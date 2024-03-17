В ближайшее время во многих районах Чешской Республики может развиться засуха почвы

Ученые оценивают степень засухи, сравнивая текущую ситуацию со средним количеством воды в почве в период с 1961 по 2010 год. Пока ситуация благоприятная, но, поскольку почти весь снег растаял и остались только самые высокие горы, запасы воды пополняются только за счет текущих осадков. Согласно прогнозу на ближайшие девять дней, почти весь Либерецкий край, например, находится под угрозой быстрого высыхания по сравнению со средними показателями, причем больше всего пострадает регион Шлукнов. Аналогичным образом, воды, вероятно, будет меньше, чем обычно, в Бескидских горах, части Шумавы, Новоградских горах, Броумовских выбежках, Орлицких предгорьях и Есениках. Прогнозируется, что засуха, хотя и в меньшей степени, затронет территорию от востока южной Чехии через запад Высочины до центральной Чехии.



О том, что запасы воды в почве будут уменьшаться относительно быстро, свидетельствуют прогнозные карты, показывающие относительную насыщенность почвы. «Влажность почвы будет во многом зависеть от количества осадков, выпавших после холодного фронта. Пока что оценки моделей отличаются друг от друга. Сейчас мы предполагаем, что даже при теплой погоде почва будет высыхать сильнее. К началу апреля на 60% территории может снизиться влажность почвы, а 30% окажутся в категории умеренной и более сильной засухи. Ситуация будет хуже в Богемии и в слое до 40 сантиметров. Более глубокие слои почвы будут лучше даже через десять дней», — комментируют сложившуюся ситуацию ученые.



Для фермеров пока нет причин для беспокойства, в начале вегетационного периода воды достаточно, особенно по сравнению со многими предыдущими годами, но ситуация может измениться очень быстро и будет в значительной степени зависеть от количества осадков в ближайшие недели. Если раньше метеорологи говорили в основном о внезапных наводнениях, то в прошлом году в их лексикон вошел термин «внезапная засуха». То есть такая, которая развивается быстрее, чем обычно, из-за температуры выше среднего и отсутствия осадков.