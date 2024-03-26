ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
Детей, получивших передозировку общедоступными лекарствами, стало больше
5 апреля 2024
18:00
253
За последние два года в Чехии увеличилось количество случаев передозировки распространенными лекарствами среди детей и подростков. Чаще всего отравление происходит в сочетании с другими веществами, вызывающими зависимость, или алкоголем. В большинстве случаев это демонстративная попытка самоубийства. В других случаях подростки попадают под влияние сверстников в социальных сетях. Девочки чаще подвержены передозировке, чем мальчики. Об этом заявили сегодня на пресс-конференции представители Главной университетской клиники в Праге (VFN).
Среди детей до 15 лет чаще всего злоупотребляют безрецептурным парацетамолом, антидепрессантами и ибупрофеном, а среди подростков лидируют антидепрессанты, бензодиазепины и парацетамол.
«С 2021 года мы наблюдаем огромный рост числа консультаций, связанных с попытками самоубийства среди детей и подростков. Значительно увеличилось количество обращений по поводу детей младше 15 лет, особенно с апреля 2021 года, когда после длительного закрытия школ в начальных школах вновь началось регулярное преподавание на полный день. Если в 2019 году было зарегистрировано 200 попыток суицида у девочек и 37 у мальчиков, то в 2023 году их число возросло до 469 у девочек и 59 у мальчиков», — говорит Катержина Котикова, руководитель Информационного центра токсикологии при VFN.
«Каждую неделю к нам доставляют 45 детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет с разной степенью опьянения и различными комбинациями принятых наркотиков, очень часто в сочетании с алкоголем. В 80% случаев это демонстративные самоубийства, однако и без безумных призывов в социальных сетях не обходится. Недавно 14-летняя девочка проглотила 46 таблеток ибупрофена», — говорит Петр Котятко, заведующий кафедрой педиатрии и наследственных метаболических нарушений 1-го медицинского факультета Карлова университета и Университетской больницы.
Эксперты говорят, что ситуация начала ухудшаться во время пандемии ковида в 2020 и 2021 годах. Увеличивается количество подростков и детей с психологическими проблемами, такими как тревога или депрессия, которые нуждаются в медикаментозном лечении. Затем они сами увеличивают дозы принимаемых лекарств, чтобы быстрее получить облегчение или привлечь к себе внимание.
При приеме несколько большей дозы, в два-четыре раза превышающей дозу лекарств длительного действия, у пациентов возникают симптомы легкого отравления. В большинстве случаев достаточно краткого наблюдения за состоянием здоровья, и пациент выписывается для последующего обращения к специалисту-психиатру.
Сложнее обстоит дело с подростками с потерей сознания, которая часто возникает при сочетании наркотиков с другими препаратами, такими как экстази, ТГК или HHC. Если ребенок вовремя попадает в больницу, в 99% случаев врачи могут спасти ему жизнь. Однако при передозировке могут пострадать такие органы, как печень, сердце, почки и легкие, и лечение может занять гораздо больше времени.
За последние десять месяцев количество консультаций по поводу HHC и кратома также увеличилось. Например, в феврале 2024 года рост числа консультаций после злоупотребления HHC вырос в пять раз. С 6 марта HHC, HHC-O и THCP запрещены в стране, а их хранение и продажа считаются уголовным преступлением, за большие партии грозит до восьми лет тюрьмы. В настоящее время Министерство здравоохранения предлагает добавить в список запрещенных веществ, вызывающих зависимость, еще семь психоактивных веществ, получаемых из HHC и THCP.
«С 2021 года мы наблюдаем огромный рост числа консультаций, связанных с попытками самоубийства среди детей и подростков. Значительно увеличилось количество обращений по поводу детей младше 15 лет, особенно с апреля 2021 года, когда после длительного закрытия школ в начальных школах вновь началось регулярное преподавание на полный день. Если в 2019 году было зарегистрировано 200 попыток суицида у девочек и 37 у мальчиков, то в 2023 году их число возросло до 469 у девочек и 59 у мальчиков», — говорит Катержина Котикова, руководитель Информационного центра токсикологии при VFN.
«Каждую неделю к нам доставляют 45 детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет с разной степенью опьянения и различными комбинациями принятых наркотиков, очень часто в сочетании с алкоголем. В 80% случаев это демонстративные самоубийства, однако и без безумных призывов в социальных сетях не обходится. Недавно 14-летняя девочка проглотила 46 таблеток ибупрофена», — говорит Петр Котятко, заведующий кафедрой педиатрии и наследственных метаболических нарушений 1-го медицинского факультета Карлова университета и Университетской больницы.
Эксперты говорят, что ситуация начала ухудшаться во время пандемии ковида в 2020 и 2021 годах. Увеличивается количество подростков и детей с психологическими проблемами, такими как тревога или депрессия, которые нуждаются в медикаментозном лечении. Затем они сами увеличивают дозы принимаемых лекарств, чтобы быстрее получить облегчение или привлечь к себе внимание.
При приеме несколько большей дозы, в два-четыре раза превышающей дозу лекарств длительного действия, у пациентов возникают симптомы легкого отравления. В большинстве случаев достаточно краткого наблюдения за состоянием здоровья, и пациент выписывается для последующего обращения к специалисту-психиатру.
