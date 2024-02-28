Хотим акции для сотрудников. Перераспределение богатства позитивно меняет все общество, считает Войта Рочек

Неумолимая статистика говорит, что большинство амбициозных стартапов, которые хотят изменить мир, не выживают. Но самые яркие и удачливые основатели, которым это удается, действительно могут изменить жизнь, в том числе своих сотрудников. Войта Рочек хорошо знает об этом, ведь несколько лет назад он и его коллеги успешно продали стартап по обработке данных Stories, а поскольку они предложили сотрудникам акции в качестве поощрения, финансовую выгоду получили все, а не только сами основатели.



Сегодня 38-летний Рочек — партнер Presto Ventures, инвестиционного фонда, который вкладывает средства в стартапы по всей Центральной и Восточной Европе, и он считает, что акции сотрудников — важнейшая тема. Так называемые планы опционов для сотрудников (сокращенно ESOP) не являются чем-то новым. Стартапы используют их для мотивации сотрудников, вознаграждая их сверх первоначальной зарплаты, если они остаются и помогают компании, например, совершить успешную продажу.





Но внедрzть такие планы в чешских компаниях все еще сложно, хотя ситуация постепенно меняется к лучшему. Войта Рочек в своем комментарии объясняет, почему ESOP важен не только для стартапов и инвесторов, но и для всего общества:





«Лично для меня социальная мобильность очень важна в окружающем нас мире — чтобы у молодых людей была возможность зарабатывать много денег, пробиваться куда-то дальше и активно влиять на мир вокруг себя. Чтобы им не приходилось просто смотреть, как все за них решают рантье из предыдущих поколений. Это моя главная мотивация для работы со стартапами и молодыми основателями.



Для меня их существование и поддержка — это поддержка капитализма в его чистом виде, который — если он находит основу в значимом и функциональном законодательстве — всегда ведет к более высокому уровню демократии и развития общества. Принцип, согласно которому любой человек с улицы может иметь хорошую идею, получить под нее инвестиции и в случае успеха забрать себе домой кучу денег, я считаю крайне важным для будущего демократии в нашей стране.



Но было бы крайне эгоистично думать, что один человек, основатель, должен забрать весь капитал. В каждом стартапе всегда есть хотя бы несколько человек, которые жертвуют не только временем и энергией, но зачастую и друзьями, семьей и хобби в погоне за великой амбицией. Каждый из этих «дураков», которые ввязались в дело с огромным риском и поначалу за гроши, заслуживает доли успеха, неотъемлемой частью которого он был.



Именно поэтому в нашем стартапе Stories было создано то, что мы называем ESOP, или программа владения акциями для сотрудников. И когда мы продавали компанию, мы знали, что коллеги, которые с самого начала создали ее, будут вознаграждены за свою тяжелую работу на протяжении многих лет наряду с нами, основателями. И поэтому сейчас, будучи инвестором, помимо многого другого я требую от стартапов еще кое-что важное.



Это, конечно же, ESOP. Для компаний, в которые мы инвестируем в рамках посевного раунда, я хочу, чтобы они мотивировали лучших людей на рынке с помощью акционерного капитала, могли лучше удерживать их и повышать их шансы на успех. Точнее, я заставляю их участвовать в ESOP, потому что считаю, что таким образом они не только повысят свои шансы на успех, но и продвинут вперед своих коллег и весь мир вокруг.



Если основатели не разделяют этот образ мышления, то они мне в подавляющем большинстве случаев неинтересны как команда. Я ожидаю, что каждый способный основатель будет смотреть не только на себя и свою компанию, но и на окружающий мир в более широком контексте. Если он приходит к нам и у него еще нет акций для сотрудников, мы выясняем, когда и как их внедрить.



Мы можем эмпирически измерить, какой эффект могут дать акции сотрудников



В Чешской Республике мы находимся в начале пути в этом направлении, но мировые свидетельства всегда перед нами. Поэтому мы можем эмпирически измерить, какой эффект могут дать акции сотрудников. Это не просто вопрос «а вдруг» — это больше относится к самим стартапам, большинство из которых не доживут до стадии, когда миллионы можно будет распределить между сотрудниками. Но если это произойдет, то положительный эффект будет гораздо больше, чем кругленькая сумма для нескольких основателей.



Когда Skype продавался в 2005 году, компания eBay купила его за 2,6 миллиарда долларов. По тогдашнему курсу это было примерно 60 миллиардов крон. Поскольку десятки сотрудников стали владельцами акций компании, в которой они работали, особенно в Эстонии, где разрабатывался продукт, неожиданно появилось множество новых долларовых миллионеров.



Рано или поздно многие из них стали поддерживать других предпринимателей, вызвав волну успеха в маленькой балтийской республике, которая продолжается и по сей день. Многомиллиардная продажа Skype не только породила новых миллионеров, но и показала, что такой успех возможен и что от него выигрывает вся экосистема. За Skype последовали еще несколько столь же успешных, если не более успешных, стартапов по всей Европе.



Только глупец не видит, как перераспределение богатства через акции сотрудников может позитивно изменить все общество. Вот почему я считаю их выгодными не только для самих компаний, но и для экономики в целом. В Чешской Республике нам предстоит многое наверстать, и ESOP — это лишь один шаг в правильном направлении».