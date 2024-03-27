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Reuters: Чешская крона в 2024 году укрепится и станет чемпионом Центральной Европы

Новости 420on
9 апреля 2024
08:00
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Свежий опрос Reuters показывает, что чешская крона может стать единственной валютой в Центральной Европе, которая укрепится в ближайшие 12 месяцев. Другие валюты либо не имеют возможности для роста, либо сталкиваются с постоянными рисками, которые могут привести к их обесцениванию.
В Чехии и Венгрии снижение процентных ставок привело к падению стоимости кроны и форинта примерно на 2%. Польский злотый, напротив, укрепился и приблизился к четырехлетним максимумам по отношению к евро, поскольку польский центральный банк временно приостановил процесс смягчения денежно-кредитной политики.

Аналитики ожидают, что в ближайшие месяцы курс кроны будет колебаться в районе 25,30 за евро, что близко к текущим уровням, на которых он стабилизировался после достижения двухлетних минимумов в феврале — около 25,50 за евро.

Однако в третьем квартале он должен начать укрепляться по направлению к 25,20 за евро, а в течение 12 месяцев, по медианным оценкам, он достигнет 24,88 за евро, что примерно на 2% выше текущих уровней.

Однако неопределенность оценки иллюстрируется относительно большим разбросом — от 23,40 до 26,50 кроны за евро. Учреждения, которые занимают первое место в долгосрочных оценках Reuters, рассчитывают на курс 24,40 кроны на горизонте одного года.

«Главной причиной ожидаемого укрепления кроны станет постепенное восстановление внутренней экономической активности в этом году», — сказал Reuters экономист Komerční banka Яромир Гец.

Оценки, полученные в ходе опроса Reuters, показывают сценарии развития обменного курса евро / чешской кроны на ближайшие 12 месяцев. Согласно медианной оценке, в ближайший год курс евро по отношению к кроне снизится до 24,88. Среднее значение составляет 25,01 кроны/евро.

Кроме того, положительную поддержку национальной валюте может оказать высокий профицит внешней торговли. Согласно предварительным данным, опубликованным в понедельник Чешским статистическим управлением, в феврале положительное сальдо составило 34,6 млрд чешских крон, что на 19,7 млрд крон больше, чем в прошлом году.

Такой результат, по словам главного экономиста Trinity Bank Лукаша Кованды, значительно превзошел все ожидания экспертов.

«Положительное сальдо за весь этот год должно было составить 140 миллиардов крон, и его относительно высокий уровень будет в значительной степени способствовать тому, что в конце этого года кроны вновь подорожает до 25 чешских крон за евро», — сказал экономист.

Если страна имеет положительное сальдо торгового баланса, это означает, что она экспортирует больше товаров и услуг, чем импортирует, что повышает спрос на национальную валюту. Это приводит к росту ее курса, поскольку иностранные партнеры вынуждены обменивать свои валюты на кроны, чтобы покупать товары в Чехии.

По мнению экономистов из Patria Finance и ČSOB Financial Markets, настоящее испытание для кроны может наступить осенью в связи с выборами в США.

«Если в случае победы Дональда Трампа тарифы вырастут на 10%, то, по расчетам местных институтов, это может повлиять на немецкий экспорт примерно на 5%, а дальнейшие негативные последствия ударят по инвестициям. В конечном итоге это станет плохой новостью для евро и всех центральноевропейских валют, включая крону», — предупреждают они.

Кроме того, повышение тарифов в США, скорее всего, будет означать рост инфляции в США и повышение процентных ставок ФРС США — или более позднее и медленное снижение, считают экономисты. «И это будет еще одной проблемой для кроны», — добавляют они.
Чехия курсы валют Чешская крона

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