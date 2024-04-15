Запретят ли выдачу российских документов за пределами РФ? МИД все отрицает, но у людей паника

По предварительному проекту приказа, полученному редакцией «Новой газеты», консульские учреждения МИД России за рубежом могут временно приостановить оформление паспортов, предоставление нотариальных услуг, легализацию и замену документов, а также решение вопросов гражданства. Согласно их информации, предложение о введении такого запрета планируется реализовать уже с 2024 года.



Однако на запрос официального подтверждения информации и общей реалистичности предложенных мер пресс-служба МИД дала отрицательный ответ:





«Откровенное вранье и ложь. <…> Данная информация абсолютно не соответствует действительности и носит откровенно провокационный характер», — подчеркнули в министерстве.



В случае принятия данного приказа россиянам, находящимся за границей, придется возвращаться в Россию для замены документов, срок действия которых истек.





Согласно данным ООН, только в 2021 году за пределами России проживало около 10 миллионов российских граждан. На фоне военных действий и частичной мобилизации страну покинуло еще не менее 700 тысяч человек. Только около 155 тысяч из них получили временное разрешение на проживание в странах Европы, Турции и странах СНГ. Из 15 тысяч россиян, подавших в 2022 году заявление на получение политического убежища в Европейском Союзе, только 2 тысячи получили его. Для остальных российский паспорт остается единственным документом, подтверждающим их личность.



Подобный запрет на обмен документов за границей был введен белорусскими дипломатическими миссиями с 7 сентября 2023 года.



В связи с этим значительное количество белорусских эмигрантов, которые из-за политических преследований не могут вернуться на родину, вынуждены жить с просроченными документами и обращаются в ООН с просьбой признать их действительными или предоставить альтернативу вроде паспортов Нансена, которые в 20-е годы ХХ века выдавались беженцам из Советской России.