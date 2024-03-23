ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
Возможно ли отличить голос искусственного интеллекта от человеческого?
31 марта 2024
16:11
292
Сегодня искусственный интеллект (ИИ) может настолько хорошо имитировать человеческую речь, что отличить ее практически невозможно. В случае с изображениями и видео он пока не идеален, но в ближайшем будущем технология наверстает упущенное. Так в интервью, присланном ČTK Чешской академией наук (AV ČR), заявила Барбара Зитова из Института теории информации и автоматизации AV ČR. В среду депутаты Европарламента одобрили новые правила функционирования искусственного интеллекта.
«Технология искусственного интеллекта быстро развивается, потому что растут вычислительные мощности, эксперты собирают больше данных и, что самое главное, поскольку эта область становится все более интересной, все больше людей начинают проводить исследования», — сказала Зитова.
По словам ученой, создать так называемый deep fake можно очень быстро. Обычно на это уходит не более двух минут. Английский термин, состоящий из слов deep и fake, используется для описания продвинутых поддельных видео, звуков или изображений, которые зачастую сложно отличить от настоящих.
В настоящее время программное обеспечение предлагает некую защиту в виде согласия конкретного человека, но, безусловно, существуют программы, которые могут это обойти. «В случае с аудио достаточно даже минутной записи, и я знаю по опробованному мной приложению, что там нет никаких ограничений и не требуется согласия», — добавила Зитова.
По словам Зитовой, создать deep fake может даже непрофессионал. «Технология доступна широкой публике. Некоторые компании начинают взимать плату за свои услуги, но это не останавливает тех, кто пытается чего-то добиться с помощью такой аферы», — говорит исследовательница.
Можно проверить личность собеседника по телефону с помощью информации, которая должна быть известна только ему, или пароля. Другой вариант — подумать над содержанием сообщения и перезвонить человеку. «Вполне реально, что у нас появится приложение на мобильных телефонах, которое будет проверять, кто на той стороне — искусственный интеллект или человек», — говорит Зитова. По ее словам, банкам следует отказаться от голосового подтверждения личности.
Deep fake чаще всего появляется в СМИ и политике. Он представляет угрозу перед выборами, считает эксперт. «Мы не можем запретить искусственный интеллект, мы можем его как-то ограничить, но главная защита — это образование в этой области и образование со стороны СМИ», — сказала Зитова.
В среду депутаты Европарламента одобрили новые правила работы искусственного интеллекта. Закон об искусственном интеллекте — первый в своем роде в мире, говорят эксперты. Правила вводят классификацию технологий в зависимости от их использования и устанавливают различные уровни ограничений в зависимости от степени риска. ЕС хочет полностью запретить некоторые системы, в то время как другие инструменты, такие как алгоритмы распознавания лиц, будут подвергаться жесткому регулированию.
«На практике новые правила, принятые европарламентариями, могут наложить некоторые ограничения на то, в каких областях и при каких условиях они будут развернуты и использованы. Поставщики должны будут иметь одобрение, источники данных и так далее. Но в то же время есть элемент того, что в тот момент, когда с вами разговаривает искусственный интеллект, люди должны знать, что они разговаривают с ним, а не с реальным человеком», — говорит Зитова.
По словам ученой, создать так называемый deep fake можно очень быстро. Обычно на это уходит не более двух минут. Английский термин, состоящий из слов deep и fake, используется для описания продвинутых поддельных видео, звуков или изображений, которые зачастую сложно отличить от настоящих.
В настоящее время программное обеспечение предлагает некую защиту в виде согласия конкретного человека, но, безусловно, существуют программы, которые могут это обойти. «В случае с аудио достаточно даже минутной записи, и я знаю по опробованному мной приложению, что там нет никаких ограничений и не требуется согласия», — добавила Зитова.
По словам Зитовой, создать deep fake может даже непрофессионал. «Технология доступна широкой публике. Некоторые компании начинают взимать плату за свои услуги, но это не останавливает тех, кто пытается чего-то добиться с помощью такой аферы», — говорит исследовательница.
Можно проверить личность собеседника по телефону с помощью информации, которая должна быть известна только ему, или пароля. Другой вариант — подумать над содержанием сообщения и перезвонить человеку. «Вполне реально, что у нас появится приложение на мобильных телефонах, которое будет проверять, кто на той стороне — искусственный интеллект или человек», — говорит Зитова. По ее словам, банкам следует отказаться от голосового подтверждения личности.
Deep fake чаще всего появляется в СМИ и политике. Он представляет угрозу перед выборами, считает эксперт. «Мы не можем запретить искусственный интеллект, мы можем его как-то ограничить, но главная защита — это образование в этой области и образование со стороны СМИ», — сказала Зитова.
В среду депутаты Европарламента одобрили новые правила работы искусственного интеллекта. Закон об искусственном интеллекте — первый в своем роде в мире, говорят эксперты. Правила вводят классификацию технологий в зависимости от их использования и устанавливают различные уровни ограничений в зависимости от степени риска. ЕС хочет полностью запретить некоторые системы, в то время как другие инструменты, такие как алгоритмы распознавания лиц, будут подвергаться жесткому регулированию.
