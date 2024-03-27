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Стартапов много, но чешским инвесторам сложно найти качественные. Прогноз на 2024 год

Анастасия Князева
6 апреля 2024
16:00
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По словам экспертов, сейчас кажется, что прошлогодний сценарий, когда объем финансирования стартапов значительно снизился, не повторится.
После не самого удачного прошлого года у чешской среды стартапов есть шанс снова стать сильнее. В этом году фонды планируют инвестировать значительно больше, поэтому объем средств, направляемых в технологические компании, скорее всего, увеличится. Таковы результаты опроса, проведенного в пятый раз в феврале-марте инвестиционной группой Depo Ventures на выборке из 320 респондентов из числа частных инвесторов и управляющих партнеров венчурных фондов. CzechCrunch является информационным партнером исследования.

Согласно результатам опроса, генеральные партнеры фондов (GP) настроены особенно оптимистично: треть из них планирует инвестировать значительно больше. Однако они обеспокоены тем, смогут ли они привлечь достаточно капитала от частных инвесторов. Хотя подавляющее большинство из них хотят продолжать инвестировать, почти 30% хотят инвестировать в меньшем объеме, чем в прошлом году.

Фондовые инвесторы (LPs) также сохраняют свой инвестиционный пыл: 86 % LPs утвердительно ответили на вопрос, будут ли они продолжать инвестировать в технологические компании в этом году. Это также хорошая новость для нескольких известных фондов в стране, которые сейчас проходят стадию сбора средств — в общей сложности миллиардов крон, которые фонды планируют инвестировать в стартапы в ближайшие годы.

В то время как для генеральных партнеров самой большой проблемой на данный момент является привлечение капитала от инвесторов, для инвесторов фондов приоритетными являются выходы и ликвидность. «В этом есть смысл. Для инвесторов важно иметь возможность получать прибыль от своих инвестиций в течение значимого периода времени. Однако из-за падения оценок и роста процентных ставок в последнее время выходы из фондов застопорились. Если в этом году рынок оживет, это будет означать увеличение ликвидности для инвесторов, а значит, и желание инвестировать», — комментирует Михал Чиффра, управляющий партнер Depo Ventures.

Практика сделок уже показывает, что прошлогодний сценарий не повторится
Больше всего инвесторы озабочены поиском достаточного количества качественных стартапов, что беспокоит 43% респондентов. Еще 40% опасаются, что их инвестиции провалятся еще до запуска из-за отсутствия необходимого капитала. Их также беспокоит экономическая ситуация или глобальные события.

В 2023 году на чешском рынке стартапов наблюдался значительный спад, особенно в первом и втором квартале, когда наблюдалось падение оценок, сопровождавшееся снижением инвестиционной активности. «Во второй половине года инвестиционный аппетит вернулся к уровню 2022 года, но на ранних стадиях финансирования стартапов изменений в оценках и уровне инвестиций не произошло», — комментирует Томаш Дитрих, партнер юридической фирмы Mavericks, участвовавшей в исследовании.

Однако Дитрих с оптимизмом смотрит в 2024 год. Прошедший год подтвердил, что чешская стартап-среда за последние годы создала прочный фундамент, благодаря которому она может пережить даже кризисные периоды.

Другие результаты опроса среди инвесторов стартапов
  • Оценка инвестиций. 24% инвесторов оценивают эффективность инвестиций в стартапы как превосходящую другие классы активов, а еще 12% отмечают значительное превосходство венчурного капитала. Для 14% инвесторов эффективность инвестиций в стартапы ниже.
  • Рентабельность инвестиций: наиболее распространенный показатель рентабельности инвестиций в стартапы (ROIC) колеблется от одного до пяти раз по всем каналам.
  • Региональный интерес: инвесторы больше всего заинтересованы в стартапах из Центральной и Восточной Европы (33%). Еще 13% инвесторов ориентируются на весь мир, и столько же — на проекты в Европе. 25% опрошенных инвесторов ориентируются исключительно на стартапы из Чешской Республики.
  • Наиболее популярными секторами остаются технологии искусственного интеллекта, стартапы в области финансовых технологий, а также проекты, связанные со здравоохранением и психиатрической помощью. За ними следуют аналитика и большие данные, передовые отраслевые стратегии и образование.
  • Развивающийся интерес: порядок трех ведущих направлений такой же, как и в прошлом году. Стартапы, специализирующиеся на заботе о душе и теле, оттеснили с третьего места технологию блокчейн, которая теперь занимает седьмое место.
  • Мнение инвесторов-ангелов: как и GP или LP, они не испытывают проблем с нехваткой стартапов, но не могут выявить качественные, что является наиболее распространенной проблемой для 39% респондентов. Они также часто жалуются на высокую оценку стартапов (34%) или значительные требования к минимальной сумме инвестиций (25%).
  • Как ангелы инвестируют: чаще всего от 10 до 25 тысяч евро в обмен на долю в компании. 64% инвесторов, вкладывающих средства напрямую, классифицируются как постоянные инвесторы. Только 20% ангелов имеют правильно диверсифицированный портфель с более чем десятью инвестициями, а более половины инвесторов имеют не более пяти инвестиций.
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