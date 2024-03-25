Помимо претензии, в случае некачественно выполненных строительных работ возможен отказ от договора подряда

Например, Яна Покорна из Устецкого края, которая переделала старую основу из гипсокартона в своей квартире, имеет такой опыт. «Поскольку мы уже пожилые и нам некуда было деваться, мы выбрали гипсокартон вместо того, чтобы строить новый из кирпича», — говорит она.



Только после подписания акта приема-передачи, которое мастер поспешил провести, сославшись на то, что уже вечер и он уходит, она обнаружила ряд существенных недостатков. Например, он не поставил розетки на оговоренное место, демонтировал часть кухонного шкафа, которую вообще не должен был трогать, неправильно подключил вытяжку над плитой, в полу возле входной двери оказалась дыра, а новая дверь в ванную комнату открывалась с трудом. «Он совершенно не соблюдал согласованные требования по перепланировке», — говорит Яна, которой теперь предстоит судебное разбирательство.



У претензии есть свои правила. «При приеме работ необходимо проверить качество исполнения, в этот момент нужно указать на очевидные дефекты, которые могут быть обнаружены при осмотре при приемке и являются видимыми», — описал адвокат Роберт Матас из юридической фирмы bpv Braun Partners процедуру подачи претензии.



О скрытых дефектах, которые невозможно обнаружить с первого взгляда, необходимо заявить без излишних задержек после их обнаружения, причем обнаружение должно произойти в течение двух лет с момента приемки работ. «Желательно предъявить претензию в письменном виде, точно описать дефекты, желательно с фотографиями, и потребовать их устранения», — говорит Матас. Если заказчик — потребитель, а не компания, у мастера есть 30 дней на устранение дефектов.



«Исправление работы означает ремонт за счет подрядчика, разумную скидку и, в исключительных случаях, расторжение договора», — уточнил он.



Если человек не удовлетворен рассмотрением претензии, ему следует обратиться к адвокату, чтобы обсудить дальнейшие действия. Например, подать иск об устранении дефектов или предоставлении обоснованной скидки.



Дефекты и задержки

Возможность расторжения договора зависит от того, где он был заключен. Если он был заключен на территории строительной компании или мастера, то отказаться от него можно в случае существенного нарушения или по причине, оговоренной обеими сторонами непосредственно в договоре.



«Это может произойти, в частности, в случае фундаментальных дефектов, которые не могут быть устранены надлежащим образом, и даже возможная скидка не является разумной», — уточняет юрист. Примерами фундаментальных дефектов являются чрезмерные задержки в ходе выполнения работ.



Иная ситуация возникает, если человек заключает договор вне помещения предприятия, как правило, у себя дома. В этом случае лицо имеет право отказаться от договора в течение 14 дней без объяснения причин. Действие договора начинается в день его заключения, нужно только отправить уведомление о расторжении.



Проблема возникает, если подрядчик не выполнил свое обязательство по широкому информированию до заключения договора, тогда потребитель может отказаться от него в течение одного года и 14 дней.



«Вышесказанное не относится к строительству нового дома или существенной реконструкции дома, норма распространяется на такие договоры, как реконструкция квартиры, строительство гаража или другой пристройки к зданию», — отметил Матас.



Отказаться от договора можно даже после частичного или полного выполнения работы.



«В случае строительных работ речь идет о финансовом возмещении обычной цены выполненной работы», — сказал Матас, добавив, что, если мастер или строительная компания нарушили свои договорные обязательства по информированию потребителя о праве отказаться от договора и договор был заключен вне их рабочих помещений, потребитель не должен нести никаких расходов.