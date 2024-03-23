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В Словакии медведь снова напал на людей
1 апреля 2024
13:30
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В воскресенье днем медведь напал на семейную пару возле словацкой деревни Прибылина в районе Липтовски Микулаш. Пара спряталась от нападавшего зверя в соседней хижине. Мужчина получил незначительную травму нижней конечности.
Государственное агентство по охране природы сообщило в социальных сетях, что нападение произошло на туристической тропе примерно в семи километрах от деревни. Пара средних лет выгуливала собаку, когда на них напал медведь.
«Муж и жена остановились на отдых у источника под холмом Сухий Градок. Мужчина был шокирован приближающимся взрослым бурым медведем, который ранил его, когда мужчина перелезал через деревянный забор», — говорится в сообщении Государственной природоохранной организации.
После этого пара укрылась в близлежащей хижине. «Группа вмешательства Государственной природоохранной службы совместно с полицией провела осмотр места происшествия», — добавили в социальных сетях представители природоохранной службы.
Группа вмешательства Государственной службы охраны природы связалась с руководством муниципалитета Прибылины, которое призвало жителей и гостей деревни быть предельно осторожными.
Серия нападений медведей
Недавно в Жилинском районе сборщик грибов в целях самообороны застрелил медведя. На место происшествия была вызвана группа быстрого реагирования, но найти раненого медведя не удалось. По мнению экспертов, раненый медведь может быть более агрессивным и представлять большую опасность для жителей.
В прошлый вторник, 17 марта, на улицах словацкого города Липтовски-Микулаш был застрелен медведь, в результате чего пострадали пять человек в возрасте от 10 до 72 лет. Для его идентификации использовали беспилотник с биометрическими данными. Однако некоторые экологи и политики усомнились в том, что это действительно тот самый человек.
15 марта словацкая полиция сообщила о случае с парой из Беларуси, которую преследовал медведь на западном склоне Деменовской долины в Низких Татрах. Спасаясь от зверя, 31-летняя женщина погибла и упала в овраг, смертельно травмировав себя.
Сосуществование людей и медведей стало политическим вопросом в Словакии. Правительство Словакии хочет значительно смягчить условия отстрела медведей. Правительственные политики критикуют своих предшественников за излишнюю уступчивость. На этой неделе кабинет премьер-министра Роберта Фицо одобрил проект конституционного закона, разрешающего поголовный отстрел медведей, передвигающихся по городам и селам. Однако для его принятия необходимы голоса оппозиции. По мнению крупнейшей оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия», закон не соответствует законодательству ЕС, которое, по мнению партии, разрешает отстрел только проверенных проблемных животных.
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