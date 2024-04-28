Останется ли Mapy.cz бесплатным для жителей Чехии?

Долгое время было принято, что практически все услуги Seznam бесплатны. Чешский интернет-лидер опирался на свою огромную базу пользователей, которым затем показывал рекламу. Однако эта модель получения прибыли начинает давать трещину, поскольку регулирующие органы все чаще ограничивают отслеживание пользователей и сбор данных. Именно на этом строится успех интернет-рекламы. В результате Seznam ищет новые способы монетизации своих услуг, и одним из новшеств, над которым работает компания, является введение платной версии сервиса Mapy.cz.



«В течение многих лет Seznam предоставлял свои услуги бесплатно, в том числе и приложение Mapy.cz. Он мог себе это позволить прежде всего потому, что миллиарды долларов, вложенные в их развитие и инновации, финансировались за счет рекламы, в основном целевой. Однако в условиях меняющегося цифрового рынка и поведения пользователей такая модель нежизнеспособна. Именно поэтому Seznam, как и другие организации на отечественном и зарубежном рынке, пытается найти соответствующие решения. Одним из них может стать предложение платных расширенных функций. Однако базовая версия наших карт будет бесплатной», — говорилось в удаленном сообщении в сети X.



Это был один из ответов на серию сообщений Ондржея Прохазки, члена совета директоров Seznam.cz, который рассказал, что он и его коллеги интенсивно работают над сервисом Mapy.cz Premium. В нем будет больше продвинутых функций, а при запуске предпочтение будет отдаваться активным пользователям, которые регулярно добавляют фотографии или отзывы. Отвечая на вопрос CzechCrunch о премиум-версии популярного картографического сервиса, Seznam не стал раскрывать подробности, сказав, что все находится на стадии подготовки и разработки.



Это еще одна инициатива Seznam, направленная на поиск альтернативного источника дохода после, в частности, прекращения использования так называемых cookies третьих лиц. Они позволяют компаниям отслеживать, какие сайты посещают пользователи, чтобы предлагать им соответствующую рекламу. Однако власти уже давно настаивают на том, чтобы слежка за пользователями посредством сбора этих данных была ограниченной и максимально прозрачной. Например, сторонние куки-файлы скоро перестанут использоваться в самом распространенном браузере Chrome, который одним из последних начал их поддерживать.



Поэтому в последние недели Seznam ввел подписку на ряд своих услуг для пользователей, которые больше не хотят делиться с ним своими данными. Если пользователь разрешает обработку данных при посещении домашней страницы Seznam.cz и других сайтов, он может продолжать пользоваться услугами, в том числе поисковой системой, бесплатно, при этом видя целевую рекламу. Однако если пользователь не хочет делиться данными о своем местонахождении или, например, о посещаемых страницах, ему придется платить 79 крон в месяц. При этом он по-прежнему будет видеть рекламу, хотя и нецелевую.



Этот шаг отечественного интернет-игрока номер один вызвал немалый ажиотаж среди пользователей, пока наконец основатель и владелец Seznam Иво Лукачович не решил объяснить все как можно подробнее через пост в социальной сети X. «Пользователь, который потребляет нецелевую рекламу на Seznam, не приносит нам прибыль», — заявил Лукович, чтобы объяснить, почему пользователи, которые больше не хотят делиться своими данными с Seznam, должны начать платить.



Изначально Seznam с опцией без целевой рекламы, то есть с платой 79 чешских крон в месяц, включал Mapy.cz. Однако теперь это не так. «Оценив наш опыт работы, отзывы пользователей и исходя из наших планов дальнейшего развития, мы решили позволить всем желающим продолжать пользоваться сервисом Mapy.cz без оплаты и без согласия на использование персональных данных для целевой рекламы», — подтвердил в сети X Ондржей Прохазка, который является одним из руководителей Seznam, а также членом совета директоров вместе с Павлом Зимой, Томашем Капалиным, Ондржеем Кришицей и Матеем Хушеком.