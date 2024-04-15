Amnesty International критикует дискриминацию украинцев в Чехии и оружие для Израиля

Она также обвиняет Чехию в устаревшем законе о доступе к абортам и в экспорте оружия в Израиль, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.





В докладе, оценивающем состояние прав человека в более чем 150 странах и регионах, решительно осуждается снижение уровня верховенства закона во всем мире. Не обошла критика и Чешскую Республику, которой Amnesty посвятила полторы страницы в почти 420-страничном документе.





«На фоне экономического спада и растущей инфляции украинцы подвергаются языку ненависти, преследованиям и преступлениям на почве ненависти», — говорится в документе Amnesty о положении беженцев в Чехии. Согласно отчету, украинцы также сталкиваются с препятствиями на пути интеграции. Хотя уровень их занятости составляет 64%, это в основном низкооплачиваемая и неквалифицированная работа.





Наука и школы





В прошлом году, по мнению Amnesty, Чешская Республика не добилась никакого прогресса в решении проблемы сохраняющейся де-факто сегрегации цыганских детей в сфере образования. Чешское отделение международной организации отметило, что меры по улучшению ситуации были приняты Министерством образования в начале этого года.





Amnesty отметила, что чешские парламентарии отклонили поправку к закону о браке для всех пар. «Это создает неопределенность в отношении будущего равных прав в браке», — говорится в докладе. В нем также отмечается, что транссексуалы, добивающиеся юридического признания своего пола, по-прежнему обязаны проходить стерилизацию по закону. «И это несмотря на решение Европейского суда по правам человека от 2017 года о том, что это является нарушением прав человека», — отметила Amnesty.





Отказ в аборте иностранцам и неспособность решить проблему климата





По данным Amnesty, закон о доступе к абортам в Чехии остается проблемным. «Многие медицинские учреждения отказываются делать аборты негражданам ЕС из-за неверных утверждений Чешской медицинской палаты — неоднократно опровергнутых Министерством здравоохранения и офисом омбудсмена — о том, что закон не позволяет этого делать», — говорится в докладе.





Amnesty назвала безответственным экспорт оружия в Израиль, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты из-за риска того, что оно может быть использовано для совершения серьезных нарушений прав человека и международного гуманитарного права.





В докладе также отмечается, что, хотя чешское правительство стремится к углеродной нейтральности к 2050 году, в стране до сих пор не принято ни одного закона с конкретными климатическими целями.