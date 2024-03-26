Совсем скоро цифровое агентство запустит мобильную версию Portál občana

Портал был создан в 2018 году для электронной коммуникации между гражданами и государством и за последний год претерпел изменения в дизайне и пользовательском интерфейсе. Он предлагает более 600 услуг. Среди прочего, он позволяет подавать налоговые декларации, формировать выписки из уголовного дела, земельного кадастра или водительских баллов. По словам директора DIA Мартина Месршмида, в мобильном приложении будут доступны все услуги, а уведомления об изменениях, касающихся пользователя, можно будет отправлять прямо на мобильный.



С января этого года на мобильных телефонах уже работает приложение eDocuments, и за первые два месяца его скачали почти 332 000 человек. Приложение eDocuments служит для того, чтобы людям было удобнее и безопаснее подтверждать свою личность перед органами власти, частными организациями, а также между собой. Число верификаторов увеличилось до 539. С 1 апреля приложением на местах пользуется полиция, а с середины года его будут применять все органы власти и муниципалитеты, ЗАГСы, полиция в целом и так далее. Со следующего года к ним также добавятся банки, почтовые отделения и больничные кассы.



За последний год количество «датовых схранек» увеличилось на 136% и достигло 4,261 миллиона в связи с обязательным распространением системы на предприятия и другие организации. Из них 900 000 почтовых ящиков были добровольно установлены частными лицами. В прошлом году через почтовые ящики прошло 1,26 миллиарда сообщений, что на 13% больше, чем в предыдущем году. Однако около 400 000 пользователей, которым в обязательном порядке были установлены такие почтовые ящики, до сих пор не открыли их.



По словам Месршмида, Агентство цифровых технологий и информации, которое 1 апреля отметило свой юбилей в качестве головной организации по цифровизации государства, в этом году планирует запустить реестр REZA для представительства по цифровой доверенности и подготовку к внедрению европейского электронного кошелька для цифрового подтверждения гражданства в ЕС.