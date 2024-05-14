ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
Интерес к общественным зарядкам электромобилей подскочил. Потребление у PRE POINT выросло наполовину
28 мая 2024
21:00
124
«Пражская энергетика», ведущий поставщик энергетических услуг в столице, продолжает существенно развивать свою сеть общественных зарядных станций PRE POINT. В первом квартале этого года количество станций увеличилось на 33% по сравнению с предыдущим годом: с первоначальных 512 станций до нынешних 675. В то же время количество зарядных пунктов увеличилось с 806 до 1 121. Потребление энергии на зарядных станциях компании «Пражская энергетика» в первом квартале достигло 1 690 МВт-ч, что на 48,3% больше по сравнению с 1 140 МВт-ч за тот же период прошлого года.
«В этом году мы хотим продолжить строительство и укрепление сети общественных зарядных станций PRE POINT, в том числе с помощью оперативной программы „Транспорт III“, запущенной Министерством транспорта Чешской Республики. До конца года мы планируем ввести в эксплуатацию еще около 20 зарядных станций в различных местах, одновременно повышая эффективность работы существующих, где мы видим растущее использование. В то же время мы уделяем особое внимание созданию непубличной сети с нашими деловыми партнерами, которые начинают в большей степени переводить свои автопарки на аккумуляторные автомобили благодаря нынешней субсидиарной поддержке компаний», — говорит Либор Хладик, руководитель отдела электромобильности «Пражской энергетики».
Среди ключевых проектов этого года — запуск одного из крупнейших корпоративных зарядных центров в Чехии, включающего 70 непубличных зарядных пунктов и четыре общественных. Его планируют запустить во второй половине года в пражском районе Жижков. Растущее количество зарядных операций, которое за первые три месяца года достигло почти 95 000, и 70-процентное увеличение числа уникальных клиентов указывают на растущую популярность электромобилей, особенно в столице.
В сети PRE POINT наиболее представлены станции переменного тока мощностью до 22 кВт, доля которых составляет 72%, быстрые станции постоянного тока мощностью до 149,9 кВт в настоящее время составляют 23%, а сверхбыстрые станции мощностью более 150 кВт — 6%. Этому соответствует и потребление каждого типа станций.
Наибольшее потребление приходится на станции переменного тока (678 000 кВт-ч, рост за год на 74,9%), за ними следуют станции постоянного тока (670 000 кВт-ч, рост за год на 20,6%), а значительный рост потребления по сравнению с прошлым годом зафиксирован для сверхбыстрых станций (444 000 кВт-ч, рост за год на 74,3%).
Среди ключевых проектов этого года — запуск одного из крупнейших корпоративных зарядных центров в Чехии, включающего 70 непубличных зарядных пунктов и четыре общественных. Его планируют запустить во второй половине года в пражском районе Жижков. Растущее количество зарядных операций, которое за первые три месяца года достигло почти 95 000, и 70-процентное увеличение числа уникальных клиентов указывают на растущую популярность электромобилей, особенно в столице.
В сети PRE POINT наиболее представлены станции переменного тока мощностью до 22 кВт, доля которых составляет 72%, быстрые станции постоянного тока мощностью до 149,9 кВт в настоящее время составляют 23%, а сверхбыстрые станции мощностью более 150 кВт — 6%. Этому соответствует и потребление каждого типа станций.
Наибольшее потребление приходится на станции переменного тока (678 000 кВт-ч, рост за год на 74,9%), за ними следуют станции постоянного тока (670 000 кВт-ч, рост за год на 20,6%), а значительный рост потребления по сравнению с прошлым годом зафиксирован для сверхбыстрых станций (444 000 кВт-ч, рост за год на 74,3%).
Группа PRE насчитывает более 820 000 точек потребления и является третьим по величине поставщиком электроэнергии в Чешской Республике.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
28 МАЯ 2024
234
45% чехов и 58% словаков в первом квартале этого года сталкивались с ложной информацией в интернете. Чаще всего речь шла о войне в Украине, внутренней и мировой политике, особенно о недавних...
