Чехия будет самостоятельно производить пенициллин

В декабре прошлого года Валек заявил, что строительство завода по производству пенициллина начнется к концу срока полномочий правительства, но не стал уточнять детали. Он также сказал, что дата начала строительства может быть объявлена до конца прошлого года или в первые 14 дней этого года.



Сегодня Валек объяснил, что процесс затянулся из-за отраслевого анализа фармацевтической промышленности, подготовленного Министерством промышленности и торговли. Валек обсудил с министром промышленности Йозефом Сикелой (STAN) и министром финансов Збынеком Станюрой (ODS), как производить пенициллин в Чешской Республике.



«Для этого необходимо получить уведомление от Европейской комиссии. Мы договорились о наиболее оптимальной модели для получения уведомления. Министр Сикела представил эту модель в последние несколько дней. Сейчас мы ждем мнения Комиссии по вопросу нотификации. Если она не подтвердит наше предложение, мы начнем строительство. Надеемся, что это будет быстро», — сказал Валек.



В последние годы Чехия неоднократно сталкивалась с нехваткой некоторых лекарств, например антибиотиков, в том числе пенициллина. Причины перебоев или временной нехватки отдельных препаратов различны. На этой неделе премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) также говорил о необходимости укрепления самодостаточности Чешской Республики в области разработки и производства лекарств. Он признал, что можно ожидать дальнейшего дефицита лекарств; по оценкам европейских властей, его продолжительность составит около трех лет.