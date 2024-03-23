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В Словакии медведь снова напал на людей

Новости 420on
1 апреля 2024
13:30
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В воскресенье днем медведь напал на семейную пару возле словацкой деревни Прибылина в районе Липтовски Микулаш. Пара спряталась от нападавшего зверя в соседней хижине. Мужчина получил незначительную травму нижней конечности.
Государственное агентство по охране природы сообщило в социальных сетях, что нападение произошло на туристической тропе примерно в семи километрах от деревни. Пара средних лет выгуливала собаку, когда на них напал медведь.

«Муж и жена остановились на отдых у источника под холмом Сухий Градок. Мужчина был шокирован приближающимся взрослым бурым медведем, который ранил его, когда мужчина перелезал через деревянный забор», — говорится в сообщении Государственной природоохранной организации.

После этого пара укрылась в близлежащей хижине. «Группа вмешательства Государственной природоохранной службы совместно с полицией провела осмотр места происшествия», — добавили в социальных сетях представители природоохранной службы.

Группа вмешательства Государственной службы охраны природы связалась с руководством муниципалитета Прибылины, которое призвало жителей и гостей деревни быть предельно осторожными.

Серия нападений медведей

Недавно в Жилинском районе сборщик грибов в целях самообороны застрелил медведя. На место происшествия была вызвана группа быстрого реагирования, но найти раненого медведя не удалось. По мнению экспертов, раненый медведь может быть более агрессивным и представлять большую опасность для жителей.

В прошлый вторник, 17 марта, на улицах словацкого города Липтовски-Микулаш был застрелен медведь, в результате чего пострадали пять человек в возрасте от 10 до 72 лет. Для его идентификации использовали беспилотник с биометрическими данными. Однако некоторые экологи и политики усомнились в том, что это действительно тот самый человек.

15 марта словацкая полиция сообщила о случае с парой из Беларуси, которую преследовал медведь на западном склоне Деменовской долины в Низких Татрах. Спасаясь от зверя, 31-летняя женщина погибла и упала в овраг, смертельно травмировав себя.

Сосуществование людей и медведей стало политическим вопросом в Словакии. Правительство Словакии хочет значительно смягчить условия отстрела медведей. Правительственные политики критикуют своих предшественников за излишнюю уступчивость. На этой неделе кабинет премьер-министра Роберта Фицо одобрил проект конституционного закона, разрешающего поголовный отстрел медведей, передвигающихся по городам и селам. Однако для его принятия необходимы голоса оппозиции. По мнению крупнейшей оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия», закон не соответствует законодательству ЕС, которое, по мнению партии, разрешает отстрел только проверенных проблемных животных.


животные Словакия полиция

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