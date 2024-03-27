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Стартапов много, но чешским инвесторам сложно найти качественные. Прогноз на 2024 год
6 апреля 2024
16:00
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По словам экспертов, сейчас кажется, что прошлогодний сценарий, когда объем финансирования стартапов значительно снизился, не повторится.
После не самого удачного прошлого года у чешской среды стартапов есть шанс снова стать сильнее. В этом году фонды планируют инвестировать значительно больше, поэтому объем средств, направляемых в технологические компании, скорее всего, увеличится. Таковы результаты опроса, проведенного в пятый раз в феврале-марте инвестиционной группой Depo Ventures на выборке из 320 респондентов из числа частных инвесторов и управляющих партнеров венчурных фондов. CzechCrunch является информационным партнером исследования.
Согласно результатам опроса, генеральные партнеры фондов (GP) настроены особенно оптимистично: треть из них планирует инвестировать значительно больше. Однако они обеспокоены тем, смогут ли они привлечь достаточно капитала от частных инвесторов. Хотя подавляющее большинство из них хотят продолжать инвестировать, почти 30% хотят инвестировать в меньшем объеме, чем в прошлом году.
Фондовые инвесторы (LPs) также сохраняют свой инвестиционный пыл: 86 % LPs утвердительно ответили на вопрос, будут ли они продолжать инвестировать в технологические компании в этом году. Это также хорошая новость для нескольких известных фондов в стране, которые сейчас проходят стадию сбора средств — в общей сложности миллиардов крон, которые фонды планируют инвестировать в стартапы в ближайшие годы.
В то время как для генеральных партнеров самой большой проблемой на данный момент является привлечение капитала от инвесторов, для инвесторов фондов приоритетными являются выходы и ликвидность. «В этом есть смысл. Для инвесторов важно иметь возможность получать прибыль от своих инвестиций в течение значимого периода времени. Однако из-за падения оценок и роста процентных ставок в последнее время выходы из фондов застопорились. Если в этом году рынок оживет, это будет означать увеличение ликвидности для инвесторов, а значит, и желание инвестировать», — комментирует Михал Чиффра, управляющий партнер Depo Ventures.
Практика сделок уже показывает, что прошлогодний сценарий не повторится
Больше всего инвесторы озабочены поиском достаточного количества качественных стартапов, что беспокоит 43% респондентов. Еще 40% опасаются, что их инвестиции провалятся еще до запуска из-за отсутствия необходимого капитала. Их также беспокоит экономическая ситуация или глобальные события.
В 2023 году на чешском рынке стартапов наблюдался значительный спад, особенно в первом и втором квартале, когда наблюдалось падение оценок, сопровождавшееся снижением инвестиционной активности. «Во второй половине года инвестиционный аппетит вернулся к уровню 2022 года, но на ранних стадиях финансирования стартапов изменений в оценках и уровне инвестиций не произошло», — комментирует Томаш Дитрих, партнер юридической фирмы Mavericks, участвовавшей в исследовании.
Однако Дитрих с оптимизмом смотрит в 2024 год. Прошедший год подтвердил, что чешская стартап-среда за последние годы создала прочный фундамент, благодаря которому она может пережить даже кризисные периоды.
Другие результаты опроса среди инвесторов стартапов
Согласно результатам опроса, генеральные партнеры фондов (GP) настроены особенно оптимистично: треть из них планирует инвестировать значительно больше. Однако они обеспокоены тем, смогут ли они привлечь достаточно капитала от частных инвесторов. Хотя подавляющее большинство из них хотят продолжать инвестировать, почти 30% хотят инвестировать в меньшем объеме, чем в прошлом году.
Фондовые инвесторы (LPs) также сохраняют свой инвестиционный пыл: 86 % LPs утвердительно ответили на вопрос, будут ли они продолжать инвестировать в технологические компании в этом году. Это также хорошая новость для нескольких известных фондов в стране, которые сейчас проходят стадию сбора средств — в общей сложности миллиардов крон, которые фонды планируют инвестировать в стартапы в ближайшие годы.
В то время как для генеральных партнеров самой большой проблемой на данный момент является привлечение капитала от инвесторов, для инвесторов фондов приоритетными являются выходы и ликвидность. «В этом есть смысл. Для инвесторов важно иметь возможность получать прибыль от своих инвестиций в течение значимого периода времени. Однако из-за падения оценок и роста процентных ставок в последнее время выходы из фондов застопорились. Если в этом году рынок оживет, это будет означать увеличение ликвидности для инвесторов, а значит, и желание инвестировать», — комментирует Михал Чиффра, управляющий партнер Depo Ventures.
Практика сделок уже показывает, что прошлогодний сценарий не повторится
Больше всего инвесторы озабочены поиском достаточного количества качественных стартапов, что беспокоит 43% респондентов. Еще 40% опасаются, что их инвестиции провалятся еще до запуска из-за отсутствия необходимого капитала. Их также беспокоит экономическая ситуация или глобальные события.
В 2023 году на чешском рынке стартапов наблюдался значительный спад, особенно в первом и втором квартале, когда наблюдалось падение оценок, сопровождавшееся снижением инвестиционной активности. «Во второй половине года инвестиционный аппетит вернулся к уровню 2022 года, но на ранних стадиях финансирования стартапов изменений в оценках и уровне инвестиций не произошло», — комментирует Томаш Дитрих, партнер юридической фирмы Mavericks, участвовавшей в исследовании.
Однако Дитрих с оптимизмом смотрит в 2024 год. Прошедший год подтвердил, что чешская стартап-среда за последние годы создала прочный фундамент, благодаря которому она может пережить даже кризисные периоды.
Другие результаты опроса среди инвесторов стартапов
- Оценка инвестиций. 24% инвесторов оценивают эффективность инвестиций в стартапы как превосходящую другие классы активов, а еще 12% отмечают значительное превосходство венчурного капитала. Для 14% инвесторов эффективность инвестиций в стартапы ниже.
- Рентабельность инвестиций: наиболее распространенный показатель рентабельности инвестиций в стартапы (ROIC) колеблется от одного до пяти раз по всем каналам.
- Региональный интерес: инвесторы больше всего заинтересованы в стартапах из Центральной и Восточной Европы (33%). Еще 13% инвесторов ориентируются на весь мир, и столько же — на проекты в Европе. 25% опрошенных инвесторов ориентируются исключительно на стартапы из Чешской Республики.
- Наиболее популярными секторами остаются технологии искусственного интеллекта, стартапы в области финансовых технологий, а также проекты, связанные со здравоохранением и психиатрической помощью. За ними следуют аналитика и большие данные, передовые отраслевые стратегии и образование.
- Развивающийся интерес: порядок трех ведущих направлений такой же, как и в прошлом году. Стартапы, специализирующиеся на заботе о душе и теле, оттеснили с третьего места технологию блокчейн, которая теперь занимает седьмое место.
- Мнение инвесторов-ангелов: как и GP или LP, они не испытывают проблем с нехваткой стартапов, но не могут выявить качественные, что является наиболее распространенной проблемой для 39% респондентов. Они также часто жалуются на высокую оценку стартапов (34%) или значительные требования к минимальной сумме инвестиций (25%).
- Как ангелы инвестируют: чаще всего от 10 до 25 тысяч евро в обмен на долю в компании. 64% инвесторов, вкладывающих средства напрямую, классифицируются как постоянные инвесторы. Только 20% ангелов имеют правильно диверсифицированный портфель с более чем десятью инвестициями, а более половины инвесторов имеют не более пяти инвестиций.
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