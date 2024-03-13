В чешских школах продвигают первое руководство по ИИ

На TikTok Сватоплука Барка подписаны 400 000 молодых людей, еще десятки тысяч на YouTube, в Instagram и X знают его под ником Svataba. Он регулярно привлекает внимание подростков к ситуации в Украине, высмеивает политиков и комментирует технологические тренды. Много внимания он уделяет и такому явлению, как искусственный интеллект. «Когда я увидел, какой общественный резонанс вызвал ChatGPT, я понял, что сейчас самое время начать информировать людей об этом, что что-то действительно начинает происходить и мы не должны упускать возможности», — говорит он, объясняя, как был создан образовательный проект #GenerationAI, который уже начинает распространяться в чешских школах, среди учеников и их родителей.



К проекту, цель которого — познакомить подростков с динамичными разработками в области искусственного интеллекта в игровой и наглядной форме, например с помощью конкурсов, видеороликов, викторин и интерактивных элементов, ему постепенно удалось привлечь других авторитетных людей, а также известных бизнесменов и экспертов.



В качестве партнера выступает Česká spořitelna, за разработку портала и дизайна обучения отвечает компания Educasoft, а экспертами и консультантами выступают Томаш Миколов, Ева Нечасова, Ян Ромпортл и Михал Пехоучек. Что касается инфлюенсеров, то с курсом помогают Лукаш (Lukefry) Фричер, Натали (Natyla) Толарова и Мартин Рота.



«Этим проектом мы хотим протянуть руку помощи учителям и помочь им привнести тему искусственного интеллекта в свои классы», — объясняет другой ключевой человек #GenerationAI, Дэвид Кудрна, который привнес в проект свой опыт работы в национальных образовательных проектах. «Мы не собирались подробно объяснять им, как технически работает ИИ. Скорее, это должно было стать своего рода базовым введением в феномен, который в корне изменит внешний вид и функционирование общества», — вспоминает Барек.



Идея в том, что набор уроков будет в той или иной форме включен в школьное преподавание или же будет использоваться в качестве основы, например, учителями информатики, которые ищут интересные способы обучения в области цифровых компетенций.



Программа состоит из пяти основных блоков: «Введение в мир ИИ», «Основные концепции ИИ», «Как (не) использовать ИИ», «Риски ИИ» и «Будущее ИИ». Каждый раздел рассчитан максимум на 45 минут, то есть на один урок.



«Каждая глава начинается с введения в предметную область, всегда есть как минимум один комментарий от инфлюенсеров и несколько комментариев экспертов. Мы уделили большое внимание интерактивности и размышлениям, чтобы проверить полученные знания», — говорит Барбора Зикова из Educasoft. Проект также включает в себя конкурс на интерактивную панель Amos Vision для школ.



«В условиях чрезвычайно быстрого развития искусственного интеллекта, а точнее, больших языковых моделей и инструментов на их основе, школам необходима максимальная поддержка, чтобы донести эту тему до учащихся. Очень важно, чтобы молодые люди знали, что это такое, как это работает, как это повлияет на их жизнь и карьеру», — подчеркивает Сватоплук Барек, он же Svataba.



План по распространению курса Generation AI, который может открыть на компьютере или мобильном практически любой человек, среди как можно большего числа людей состоит из нескольких этапов.



В понедельник, 18 марта, был запущен сайт с подробной информацией, затем Svataba и другие блогеры будут освещать проект в социальных сетях, а также поддерживать контакты с рядом учреждений, которые постепенно помогут им распространить проект в школах.