Интерес к общественным зарядкам электромобилей подскочил. Потребление у PRE POINT выросло наполовину

«В этом году мы хотим продолжить строительство и укрепление сети общественных зарядных станций PRE POINT, в том числе с помощью оперативной программы „Транспорт III“, запущенной Министерством транспорта Чешской Республики. До конца года мы планируем ввести в эксплуатацию еще около 20 зарядных станций в различных местах, одновременно повышая эффективность работы существующих, где мы видим растущее использование. В то же время мы уделяем особое внимание созданию непубличной сети с нашими деловыми партнерами, которые начинают в большей степени переводить свои автопарки на аккумуляторные автомобили благодаря нынешней субсидиарной поддержке компаний», — говорит Либор Хладик, руководитель отдела электромобильности «Пражской энергетики».



Среди ключевых проектов этого года — запуск одного из крупнейших корпоративных зарядных центров в Чехии, включающего 70 непубличных зарядных пунктов и четыре общественных. Его планируют запустить во второй половине года в пражском районе Жижков. Растущее количество зарядных операций, которое за первые три месяца года достигло почти 95 000, и 70-процентное увеличение числа уникальных клиентов указывают на растущую популярность электромобилей, особенно в столице.



В сети PRE POINT наиболее представлены станции переменного тока мощностью до 22 кВт, доля которых составляет 72%, быстрые станции постоянного тока мощностью до 149,9 кВт в настоящее время составляют 23%, а сверхбыстрые станции мощностью более 150 кВт — 6%. Этому соответствует и потребление каждого типа станций.



Наибольшее потребление приходится на станции переменного тока (678 000 кВт-ч, рост за год на 74,9%), за ними следуют станции постоянного тока (670 000 кВт-ч, рост за год на 20,6%), а значительный рост потребления по сравнению с прошлым годом зафиксирован для сверхбыстрых станций (444 000 кВт-ч, рост за год на 74,3%).





Группа PRE насчитывает более 820 000 точек потребления и является третьим по величине поставщиком электроэнергии в Чешской Республике.