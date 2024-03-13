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Правительство одобрило поправку в Трудовой кодекс с индексацией минимальной зарплаты
21 марта 2024
21:05
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К 2029 году минимальная зарплата должна вырасти до 47% от средней зарплаты. Сейчас она составляет 41,1%. Гарантированная заработная плата в зависимости от квалификации, ответственности и сложности работы со следующего года должна применяться только в государственном секторе, а не на предприятиях. Это предусмотрено поправкой к Трудовому кодексу, одобренной сегодня правительством. Министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) сообщил об этом на пресс-конференции после заседания правительства.
Он отметил, что предприниматели и профсоюзные деятели никогда не придут к согласию по этим предложениям. Ранее профсоюзы отвергали возможную отмену гарантированной заработной платы на предприятиях. Они требовали, чтобы минимальная зарплата составляла половину средней зарплаты. Работодатели хотели более низкого соотношения и призывали к отмене гарантированной заработной платы.
Разумные минимальные зарплаты регулируются предыдущей директивой ЕС, которую государства-члены должны ввести в действие до середины ноября. Директива рекомендует минимальный заработок на уровне 60% от медианной полной заработной платы или 50% от средней полной заработной платы. По данным Министерства труда, минимальная зарплата с января выросла на 1 600 крон и достигла 18 900 крон, что соответствует 41,1% от среднего брутто-заработка, прогнозируемого на этот год.
По словам Юречки, минимальная зарплата должна расти примерно на один и тот же процент каждый год до 2029 года и в следующем году достигнет 42,2% от средней зарплаты.
Поправка была изменена сегодня в ходе обсуждения в правительстве. Первоначально минимальная зарплата должна была достичь 45% от средней зарплаты к 2028 году, а вместо нынешних восьми ступеней гарантированной зарплаты со следующего года должны были выплачиваться только четыре, но в компаниях и государственном секторе. У Министерства финансов были замечания. Оно предложило вообще отменить гарантированную зарплату. Торговая палата призвала кабинет министров пересмотреть план и сократить гарантированные суммы или, если необходимо, оставить их только для государственного и общественного сектора.
Согласно поправкам, расчет минимальной зарплаты будет основываться на прогнозируемой средней зарплате на следующий год, которую Министерство финансов объявит к концу августа. Правительство установит коэффициент, учитывающий покупательную способность, стоимость жизни, уровень и темпы роста заработной платы, а также развитие производительности труда. Он будет установлен на два года. Затем Министерство труда к концу сентября устанавливает минимальную заработную плату на следующий год.
Разумные минимальные зарплаты регулируются предыдущей директивой ЕС, которую государства-члены должны ввести в действие до середины ноября. Директива рекомендует минимальный заработок на уровне 60% от медианной полной заработной платы или 50% от средней полной заработной платы. По данным Министерства труда, минимальная зарплата с января выросла на 1 600 крон и достигла 18 900 крон, что соответствует 41,1% от среднего брутто-заработка, прогнозируемого на этот год.
По словам Юречки, минимальная зарплата должна расти примерно на один и тот же процент каждый год до 2029 года и в следующем году достигнет 42,2% от средней зарплаты.
Поправка была изменена сегодня в ходе обсуждения в правительстве. Первоначально минимальная зарплата должна была достичь 45% от средней зарплаты к 2028 году, а вместо нынешних восьми ступеней гарантированной зарплаты со следующего года должны были выплачиваться только четыре, но в компаниях и государственном секторе. У Министерства финансов были замечания. Оно предложило вообще отменить гарантированную зарплату. Торговая палата призвала кабинет министров пересмотреть план и сократить гарантированные суммы или, если необходимо, оставить их только для государственного и общественного сектора.
Согласно поправкам, расчет минимальной зарплаты будет основываться на прогнозируемой средней зарплате на следующий год, которую Министерство финансов объявит к концу августа. Правительство установит коэффициент, учитывающий покупательную способность, стоимость жизни, уровень и темпы роста заработной платы, а также развитие производительности труда. Он будет установлен на два года. Затем Министерство труда к концу сентября устанавливает минимальную заработную плату на следующий год.
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