунды сравнивает изображение любой 12-канальный ЭКГ с миллионами предыдущих записей пациентов, что позволяет мгновенно поставить диагноз.
Основатели: братья Мартин и Роберт Херман
Почему это интересно: «Влияние нашей технологии не ограничивается немедленным лечением сердечных приступов, а распространяется на будущее здоровье пациентов. Модели искусственного интеллекта, которые мы разрабатываем, направлены на скрининг сердечной недостаточности на основе ЭКГ, даже у бессимптомных пациентов, которые приходят на плановый осмотр к терапевту. Это даст им шанс прожить более здоровую и долгую жизнь», — комментирует соучредитель Powerful Medical Роберт Герман.
На что стартап планирует использовать инвестиции: Расширить свою деятельность в странах Европейского союза, а также выйти на рынок США.
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