«На практике новые правила, принятые европарламентариями, могут наложить некоторые ограничения на то, в каких областях и при каких условиях они будут развернуты и использованы. Поставщики должны будут иметь одобрение, источники данных и так далее. Но в то же время есть элемент того, что в тот момент, когда с вами разговаривает искусственный интеллект, люди должны знать, что они разговаривают с ним, а не с реальным человеком», — говорит Зитова.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
29 МАРТА 2024
598
С начала этого года цена на какао выросла примерно вдвое, достигнув рекордно высокого уровня — более 8 400 долларов (195 500 крон) за тонну. За последние два года она выросла в четыре раза. Быстрее...
14:00
29 МАРТА 2024
574
В 2022 году чехи употребили столько же продуктов питания, сколько и в 1950 году, — почти 800 килограммов на душу населения в год. Однако потребление мяса или алкоголя, например, с 1950 года выросло...
18:00
28 МАРТА 2024
1287
Вредоносный код Spy.Banker.BUL, атакующий смартфоны на базе Android, получил широкое распространение в конце прошлого года. В январе казалось, что он уничтожен. Но на самом деле это была лишь...
18:00
27 МАРТА 2024
618
В этом году на Пасху люди заплатят за яйца меньше, чем в прошлом, и никакого риска дефицита нет. В то же время в этом году может быть продано больше чешских яиц, так как на прилавках будет...
14:00
27 МАРТА 2024
2955
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЕС: ДЕНЬГИ НА БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ ЗА 10 СЕКУНД ВО ВСЕХ СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА ДАЖЕ НА ВЫХОДНЫХ
В Чешской Республике 14 банков могут переводить деньги за считанные секунды. Но в ЕС им придется нести большие расходы, чтобы защитить «чистые» транзакции.
11:30
27 МАРТА 2024
630
В ЧЕХИИ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПОМОЖЕТ СРАВНИТЬ ЦЕНЫ ПОСТАВЩИКОВ ЭНЕРГИИ И ВЫБРАТЬ БОЛЕЕ ДЕШЕВЫЙ ТАРИФ
Многие люди не разбираются в деталях счетов за электричество или газ. Если они хотят узнать, сэкономят ли они деньги, перейдя к другому поставщику, им приходится вводить данные счета в программы...
08:00
27 МАРТА 2024
484
Министерство здравоохранения ведет переговоры о поставке дополнительных вакцин против коклюша из Канады. По словам представителей министерства, интерес к ревакцинации «драматический». За последние...
21:00
26 МАРТА 2024
956
В ближайшие дни во многих местах Чешской Республики может развиться почвенная засуха, особенно в верхнем слое до 40 сантиметров, согласно последней информации на сайте проекта Intersucho. Зимние...
18:00
26 МАРТА 2024
544
В этом году, согласно анализу компании Česká distribuční, ингредиенты для пасхальной выпечки можно купить примерно на 18% дешевле, чем в прошлом году. Упаковка из девяти основных продуктов стоит...
12:30
26 МАРТА 2024
3025
Для большинства работников налоговую декларацию подает отдел заработной платы. Однако люди, которые работают на двух работодателей одновременно, сотрудники, претендующие на возврат удержанного...
11:00
26 МАРТА 2024
926
ХОТИТЕ КРАСИВЫЙ МАНИКЮР К ВЕСНЕ ИЛИ РЕШИЛИ ПРОЙТИ КУРСЫ МАСТЕРА МАНИКЮРА? ПРИХОДИТЕ В САЛОН ROMANA BEAUTY И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО БИЛЕТ НА ВЫСТАВКУ BEAUTY EXPO 2024
Romana Beauty Industry — это не только салоны красоты в Праге, но и школа маникюра, онлайн-магазин с широким спектром товаров от профессиональных гель-лаков для маникюра Luxio до пищевых добавок...
21:00
25 МАРТА 2024
1208
Столкновение с другим автомобилем всегда неприятно, даже если речь идет о царапине на капоте. В довершение у виновника аварии может не быть обязательной страховки. Однако и в этом случае паниковать...
19:00
24 МАРТА 2024
1466
Часто люди платят за брекеты больше, чем их месячная зарплата. Страховые компании в Чехии оплачивают только малую часть от общей суммы за изготовление брекетов.
20:00
23 МАРТА 2024
3025
Чешская валюта в годовом исчислении обесценилась по отношению к основным мировым валютам, поэтому перед летними каникулами чехи получат за кроны меньше евро и долларов, чем год назад. Об этом...
10:30
23 МАРТА 2024
1654
На этот раз награды «Большого брата» за вмешательство в частную жизнь людей получили чешская полиция и Европол. Полиция стала «официальным соглядатаем» информационной системы цифровой идентификации...