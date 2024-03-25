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Помимо претензии, в случае некачественно выполненных строительных работ возможен отказ от договора подряда
1 апреля 2024
18:00
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Перепланировка квартиры или дома — не самое дешевое мероприятие. Зачастую его стоимость составляет сотни тысяч или даже миллионы. При этом не все мастера выполняют работу на должном уровне. Решением проблемы становится жалоба или отказ от контракта.
Например, Яна Покорна из Устецкого края, которая переделала старую основу из гипсокартона в своей квартире, имеет такой опыт. «Поскольку мы уже пожилые и нам некуда было деваться, мы выбрали гипсокартон вместо того, чтобы строить новый из кирпича», — говорит она.
Только после подписания акта приема-передачи, которое мастер поспешил провести, сославшись на то, что уже вечер и он уходит, она обнаружила ряд существенных недостатков. Например, он не поставил розетки на оговоренное место, демонтировал часть кухонного шкафа, которую вообще не должен был трогать, неправильно подключил вытяжку над плитой, в полу возле входной двери оказалась дыра, а новая дверь в ванную комнату открывалась с трудом. «Он совершенно не соблюдал согласованные требования по перепланировке», — говорит Яна, которой теперь предстоит судебное разбирательство.
У претензии есть свои правила. «При приеме работ необходимо проверить качество исполнения, в этот момент нужно указать на очевидные дефекты, которые могут быть обнаружены при осмотре при приемке и являются видимыми», — описал адвокат Роберт Матас из юридической фирмы bpv Braun Partners процедуру подачи претензии.
О скрытых дефектах, которые невозможно обнаружить с первого взгляда, необходимо заявить без излишних задержек после их обнаружения, причем обнаружение должно произойти в течение двух лет с момента приемки работ. «Желательно предъявить претензию в письменном виде, точно описать дефекты, желательно с фотографиями, и потребовать их устранения», — говорит Матас. Если заказчик — потребитель, а не компания, у мастера есть 30 дней на устранение дефектов.
«Исправление работы означает ремонт за счет подрядчика, разумную скидку и, в исключительных случаях, расторжение договора», — уточнил он.
Если человек не удовлетворен рассмотрением претензии, ему следует обратиться к адвокату, чтобы обсудить дальнейшие действия. Например, подать иск об устранении дефектов или предоставлении обоснованной скидки.
Дефекты и задержки
Возможность расторжения договора зависит от того, где он был заключен. Если он был заключен на территории строительной компании или мастера, то отказаться от него можно в случае существенного нарушения или по причине, оговоренной обеими сторонами непосредственно в договоре.
«Это может произойти, в частности, в случае фундаментальных дефектов, которые не могут быть устранены надлежащим образом, и даже возможная скидка не является разумной», — уточняет юрист. Примерами фундаментальных дефектов являются чрезмерные задержки в ходе выполнения работ.
Иная ситуация возникает, если человек заключает договор вне помещения предприятия, как правило, у себя дома. В этом случае лицо имеет право отказаться от договора в течение 14 дней без объяснения причин. Действие договора начинается в день его заключения, нужно только отправить уведомление о расторжении.
Проблема возникает, если подрядчик не выполнил свое обязательство по широкому информированию до заключения договора, тогда потребитель может отказаться от него в течение одного года и 14 дней.
«Вышесказанное не относится к строительству нового дома или существенной реконструкции дома, норма распространяется на такие договоры, как реконструкция квартиры, строительство гаража или другой пристройки к зданию», — отметил Матас.
Отказаться от договора можно даже после частичного или полного выполнения работы.
«В случае строительных работ речь идет о финансовом возмещении обычной цены выполненной работы», — сказал Матас, добавив, что, если мастер или строительная компания нарушили свои договорные обязательства по информированию потребителя о праве отказаться от договора и договор был заключен вне их рабочих помещений, потребитель не должен нести никаких расходов.
Только после подписания акта приема-передачи, которое мастер поспешил провести, сославшись на то, что уже вечер и он уходит, она обнаружила ряд существенных недостатков. Например, он не поставил розетки на оговоренное место, демонтировал часть кухонного шкафа, которую вообще не должен был трогать, неправильно подключил вытяжку над плитой, в полу возле входной двери оказалась дыра, а новая дверь в ванную комнату открывалась с трудом. «Он совершенно не соблюдал согласованные требования по перепланировке», — говорит Яна, которой теперь предстоит судебное разбирательство.
У претензии есть свои правила. «При приеме работ необходимо проверить качество исполнения, в этот момент нужно указать на очевидные дефекты, которые могут быть обнаружены при осмотре при приемке и являются видимыми», — описал адвокат Роберт Матас из юридической фирмы bpv Braun Partners процедуру подачи претензии.
О скрытых дефектах, которые невозможно обнаружить с первого взгляда, необходимо заявить без излишних задержек после их обнаружения, причем обнаружение должно произойти в течение двух лет с момента приемки работ. «Желательно предъявить претензию в письменном виде, точно описать дефекты, желательно с фотографиями, и потребовать их устранения», — говорит Матас. Если заказчик — потребитель, а не компания, у мастера есть 30 дней на устранение дефектов.
«Исправление работы означает ремонт за счет подрядчика, разумную скидку и, в исключительных случаях, расторжение договора», — уточнил он.
Если человек не удовлетворен рассмотрением претензии, ему следует обратиться к адвокату, чтобы обсудить дальнейшие действия. Например, подать иск об устранении дефектов или предоставлении обоснованной скидки.
Дефекты и задержки
Возможность расторжения договора зависит от того, где он был заключен. Если он был заключен на территории строительной компании или мастера, то отказаться от него можно в случае существенного нарушения или по причине, оговоренной обеими сторонами непосредственно в договоре.
«Это может произойти, в частности, в случае фундаментальных дефектов, которые не могут быть устранены надлежащим образом, и даже возможная скидка не является разумной», — уточняет юрист. Примерами фундаментальных дефектов являются чрезмерные задержки в ходе выполнения работ.
Иная ситуация возникает, если человек заключает договор вне помещения предприятия, как правило, у себя дома. В этом случае лицо имеет право отказаться от договора в течение 14 дней без объяснения причин. Действие договора начинается в день его заключения, нужно только отправить уведомление о расторжении.
Проблема возникает, если подрядчик не выполнил свое обязательство по широкому информированию до заключения договора, тогда потребитель может отказаться от него в течение одного года и 14 дней.
«Вышесказанное не относится к строительству нового дома или существенной реконструкции дома, норма распространяется на такие договоры, как реконструкция квартиры, строительство гаража или другой пристройки к зданию», — отметил Матас.
Отказаться от договора можно даже после частичного или полного выполнения работы.
«В случае строительных работ речь идет о финансовом возмещении обычной цены выполненной работы», — сказал Матас, добавив, что, если мастер или строительная компания нарушили свои договорные обязательства по информированию потребителя о праве отказаться от договора и договор был заключен вне их рабочих помещений, потребитель не должен нести никаких расходов.
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