Полиция задержала шестерых чехов в Одессе. Сотрудники фиктивного колл-центра обманывали жителей Чехии на миллионы крон



«Злоумышленники использовали виртуальные телефоны с поддельными номерами и звонили жителям Чехии, которым представлялись сотрудниками государственной банковской службы. В ходе разговора они убеждали жертв предоставить удаленный доступ к их телефону или компьютеру либо узнавали данные их банковских карт и переводили средства на их счета. В нескольких случаях мошенники убеждали жертв снять наличные и передать их подставному курьеру», — сообщается на сайте украинской полиции.





«Доходы от незаконной деятельности конвертировались в криптовалюту или использовались для покупки роскошных автомобилей и недвижимости, которые оформлялись на друзей и родственников», — сообщили в полиции.





После того как группа кибербезопасности установила местонахождение и личность преступников, полицейские провели в общей сложности 23 обыска. В ходе них были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, роскошные автомобили и более 100 000 долларов в различных валютах.







Арестованным украинцам грозит 12 лет тюрьмы и конфискация имущества, а арестованные граждане Чехии ожидают экстрадиции на родину.





Украинские полицейские отметили, что быстрому задержанию преступников способствовало ранее достигнутое чешско-украинское соглашение о создании совместной следственной группы. Уже в сентябре 2023 года Киев передал чешским властям шестерых мошенников, которые в настоящее время находятся под стражей. Ранее речь шла о фальшивом колл-центре в Днепре, который, по данным украинской стороны, обманул более 665 чешских граждан на сумму свыше 7,6 миллиона евро (примерно 192 миллиона крон).