Škoda Auto представила новый электромобиль. Сколько он будет стоить?

В прошлом году автомобили Škoda Auto приобрели 866 000 покупателей. Это значительно меньше, чем в рекордном 2019 году, когда глобальные поставки превысили 1,2 миллиона автомобилей. Финансовые результаты крупнейшего чешского автопроизводителя в прошлом году все равно лучше, чем тогда.





Škoda Auto Group отчиталась о самых высоких в своей истории продажах — 26,5 миллиарда евро (рост на 26,2% по сравнению с прошлым годом) и операционной прибыли в размере 1,8 миллиарда евро (рост на 182% по сравнению с прошлым годом). И это несмотря на то, что автопроизводитель не продает свои автомобили в России и исчез с китайского рынка.





«Результаты 2023 года еще раз продемонстрировали устойчивость нашей бизнес-модели и значительную гибкость. Выбранная стратегия оказалась очень эффективной, а разнообразный модельный ряд, включающий как лучшие модели с двигателем внутреннего сгорания, так и электромобили, по-прежнему привлекает наших клиентов», — говорит Клаус Целлмер, председатель правления Škoda Auto.





Кроме того, автопроизводителю удалось добиться рентабельности продаж в 6,7% — более чем в два раза выше, чем в предыдущем году. «Без учета чрезвычайных расходов, связанных с закрытием наших предприятий в России, этот показатель мог бы составить 7,5%, — сказал Хольгер Петерс, член правления Škoda Auto по финансам, информационным технологиям и юридическим вопросам.





Это делает Škoda более прибыльным брендом, чем Volkswagen, несмотря на то, что в среднем она продает более дешевые автомобили. Ее единственная полностью электрическая модель, Enyaq, показала самый большой рост за год — 52,1% (всего 81 700 автомобилей). Благодаря успешному году сотрудники компании также получили рекордные премии после коллективных переговоров. 100 000 крон будут добавлены к апрельской зарплате.





«Преимущество этой премии в том, что она единая, то есть ее получит и рабочий, и сотрудник с самым высоким тарифом», — говорит Ярослав Повшик, глава профсоюза и член наблюдательного совета, в интервью SZ Byznys.





Электромобиль от Skoda Auto за 600 000? В 2025 году





В конце 2024 года Škoda начнет свою предстоящую модельную кампанию, которая включает в себя запуск шести новых электрических моделей в ближайшие годы, с мировой премьеры электромобиля Škoda Elroq.





В то же время на пресс-конференции в пятницу Škoda раскрыла название и эскиз нового электромобиля — небольшого электрического внедорожника, который будет представлен в 2025 году. В случае с Epiq, это второй из шести новых электромобилей, которые автопроизводитель запустит в ближайшие годы. Начальная буква «E» обозначает электрическую модель Škoda, а буква «Q» в конце относит автомобиль к семейству SUV.





Epiq будет производиться не внутри страны, а в Памплоне, Испания, в рамках совместного проекта по разработке и производству между Škoda, Cupra и Volkswagen.