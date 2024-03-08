Папа римский Франциск делает свои заявления экспромтом и не придерживается европейского взгляда

В выходные швейцарский телеканал RSI опубликовал часть интервью Папы Римского, в котором глава католической церкви призывает Украину набраться смелости и поднять белый флаг и начать переговоры с Россией. Эти высказывания вызвали негативную реакцию, например, со стороны президента Украины Владимира Зеленского и некоторых западных политиков.



По мнению французского аналитика Франсуа Мабилле, Папа Франциск привносит в общественную дискуссию внеевропейский взгляд на внешнюю политику и конфликт в Украине. Его предшественники опирались как раз на «западную дипломатическую культуру». Марко Полити, итальянский специалист по событиям в Ватикане, считает, что Папа изолирован в своих взглядах, когда речь идет о странах НАТО, но его мнение разделяет значительная часть мира за пределами альянса.



Мабилле также связывает заявления, подобные украинскому, со способом общения нынешнего Папы, который дает относительно много интервью и иногда импровизирует в других публичных выступлениях, что увеличивает вероятность того, что он сделает неточные заявления. По словам Мабилле, Франциск — «скорее Папа-активист, чем Папа-государственник, которого мы знали раньше».



Заявления Папы часто застают врасплох ватиканскую дипломатию, которая затем пытается их исправить и прояснить. Комментируя заявление Папы о том, что Украина должна поднять белый флаг, государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сказал, что сначала боевые действия должен прекратить агрессор. В интервью, опубликованном ежедневной газетой Corriere della Sera, Паролин сказал, что Папа Римский подразумевает под белым флагом переговоры, а не капитуляцию.



Это уже не первый раз, когда Папа вызывает смущение по этому вопросу. В прошлом году, например, он сказал молодым российским католикам, чтобы они не забывали, что являются наследниками великой России. Позднее ватиканская дипломатия заявила, что Папа не имел в виду одобрение российского империализма, а говорил о культурном наследии России.