15:00
28 МАЯ 2024
345
Распланировать два месяца летних каникул так, чтобы дети не скучали и в то же время наслаждались летом, — непосильная ноша для самих родителей и их кошельков. Если половина из них уложится в ту же...
14:30
25 МАЯ 2024
723
Agent Tesla и Formbook. В списке самых распространенных вредоносных кодов, атакующих компьютеры и планшеты под управлением Windows, фигурируют известные компании. За последний месяц ряды этих...
19:30
24 МАЯ 2024
872
По данным врачей, за последнее десятилетие число детей с близорукостью, известной как миопия, увеличилось на 30%. Одним из основных факторов ухудшения зрения стали экраны компьютеров и мобильных...
16:30
24 МАЯ 2024
921
Детские лагеря — не самое дешевое удовольствие, часто семьи не могут себе этого позволить. Однако можно получить взнос на лагерь от страховой компании из фонда профилактики. Это делается для того,...
08:00
24 МАЯ 2024
2765
По оценкам онкологов, рак станет самой распространенной причиной смерти в Чехии в течение шести лет. Именно поэтому правительство усиливает программы скрининга и хочет мотивировать людей делать его...
09:30
21 МАЯ 2024
1478
Привлечение врачей общей практики из Украины к лечению чешских пациентов идет не очень хорошо. Прошло уже более двух лет с начала войны в Украине, а никто так и не сдал необходимые экзамены,...
21:00
20 МАЯ 2024
3931
Следующим гостем подкаста «Голос в пустыне» стал Карел Елинек, адвокат из Карловых Вар, человек с душой ковбоя, который, помимо своей профессии, занимается табуном лошадей породы аппалуза,...
16:30
20 МАЯ 2024
1070
После более чем двух лет войны первые врачи-беженцы из Украины приближаются к финальным экзаменам, которые позволят им самостоятельно заниматься врачебной практикой в Чехии. По мнению Общества...
09:30
19 МАЯ 2024
1649
Чешский интернет-гигант Seznam меняет свой подход к монетизации сервиса Mapy.cz. Вместо того чтобы взимать плату за отказ от сбора данных, он запустит платную версию с премиум-функциями.
14:00
17 МАЯ 2024
1799
ОНИ ПОБЕДИЛИ РАК, НО СТОЛКНУЛИСЬ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ СО СТОРОНЫ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И БАНКОВ. С ЭТИМ ПОКОНЧЕНО
Это не просто обещания. Страховые компании начали предлагать страхование жизни людям, преодолевшим рак много лет назад, на тех же условиях, что и обычным клиентам. До сих пор для таких людей...
22:00
16 МАЯ 2024
1277
Grand Hotel Evropa на Вацлавской площади в Праге, который был закрыт на реконструкцию в течение 10 лет, откроется в сентябре и станет роскошным отелем, входящим в глобальную сеть Marriott.
18:00
15 МАЯ 2024
3349
Общественные СМИ — Чешское телевидение и Чешское радио — со следующего года изменят порядок взимания лицензионных платежей. Плата за телевидение увеличится на 15 крон, а за радио — на 10 крон.
10:30
15 МАЯ 2024
1359
КОМПАНИЯ ИЗ ЧЕХИИ ПОСТАВЛЯЕТ ИТ-СИСТЕМЫ В ОТЕЛИ МИРОВОГО КЛАССА. ТЕПЕРЬ ОНА ПОКУПАЕТ НЕМЕЦКОГО КОНКУРЕНТА
Гостиничный стартап Mews, основанный чехом Рихардом Валтром, значительно укрепляет свои позиции в соседней Германии. Mews приобретает компанию HS3 Hotelsoftware, специализирующуюся на управлении...
12:00
14 МАЯ 2024
1369
Компания OpenAI, создавшая чатбота ChatGPT, выпустит новую модель генеративного искусственного интеллекта (ИИ) под названием GPT-4o. Новая модель призвана предоставить пользователям самые передовые...