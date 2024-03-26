Google хочет взимать плату за искусственный интеллект

В своей последней статье FT ссылается на информацию, предоставленную источниками, близкими к планам компании. Однако представители Google пока официально не подтвердили взимание платы за услуги искусственного интеллекта и не прокомментировали статью FT.





Если эта информация подтвердится, то это станет историческим моментом, поскольку впервые с момента основания компании она начнет требовать финансовую плату непосредственно от пользователей за использование некоторых из своих ключевых сервисов.





Работа уже началась





Между тем, по данным FT, Google хочет включить новые функции поиска на основе искусственного интеллекта в число своих платных премиум-сервисов. Эти услуги присоединятся к существующим премиум-продуктам, таким как Gemini AI в почтовом сервисе Gmail и текстовом процессоре Docs.





По слухам, планы Google настолько далеко продвинулись, что разработчики уже начали работу над подготовкой платных систем. Однако руководство компании пока не приняло никакого решения по поводу их реального внедрения. Тем не менее, очевидно, что Google стремится расширить предложение премиальных услуг на основе ИИ.





При этом FT подчеркивает, что традиционный поиск, предоставляемый Google, по-прежнему будет доступен пользователям бесплатно.





Генеративный искусственный интеллект — термин, используемый для описания систем, способных генерировать текст или изображения в ответ на указания пользователя на основе огромного количества данных, — становится все более популярным.





Пожалуй, самой популярной является система ChatGPT от OpenAI, которая финансируется Microsoft. Эта чат-система может генерировать разнообразные тексты, включая статьи, эссе, шутки и поэзию, на основе простых запросов. ChatGPT учится отвечать на предложения пользователей и, как и люди, учится на больших объемах данных.





Более продвинутая модель искусственного интеллекта, GPT-4, стала доступна в марте 2023 года. Ожидается, что она сможет давать более безопасные и полезные ответы и откроет путь к распространению человекоподобных технологий.





Веб-приложение предлагается OpenAI бесплатно, но это касается только старой версии чатбота, GPT-3.5. Более продвинутый ИИ GPT-4, способный давать более точные и полезные ответы, доступен только обладателям подписки. Это обойдется потенциальным покупателям в 20 долларов в месяц, или примерно 465 чешских крон.