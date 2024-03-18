В Чехии искусственный интеллект поможет сравнить цены поставщиков энергии и выбрать более дешевый тариф

Новая система позволяет загрузить счет от крупнейших поставщиков ČEZ, innogy, E.ON, PRE, Pražská plynárensky, Centropol и MND и с помощью искусственного интеллекта считать данные, заполнить форму и провести сравнение.





«Потребителю больше не придется вникать в счет и переписывать данные о своем потреблении или используемом тарифе. Ему достаточно загрузить счет, и веб-сайт сделает все за него», — сказал Станислав Травничек, председатель совета Управления.





Сервис регулятора будет оценивать предложения от 33 поставщиков электроэнергии и 33 поставщиков газа. По словам пресс-секретаря Михала Кеборта, по количеству потребителей они охватывают 99% рынка.





Чтобы сравнение работало правильно, вам нужно загрузить счет в формате PDF. Именно в таком виде поставщики обычно отправляют его в электронных сообщениях.





Разница в тысячи крон





Кеборт отметил, что цены на энергию падают, но разными темпами. «Например, по наиболее часто используемому тарифу D02d самое низкое предложение стоит меньше половины цены самого высокого. Разница в годовых платежах исчисляется тысячами крон даже для домохозяйств с низким уровнем потребления», — сказал он.





Сервис также предлагает другие функции в соответствии с предпочтениями клиента, например фильтрацию продуктов в зависимости от того, требуется ли клиенту фиксация и на какой срок.