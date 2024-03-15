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Где жители Чехии потратят больше на отпуск. Анализ курса по туристическим направлениям
23 марта 2024
20:00
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Чешская валюта в годовом исчислении обесценилась по отношению к основным мировым валютам, поэтому перед летними каникулами чехи получат за кроны меньше евро и долларов, чем год назад. Об этом говорится в анализе компании Purple Trading. Курс кроны упал на 7% по отношению к евро и на 10% по отношению к доллару. По отношению к египетскому фунту она укрепилась на 50%, а по отношению к турецкой лире — на 15%.
«Крона значительно ослабевает по отношению к евро, что сделает отдых более дорогим для тех, кто едет в Хорватию и другие страны еврозоны. В начале прошлогодних каникул обменный курс составлял 23,75 кроны за евро. Текущий курс составляет около 25,30 кроны за евро. Только из-за ослабления кроны чехи в странах еврозоны в этом году заплатят почти на 7% больше», — говорит аналитик Purple Trading Петр Лайсек.
В прошлом году при бронировании одной ночи в отеле за 100 евро они заплатили 2 375 крон, а в этом году — 2 530 крон. При более длительном отдыхе разница в цене будет исчисляться тысячами. Кроме того, летом может продолжиться значительное ослабление кроны.
Однако жителям Чехии не стоит беспокоиться об инфляции, которая в еврозоне должна быть минимальной. Лайсек ожидает, что к лету она составит чуть больше 2%. Хотя цены в популярных туристических районах летом часто растут, они не должны быть значительно выше, чем в прошлом году.
Отпуск в США станет дороже. В июле прошлого года обменный курс составлял 21,10 CZK/USD; нынешний курс более чем на две кроны выше. К лету крона может еще больше ослабнуть по отношению к доллару. Только из-за обменного курса чехи в США в этом году заплатят более чем на десятую часть больше, чем в июле прошлого года. Кроме того, США до сих пор не удалось сдержать рост цен на продукты питания и жилье, поэтому чехи могут ожидать, что расходы будут на 5-10% выше, чем в прошлом году. В целом стоимость отдыха в США должна быть на 10-20% выше, чем в прошлом году.
Туристам придется считаться со значительной инфляцией в таких популярных местах, как Турция и Египет. Однако изменения валютных курсов положительны для обеих стран. По мнению аналитиков, турецкую экономику сейчас можно назвать подорванной, даже огромные высокие ставки не помешали лире упасть еще больше. Инфляция в стране в феврале достигла 67%. Особенно сильно растут цены на продукты питания и гостиницы. С начала прошлого года курс кроны по отношению к турецкой лире вырос на 15%. Учитывая, что летом инфляция ожидается на уровне 50%, чехи не смогут значительно сэкономить по сравнению с прошлым годом, а скорее наоборот, отметил Лайсек. По его словам, многие турецкие продавцы товаров и услуг предпочтут принимать евро или доллары.
Египет также страдает от высокой инфляции, которая в феврале составила почти 37%. Цены на продукты питания и напитки выросли на 51% по сравнению с прошлым годом. Однако с точки зрения обменного курса Египет может быть немного интереснее. Египетский центральный банк в течение последнего года удерживал курс фунта стерлингов по отношению к доллару, но теперь позволил рынку устанавливать его. Фунт отреагировал на это распродажей и падением курса по отношению к доллару. Фунт также ослаб примерно на 50% по отношению к кроне. «В этом году отдых в Египте может оказаться очень выгодным для чехов. Несмотря на ожидаемую летом инфляцию в размере около 20%, благодаря благоприятному обменному курсу отпуск может обойтись почти на треть дешевле, чем год назад», — добавил Лайсек.
В прошлом году при бронировании одной ночи в отеле за 100 евро они заплатили 2 375 крон, а в этом году — 2 530 крон. При более длительном отдыхе разница в цене будет исчисляться тысячами. Кроме того, летом может продолжиться значительное ослабление кроны.
Однако жителям Чехии не стоит беспокоиться об инфляции, которая в еврозоне должна быть минимальной. Лайсек ожидает, что к лету она составит чуть больше 2%. Хотя цены в популярных туристических районах летом часто растут, они не должны быть значительно выше, чем в прошлом году.
Отпуск в США станет дороже. В июле прошлого года обменный курс составлял 21,10 CZK/USD; нынешний курс более чем на две кроны выше. К лету крона может еще больше ослабнуть по отношению к доллару. Только из-за обменного курса чехи в США в этом году заплатят более чем на десятую часть больше, чем в июле прошлого года. Кроме того, США до сих пор не удалось сдержать рост цен на продукты питания и жилье, поэтому чехи могут ожидать, что расходы будут на 5-10% выше, чем в прошлом году. В целом стоимость отдыха в США должна быть на 10-20% выше, чем в прошлом году.
Туристам придется считаться со значительной инфляцией в таких популярных местах, как Турция и Египет. Однако изменения валютных курсов положительны для обеих стран. По мнению аналитиков, турецкую экономику сейчас можно назвать подорванной, даже огромные высокие ставки не помешали лире упасть еще больше. Инфляция в стране в феврале достигла 67%. Особенно сильно растут цены на продукты питания и гостиницы. С начала прошлого года курс кроны по отношению к турецкой лире вырос на 15%. Учитывая, что летом инфляция ожидается на уровне 50%, чехи не смогут значительно сэкономить по сравнению с прошлым годом, а скорее наоборот, отметил Лайсек. По его словам, многие турецкие продавцы товаров и услуг предпочтут принимать евро или доллары.
Египет также страдает от высокой инфляции, которая в феврале составила почти 37%. Цены на продукты питания и напитки выросли на 51% по сравнению с прошлым годом. Однако с точки зрения обменного курса Египет может быть немного интереснее. Египетский центральный банк в течение последнего года удерживал курс фунта стерлингов по отношению к доллару, но теперь позволил рынку устанавливать его. Фунт отреагировал на это распродажей и падением курса по отношению к доллару. Фунт также ослаб примерно на 50% по отношению к кроне. «В этом году отдых в Египте может оказаться очень выгодным для чехов. Несмотря на ожидаемую летом инфляцию в размере около 20%, благодаря благоприятному обменному курсу отпуск может обойтись почти на треть дешевле, чем год назад», — добавил Лайсек.
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