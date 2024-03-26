Детей, получивших передозировку общедоступными лекарствами, стало больше

Среди детей до 15 лет чаще всего злоупотребляют безрецептурным парацетамолом, антидепрессантами и ибупрофеном, а среди подростков лидируют антидепрессанты, бензодиазепины и парацетамол.



«С 2021 года мы наблюдаем огромный рост числа консультаций, связанных с попытками самоубийства среди детей и подростков. Значительно увеличилось количество обращений по поводу детей младше 15 лет, особенно с апреля 2021 года, когда после длительного закрытия школ в начальных школах вновь началось регулярное преподавание на полный день. Если в 2019 году было зарегистрировано 200 попыток суицида у девочек и 37 у мальчиков, то в 2023 году их число возросло до 469 у девочек и 59 у мальчиков», — говорит Катержина Котикова, руководитель Информационного центра токсикологии при VFN.



«Каждую неделю к нам доставляют 45 детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет с разной степенью опьянения и различными комбинациями принятых наркотиков, очень часто в сочетании с алкоголем. В 80% случаев это демонстративные самоубийства, однако и без безумных призывов в социальных сетях не обходится. Недавно 14-летняя девочка проглотила 46 таблеток ибупрофена», — говорит Петр Котятко, заведующий кафедрой педиатрии и наследственных метаболических нарушений 1-го медицинского факультета Карлова университета и Университетской больницы.



Эксперты говорят, что ситуация начала ухудшаться во время пандемии ковида в 2020 и 2021 годах. Увеличивается количество подростков и детей с психологическими проблемами, такими как тревога или депрессия, которые нуждаются в медикаментозном лечении. Затем они сами увеличивают дозы принимаемых лекарств, чтобы быстрее получить облегчение или привлечь к себе внимание.



При приеме несколько большей дозы, в два-четыре раза превышающей дозу лекарств длительного действия, у пациентов возникают симптомы легкого отравления. В большинстве случаев достаточно краткого наблюдения за состоянием здоровья, и пациент выписывается для последующего обращения к специалисту-психиатру.



Сложнее обстоит дело с подростками с потерей сознания, которая часто возникает при сочетании наркотиков с другими препаратами, такими как экстази, ТГК или HHC. Если ребенок вовремя попадает в больницу, в 99% случаев врачи могут спасти ему жизнь. Однако при передозировке могут пострадать такие органы, как печень, сердце, почки и легкие, и лечение может занять гораздо больше времени.



За последние десять месяцев количество консультаций по поводу HHC и кратома также увеличилось. Например, в феврале 2024 года рост числа консультаций после злоупотребления HHC вырос в пять раз. С 6 марта HHC, HHC-O и THCP запрещены в стране, а их хранение и продажа считаются уголовным преступлением, за большие партии грозит до восьми лет тюрьмы. В настоящее время Министерство здравоохранения предлагает добавить в список запрещенных веществ, вызывающих зависимость, еще семь психоактивных веществ, получаемых из HHC и THCP.