Как за нами шпионят полиция, Европол и фирмы с биометрическими данными

Полицейская система цифровых персональных изображений содержит около 20 миллионов фотографий из удостоверений личности и паспортов. Полицейские могут использовать ее, когда им нужно опознать человека по фотографии или видеозаписи. Полиция запустила систему в прошлом году в тайне и без обязательной оценки воздействия на частную жизнь, как утверждает жюри антипремии, в состав которого входят юристы, эксперты в области информационных технологий и журналисты.



«Этой наградой мы хотим еще раз привлечь внимание к проблематичному подходу полиции Чешской Республики к использованию новых технологий, который представляется системным и должен заинтересовать регулирующие органы, правительство и законодателей», — сказал Ян Воборжил, директор Iuridicum Remedium. В этом контексте он также упомянул функционирование базы данных ДНК преступников, создание базы данных изображений всех автомобилей, проезжающих по чешским дорогам, и систему камер для распознавания лиц в аэропорту имени Вацлава Гавела.



«Мы воспринимаем антинаграду как возобновление темы, которую мы считали достаточно раскрытой, но мы будем продолжать терпеливо объяснять реальную функциональность системы и ее неоценимую помощь в идентификации умерших людей или неизвестных преступников», — написал Чешскому агентству новостей Ондржей Моравчик, пресс-секретарь полицейского президиума. «Наша задача — обеспечить безопасность на всей территории Чешской Республики, и для этого мы используем инструменты, которые в первую очередь соответствуют действующему законодательству и, конечно же, эффективны для выполнения конкретной задачи», — добавил он.



Биометрия — то есть идентификация по лицу или отпечатку пальца — также связана с наградой в категории «корпоративный лазутчик». Компания Innovatrics получила антипремию за систему Fingera, которая позволяет контролировать посещаемость или выдавать питание в столовой, распознавая сотрудника. Innovatrics отреагировала на награду, предоставив сотрудникам возможность выбора способа аутентификации в своей системе: с помощью карты, цифрового кода или биометрии. Компания назвала биометрию преимуществом для работодателей, поскольку, в отличие от карты, ее нельзя обмануть.



«Мы считаем использование биометрии в отношении сотрудников весьма проблематичным. У нас есть большие сомнения в том, что эти системы вообще можно использовать на законных основаниях», — сказал Воборжил. По его словам, для этого необходимо информированное согласие, которое работник вряд ли может дать свободно, учитывая его зависимое положение по отношению к работодателю. По словам Воборжила, биометрические данные несут в себе высокий риск неправомерного использования, поскольку они неизменяемы.



Два других лауреата связаны между собой чрезмерным сбором данных. «Долгосрочным преследователем» стал проект Mojeodpadky.cz компании ISNO IT. По мнению жюри, его система предоставления скидок за накопление баллов практически равносильна системе штрафов за нежелание делиться личной информацией. Оператор системы использует данные, предоставленные муниципалитетами и гражданами, напрямую, например, для рассылки персонализированных коммерческих сообщений.



Штаб-квартира европейского полицейского агентства Европол в Гааге

Европол подвергся критике за заявление, связанное с планом Еврокомиссии отслеживать коммуникации или содержимое облачных хранилищ для автоматического поиска детской порнографии. В частности, представитель Европола заявил: «Все данные полезны и должны передаваться правоохранительным органам. Центр ЕС не должен осуществлять никакой фильтрации, поскольку даже невинное изображение может содержать информацию, которая в определенный момент может оказаться полезной для правоохранительных органов».



Организаторы антипремии также присудили одну положительную награду — сопредседателю партии зеленых Михалу Бергу за его кампанию против привокзальных автоматов по продаже воды, для использования которых требуется смартфон. «Я не тот человек, который против технологий, я 15 лет работал в IT-бизнесе. Но правильно указывать, что решать с помощью технологий то, что не нужно, рискованно для общества», — сказал сегодня Берг, объясняя свою позицию и указывая на опасность создания дополнительных барьеров для пожилых людей, детей или бедных.