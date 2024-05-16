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Расширенная гарантия или просто страховка? Как не попасться на уловку
30 мая 2024
22:00
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Люди часто сталкиваются с предложением расширенной гарантии. Многие из них ее приобретают, особенно на бытовую электронику. Некоторые потом бывают неприятно удивлены условиями договора или тем, что это вовсе не гарантия, а страховка.
Если предприятие вводит потребителей в заблуждение, что им предлагают расширенную гарантию, а на самом деле это страховка, это может считаться недобросовестной коммерческой практикой. В таком случае торговое предприятие может быть оштрафовано Чешским управлением торговой инспекции.
Расширенная гарантия заключается сверх установленного законом двухлетнего срока для реализации права на ремонт или возврат денег в случае обнаружения дефектного товара. Как правило, она начинается сразу после истечения установленного законом срока, но может быть разной продолжительности.
Однако проблема в том, что условия ее применения могут отличаться от традиционных. «Поэтому необходимо внимательно их прочитать и убедиться, стоит ли вообще ее покупать», — говорит Эдуарда Хекшова, директор организации потребителей dTest.
Что должен содержать гарантийный талон
Продавец обязан выдать гарантийный талон в текстовой форме. По закону в нем должны быть указаны описание товара, содержание и условия гарантии, наименование и местонахождение поставщика, а также порядок осуществления прав.
Кроме того, в нем должно быть указано, что заключение расширенной гарантии не влияет на установленный законом двухлетний срок для осуществления прав. «Условия гарантии часто также включаются в общие условия ведения бизнеса, но это не меняет того факта, что продавец должен выдать вам гарантийный сертификат», — говорит Хекшова.
Договорная гарантия может содержать бесчисленные исключения, отступления и другие положения, которые препятствуют ее применению. Кроме того, срок, в течение которого предприниматель должен предъявить претензию, может быть оговорен по-разному — часто можно столкнуться с периодом в три месяца, в отличие от установленного законом 30-дневного срока, который установлен для двухлетнего периода осуществления прав на основании дефекта.
Неприятным сюрпризом может стать и исключение возможности отказаться от договора, то есть получить возврат денег. Однако в рамках договорной гарантии клиент, как правило, имеет право как минимум на поставку нового товара без дефектов или на его ремонт.
Страхование покрывает только определенные риски
Страхование может быть более сложным, чем гарантия, поскольку в нем также участвует страховая компания. Перед покупкой потребителю следует проверить, является ли она непосредственной стороной такого договора, и ознакомиться с условиями страхования. «Страхование может иметь тот же объем и условия, что и юридическая или договорная гарантия, а может и не иметь их», — пояснила Хекшова.
Как правило, страхование покрывает только отдельные риски для застрахованного объекта. Еще одна особенность страхования, о которой следует знать потребителям, — необходимость уплаты собственного удержания, а также то, выплатит ли страховая компания сумму, соответствующую новому предмету, или сумму, уменьшенную с учетом возраста и износа предмета.
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