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Опрос: 45% чехов и 58% словаков сталкивались с дезинформацией
28 мая 2024
18:00
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45% чехов и 58% словаков в первом квартале этого года сталкивались с ложной информацией в интернете. Чаще всего речь шла о войне в Украине, внутренней и мировой политике, особенно о недавних президентских выборах в Словакии. В связи с президентскими выборами словаки столкнулись с большим количеством ложных новостей, чем правдивых. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Центрально-европейской наблюдательной службой цифровых медиа (CEDMO).
Согласно исследованию, доверие к дезинформации среди чехов составляет от 11 до 58%, в то время как у словаков этот показатель находится в пределах от 10 до 55%. В первом квартале наибольшее влияние оказала дезинформация, связанная с «зеленой сделкой», особенно в части, касающейся электромобилей. «В сообщение о том, что электромобили наносят больший вред окружающей среде, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания, и являются ненадежными из-за частых возгораний аккумуляторов, поверили 58% респондентов в Чехии и 55% в Словакии», — говорится в исследовании.
В Чехии значительное влияние оказала дезинформация, утверждающая, что партии правящей коалиции добиваются проведения почтового голосования в парламенте, чтобы сфальсифицировать парламентские выборы 2025 года и объявить себя победителями. Такое сообщение восприняли 38% людей, а 39% респондентов сочли его достоверным. Треть чехов отметили ложную информацию о том, что реформа социального обеспечения позволит властям проверять банковские счета людей, обращающихся за социальной помощью. Половина из них готовы поверить такому сообщению.
По данным опроса, темы, связанные с украинскими мигрантами, продолжают вызывать резонанс в чешской среде. Среди прочего, половина респондентов готова поверить в то, что долг Чехии растет из-за украинцев.
В контексте предвыборной кампании в Словакии более четверти словаков в январе столкнулись с ложным сообщением о том, что кандидат в президенты Иван Корчок имеет американский паспорт, что якобы делает его гражданином и агентом США. Четверть опрошенных словаков назвали это сообщение достоверным. Ложное обвинение Корчока в сотрудничестве со Службой государственной безопасности отметили 45% словацких избирателей, а 36% готовы поверить в эту дезинформацию.
В Чехии значительное влияние оказала дезинформация, утверждающая, что партии правящей коалиции добиваются проведения почтового голосования в парламенте, чтобы сфальсифицировать парламентские выборы 2025 года и объявить себя победителями. Такое сообщение восприняли 38% людей, а 39% респондентов сочли его достоверным. Треть чехов отметили ложную информацию о том, что реформа социального обеспечения позволит властям проверять банковские счета людей, обращающихся за социальной помощью. Половина из них готовы поверить такому сообщению.
По данным опроса, темы, связанные с украинскими мигрантами, продолжают вызывать резонанс в чешской среде. Среди прочего, половина респондентов готова поверить в то, что долг Чехии растет из-за украинцев.
В контексте предвыборной кампании в Словакии более четверти словаков в январе столкнулись с ложным сообщением о том, что кандидат в президенты Иван Корчок имеет американский паспорт, что якобы делает его гражданином и агентом США. Четверть опрошенных словаков назвали это сообщение достоверным. Ложное обвинение Корчока в сотрудничестве со Службой государственной безопасности отметили 45% словацких избирателей, а 36% готовы поверить в эту дезинформацию.
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