Сложнее обстоит дело с подростками с потерей сознания, которая часто возникает при сочетании наркотиков с другими препаратами, такими как экстази, ТГК или HHC. Если ребенок вовремя попадает в больницу, в 99% случаев врачи могут спасти ему жизнь. Однако при передозировке могут пострадать такие органы, как печень, сердце, почки и легкие, и лечение может занять гораздо больше времени.
За последние десять месяцев количество консультаций по поводу HHC и кратома также увеличилось. Например, в феврале 2024 года рост числа консультаций после злоупотребления HHC вырос в пять раз. С 6 марта HHC, HHC-O и THCP запрещены в стране, а их хранение и продажа считаются уголовным преступлением, за большие партии грозит до восьми лет тюрьмы. В настоящее время Министерство здравоохранения предлагает добавить в список запрещенных веществ, вызывающих зависимость, еще семь психоактивных веществ, получаемых из HHC и THCP.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
5 АПРЕЛЯ 2024
152
Цифровое и информационное агентство (DIA) планирует запустить мобильную версию Portál občana в середине апреля. Портал охватывает государственные электронные услуги, а его онлайн-версией в...
22:00
4 АПРЕЛЯ 2024
536
Google — одна из компаний, которые активно участвуют в разработке искусственного интеллекта (ИИ). До сих пор передовые алгоритмы предлагались пользователям бесплатно, но, как сообщается, скоро...
13:30
2 АПРЕЛЯ 2024
1661
Компании по всему миру все чаще полагаются на искусственный интеллект во время собеседований. Платформы, которые могут оценивать качество резюме и отслеживать язык тела, должны быть способом более...
19:30
1 АПРЕЛЯ 2024
783
Менее чем через три года изменятся правила получения выплат за содержание ребенка. Они постепенно будут заменены условной базой оценки для будущих пенсионеров. Изменения коснутся и тех, кто их уже...
18:00
1 АПРЕЛЯ 2024
923
ПОМИМО ПРЕТЕНЗИИ, В СЛУЧАЕ НЕКАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ВОЗМОЖЕН ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
Перепланировка квартиры или дома — не самое дешевое мероприятие. Зачастую его стоимость составляет сотни тысяч или даже миллионы. При этом не все мастера выполняют работу на должном уровне....
13:30
1 АПРЕЛЯ 2024
1100
В воскресенье днем медведь напал на семейную пару возле словацкой деревни Прибылина в районе Липтовски-Микулаш. Пара спряталась от нападавшего зверя в хижине. Мужчина получил незначительную травму...
16:11
31 МАРТА 2024
822
Сегодня искусственный интеллект (ИИ) может настолько хорошо имитировать человеческую речь, что отличить ее практически невозможно. В случае с изображениями и видео он пока не идеален, но в...
16:30
29 МАРТА 2024
810
С начала этого года цена на какао выросла примерно вдвое, достигнув рекордно высокого уровня — более 8 400 долларов (195 500 крон) за тонну. За последние два года она выросла в четыре раза. Быстрее...
14:00
29 МАРТА 2024
821
В 2022 году чехи употребили столько же продуктов питания, сколько и в 1950 году, — почти 800 килограммов на душу населения в год. Однако потребление мяса или алкоголя, например, с 1950 года выросло...
18:00
28 МАРТА 2024
1480
Вредоносный код Spy.Banker.BUL, атакующий смартфоны на базе Android, получил широкое распространение в конце прошлого года. В январе казалось, что он уничтожен. Но на самом деле это была лишь...
18:00
27 МАРТА 2024
748
В этом году на Пасху люди заплатят за яйца меньше, чем в прошлом, и никакого риска дефицита нет. В то же время в этом году может быть продано больше чешских яиц, так как на прилавках будет...
14:00
27 МАРТА 2024
3096
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЕС: ДЕНЬГИ НА БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ ЗА 10 СЕКУНД ВО ВСЕХ СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА ДАЖЕ НА ВЫХОДНЫХ
В Чешской Республике 14 банков могут переводить деньги за считанные секунды. Но в ЕС им придется нести большие расходы, чтобы защитить «чистые» транзакции.
11:30
27 МАРТА 2024
748
В ЧЕХИИ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПОМОЖЕТ СРАВНИТЬ ЦЕНЫ ПОСТАВЩИКОВ ЭНЕРГИИ И ВЫБРАТЬ БОЛЕЕ ДЕШЕВЫЙ ТАРИФ
Многие люди не разбираются в деталях счетов за электричество или газ. Если они хотят узнать, сэкономят ли они деньги, перейдя к другому поставщику, им приходится вводить данные счета в программы...
08:00
27 МАРТА 2024
600
Министерство здравоохранения ведет переговоры о поставке дополнительных вакцин против коклюша из Канады. По словам представителей министерства, интерес к ревакцинации «драматический». За последние...
21:00
26 МАРТА 2024
1059
В ближайшие дни во многих местах Чешской Республики может развиться почвенная засуха, особенно в верхнем слое до 40 сантиметров, согласно последней информации на сайте проекта Intersucho. Зимние...