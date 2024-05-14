Опрос: 45% чехов и 58% словаков сталкивались с дезинформацией

Согласно исследованию, доверие к дезинформации среди чехов составляет от 11 до 58%, в то время как у словаков этот показатель находится в пределах от 10 до 55%. В первом квартале наибольшее влияние оказала дезинформация, связанная с «зеленой сделкой», особенно в части, касающейся электромобилей. «В сообщение о том, что электромобили наносят больший вред окружающей среде, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания, и являются ненадежными из-за частых возгораний аккумуляторов, поверили 58% респондентов в Чехии и 55% в Словакии», — говорится в исследовании.



В Чехии значительное влияние оказала дезинформация, утверждающая, что партии правящей коалиции добиваются проведения почтового голосования в парламенте, чтобы сфальсифицировать парламентские выборы 2025 года и объявить себя победителями. Такое сообщение восприняли 38% людей, а 39% респондентов сочли его достоверным. Треть чехов отметили ложную информацию о том, что реформа социального обеспечения позволит властям проверять банковские счета людей, обращающихся за социальной помощью. Половина из них готовы поверить такому сообщению.



По данным опроса, темы, связанные с украинскими мигрантами, продолжают вызывать резонанс в чешской среде. Среди прочего, половина респондентов готова поверить в то, что долг Чехии растет из-за украинцев.



В контексте предвыборной кампании в Словакии более четверти словаков в январе столкнулись с ложным сообщением о том, что кандидат в президенты Иван Корчок имеет американский паспорт, что якобы делает его гражданином и агентом США. Четверть опрошенных словаков назвали это сообщение достоверным. Ложное обвинение Корчока в сотрудничестве со Службой государственной безопасности отметили 45% словацких избирателей, а 36% готовы поверить в эту дезинформацию.