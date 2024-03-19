Опасения экспертов сбылись: «банковский троянский вирус» снова распространяется по Чехии

В конце года Spy.Banker.BUL стал одной из самых распространенных угроз для платформы Android, заняв второе место. Однако в январе вредоносная программа даже не вошла в десятку самых распространенных вирусов, она буквально исчезла с лица земли.



Но радости были явно излишни. Эксперты по безопасности уже забеспокоились, что киберпреступники могут просто планировать другие кампании по атаке и просто взяли время, чтобы собраться с силами. В последний месяц это действительно подтвердилось: количество обнаружений снова начало расти.



В декабре прошлого года доля Spy.Banker.BUL в Чешской Республике составляла 7,27%, но в январе этого года ее доля была менее 3%, поэтому она не попала в список самых распространенных вредоносных кодов. Однако в феврале доля среди других угроз снова начала расти, достигнув 3,58 %.



«Ситуация на платформе Android в Чехии в ближайший год будет весьма нестабильной, и пользователи могут ожидать появления не только рекламного ПО, но и более серьезных типов вредоносных кодов», — предупреждает Мартин Йиркал, руководитель группы аналитики пражского офиса Eset. То, что некоторые вирусы будут атаковать волнами, неудивительно.



Поддельные приложения для чтения PDF-файлов

В любом случае, в случае с вредоносным кодом Spy.Banker.BUL следует соблюдать осторожность. Чаще всего он распространяется через поддельные приложения, и мошеннические инструменты для чтения PDF-файлов, например, уже попадались экспертам по безопасности.



«Если пользователь загружает такое приложение на свой смартфон, то после последующего обновления троян пытается загрузить на устройство банковское вредоносное ПО Anatsa», — описывает работу вредоносного кода Джиркал.



Именно это вредоносное ПО представляет наибольшую опасность для пользователей, поскольку оно может атаковать банковские приложения на смартфонах. После этого злоумышленники могут с относительной легкостью лишить пользователя всего счета.



Поэтому очевидно, что пользователи должны уделять повышенное внимание своим Android-устройствам. Если для настольных компьютеров мы воспринимаем некоторые программы безопасности как должное, то безопасности смартфонов мы обычно уделяем не так много внимания.



«Случай с троянцем Spy.Banker.BUL еще раз подтверждает, что ситуация с платформой Android в Чехии трудно предсказуема и будет оставаться таковой в течение следующего года. Злоумышленники склонны очень быстро менять стратегии и эксплуатируемые приложения», — предупреждает один из экспертов по безопасности.



Финансовая выгода как главная мотивация

Он подчеркнул, что финансовая выгода останется главным интересом киберпреступников в наступающем году. «Мы ожидаем, что вредоносный код из сторонних магазинов, загружающий на смартфоны рекламное ПО, агрессивную и назойливую рекламу, по-прежнему будет доминировать. Однако стоит также ожидать появления вредоносного кода, предназначенного для шпионажа за пользователями и кражи информации», — заключил Джиркал.



В прошлом месяце полиция предупредила, что киберпреступность в Чешской Республике растет, и злоумышленники пользуются тем, что Интернет в последнее время стал неотъемлемой частью нашей жизни. «Но насколько он помогает нам и облегчает жизнь, настолько же он таит в себе множество подводных камней, опасностей, финансовых убытков и, к сожалению, историй с трагическим концом», — предупредил Ондржей Пенц из отдела профилактики Президиума полиции Чешской Республики.



«В 2023 году полиция зарегистрировала 19 592 преступления, совершенных в интернет-среде. Это на 1000 преступлений больше, чем в 2022 г. Преступная деятельность в киберпространстве растет с каждым годом и уже составляет почти 11% от общего количества зарегистрированных преступлений в Чехии», — добавил Пенц.



Мошенники играют в журналистов

Пользователям следует опасаться различных инвестиционных афер, в которых злоумышленники используют имя новостного сервера Novinky.cz. Мошенники обычно заманивают легким заработком в связи с известными личностями. В последние месяцы, например, появились фальшивые статьи с президентом Петром Павлом или ведущим Яном Краусом.



Однако это типичная фишинговая афера, когда злоумышленники пытаются выманить у людей деньги под видом легкой наживы. Тем не менее, афера довольно изощренная, все ссылки в поддельной статье ведут на другой мошеннический сайт.



Чтобы максимально запутать доверчивых людей, злоумышленники в некоторых случаях не запрашивают номера кредитных карт и не отправляют деньги сразу. Все начинается с регистрации на соответствующей платформе, после чего с пользователем связывается администратор платформы. Только с его помощью из доверчивых людей вытягиваются деньги. При этом связываться с ним нужно не только по электронной почте, но и по телефону.