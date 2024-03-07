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Как ЕС давит на технологических гигантов: из поиска Google исчезла прямая ссылка на карты

Анастасия Князева
16 марта 2024
12:00
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Нажав на предварительный просмотр карты в результатах поиска Google, выбольше не перейдете на Google Maps. Это связано с новым европейским законодательством.
Несколько дней назад главная страница поиска Google стала вести себя не так, как раньше: на первый взгляд, все как прежде, но теперь из результатов поиска нельзя напрямую перейти, например, на Google Maps, и даже ссылку на карты нельзя найти под поисковой строкой, как раньше. Это не случайность, не специальное решение разработчиков и не ошибка, а следствие новых европейских законов, направленных на обеспечение более справедливого цифрового рынка и защиту потребителей.

Когда несколько дней назад мы вводили в поисковую строку Google, например, Брно и нажимали клавишу Enter, первым, что мы получали, было краткое изложение основной информации о городе, подборка фотографий, текущая погода и предварительный просмотр карты. Все это актуально и сегодня. Однако, когда мы нажимаем на карту, вместо перенаправления на Google Maps мы получаем лишь более крупный, частично интерактивный предварительный просмотр. Чтобы перейти на карту с полным набором опций, нам нужно еще раз нажать в левом нижнем углу на «Маршрут».

На первый взгляд, это может показаться логичным решением Google: поскольку мы ищем город в поисковой системе, а не непосредственно на картах, имеет смысл предложить большой предварительный просмотр для ориентации, а также дополнительную информацию и ссылки. Однако пользователи в социальных сетях стали обращать внимание на то, что сроки изменений точно соответствуют дате вступления в силу нового европейского законодательства.

Речь идет о Законе о цифровых рынках (Digital Markets Act, сокращенно DMA). Он был одобрен Советом Европейского союза в первой половине 2022 года, а часть его правил вступила в силу в мае прошлого года. Но полный текст закона должен быть соблюден крупными интернет-компаниями, на которые он нацелен, начиная с 6 марта этого года.

Согласно официальной формулировке, Закон о цифровых рынках призван «обеспечить честную конкуренцию между цифровыми платформами независимо от их размера, расширить потребительский выбор и способствовать созданию новых возможностей для малого бизнеса». На практике это должно означать, что такие интернет-гиганты, как Google (или его материнская компания Alphabet), Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Apple или Amazon, не смогут злоупотреблять своим доминирующим положением на рынке и отдавать предпочтение собственным продуктам в ущерб другим.

В частности, закон касается так называемых «гейткиперов», то есть крупных компаний, разрабатывающих цифровые продукты, с оборотом более 7,4 миллиарда евро в Европейском союзе, не менее 45 миллионов ежемесячных пользователей и другими подобными характеристиками. По определению, они занимают доминирующее положение на рынке и обладают огромной властью, которой часто злоупотребляют — как, например, вышеупомянутый Google, когда отдает предпочтение собственным картам, продуктовым предложениям или берет плату за более высокий рейтинг в результатах поиска. Европейский совет выделил шесть лидеров: Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance (это TikTok), Meta и Microsoft.

Новые правила призваны помешать этим компаниям отдавать предпочтение собственным продуктам, не позволять разработчикам использовать сторонние платежные платформы, использовать данные пользователей для целевой рекламы без согласия и так далее. Несоблюдение правил грозит штрафом в размере до 10% от глобального оборота компании. Мелкие или крупные нарушения этих пунктов можно найти в прошлом у всех перечисленных компаний, будь то App Store от Apple, нечестные методы устранения конкуренции у Amazon, предустановленное программное обеспечение у Microsoft или работа с пользовательскими данными у Meta или ByteDance.

Параллельно с Законом о цифровых рынках Европейский совет также подготовил Закон о цифровых услугах (DSA), в котором особое внимание уделяется пользовательским данным, безопасности и конфиденциальности в интернете. Правила DSA распространяются на все компании, предоставляющие контент или продукты онлайн, то есть на интернет-магазины, социальные сети, платформы для путешествий и размещения, а также платформы для обмена контентом. При этом законодатели выделили 17 основных платформ, для которых действуют более строгие правила.

Чтобы соответствовать DSA, компании должны, например, бороться с продажей незаконных товаров и услуг, пресекать и быстро реагировать на незаконный контент, такой как фальшивые новости, язык ненависти или оскорбления, использовать инструменты модерации контента или предоставлять пользователям большую прозрачность в отношении того, какие данные они собирают о них и для чего они их используют.

При этом в документах говорится, что требования к компаниям пропорциональны их размеру и влиянию, и «очень маленькие платформы» не обязательно должны соблюдать большинство правил. Крупнейшие платформы, напротив, должны разработать конкретные планы по снижению описанных рисков, делиться данными с исследовательскими организациями и предоставить пользователям возможность отключить использование их данных для персонализированных рекомендаций или рекламы.

Цели DSA включают в себя улучшение конфиденциальности и безопасности в интернете, повышение прозрачности деятельности компаний, защиту несовершеннолетних и борьбу с дезинформацией. Закон о цифровых услугах для малого бизнеса действует с августа прошлого года, а для всех — с середины февраля этого года.

Вернемся к примеру Google. Компания недавно опубликовала в своем блоге неполный список изменений, касающихся поведения поисковых систем, браузеров и онлайн-сервисов. Например, помимо изменения предварительного просмотра карт, из результатов поиска исчез Google Flights для поиска прямых рейсов, а в Chrome станет проще использовать альтернативную поисковую систему. Пользователи также могут более подробно ознакомиться с тем, как компания обрабатывает их данные, на сайте myaccount.google.com.
Евросоюз технологии

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