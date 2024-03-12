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Чехия будет самостоятельно производить пенициллин
18 марта 2024
19:30
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Европейская комиссия уже получила предложение Чешской Республики о создании чешского завода по производству пенициллина. Если она получит соответствующее уведомление, то начнется строительство. Об этом заявил министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09). Он отметил, что пока преждевременно говорить о регионе, в котором будет построен завод.
В декабре прошлого года Валек заявил, что строительство завода по производству пенициллина начнется к концу срока полномочий правительства, но не стал уточнять детали. Он также сказал, что дата начала строительства может быть объявлена до конца прошлого года или в первые 14 дней этого года.
Сегодня Валек объяснил, что процесс затянулся из-за отраслевого анализа фармацевтической промышленности, подготовленного Министерством промышленности и торговли. Валек обсудил с министром промышленности Йозефом Сикелой (STAN) и министром финансов Збынеком Станюрой (ODS), как производить пенициллин в Чешской Республике.
«Для этого необходимо получить уведомление от Европейской комиссии. Мы договорились о наиболее оптимальной модели для получения уведомления. Министр Сикела представил эту модель в последние несколько дней. Сейчас мы ждем мнения Комиссии по вопросу нотификации. Если она не подтвердит наше предложение, мы начнем строительство. Надеемся, что это будет быстро», — сказал Валек.
В последние годы Чехия неоднократно сталкивалась с нехваткой некоторых лекарств, например антибиотиков, в том числе пенициллина. Причины перебоев или временной нехватки отдельных препаратов различны. На этой неделе премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) также говорил о необходимости укрепления самодостаточности Чешской Республики в области разработки и производства лекарств. Он признал, что можно ожидать дальнейшего дефицита лекарств; по оценкам европейских властей, его продолжительность составит около трех лет.
Сегодня Валек объяснил, что процесс затянулся из-за отраслевого анализа фармацевтической промышленности, подготовленного Министерством промышленности и торговли. Валек обсудил с министром промышленности Йозефом Сикелой (STAN) и министром финансов Збынеком Станюрой (ODS), как производить пенициллин в Чешской Республике.
«Для этого необходимо получить уведомление от Европейской комиссии. Мы договорились о наиболее оптимальной модели для получения уведомления. Министр Сикела представил эту модель в последние несколько дней. Сейчас мы ждем мнения Комиссии по вопросу нотификации. Если она не подтвердит наше предложение, мы начнем строительство. Надеемся, что это будет быстро», — сказал Валек.
В последние годы Чехия неоднократно сталкивалась с нехваткой некоторых лекарств, например антибиотиков, в том числе пенициллина. Причины перебоев или временной нехватки отдельных препаратов различны. На этой неделе премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) также говорил о необходимости укрепления самодостаточности Чешской Республики в области разработки и производства лекарств. Он признал, что можно ожидать дальнейшего дефицита лекарств; по оценкам европейских властей, его продолжительность составит около трех лет.
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