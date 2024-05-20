Остерегайтесь уловок кибермошенников. Как защитить себя?

«Прежде чем начать переговоры с кем-то в социальных сетях о покупке или продаже товаров, проверьте его профиль пользователя», — предупреждает Эдуарда Хекшова, директор организации потребителей dTest.



По ее словам, следует ознакомиться с предыдущей деятельностью покупателя или продавца на торговой площадке. В то же время рекомендуется ввести его имя в интернет-поисковик, чтобы узнать, не появится ли негативный опыт других пользователей.



Способ коммуникации также даст много подсказок. Обрывочные формулировки могут свидетельствовать о неудачном машинном переводе с других языков, что опять же говорит о том, что участник торгов не тот, за кого себя выдает. Важен также контекст сказанного и тот факт, что другая сторона постоянно меняет информацию о себе или способе оплаты.



Давление и стресс

Любимый трюк всех мошенников — создание спешки. Например, написать, что они уже отправили деньги за товар и их можно получить по указанной ссылке. «Если продавец или покупатель присылает какие-либо ссылки, не открывайте их. В лучшем случае вы передадите личные данные в неизвестном направлении, в худшем — потеряете деньги», — объясняет Эдуарда Хекшова.



Если покупатель и продавец живут недалеко друг от друга, лучше предпочесть забрать товар лично. Так вы сможете передать деньги и заодно выяснить все недостатки товара.



Для мошенников аферы на интернет-базарах — буквально золотая жила. «В последние годы мы наблюдаем резкий рост преступлений, совершаемых в киберпространстве, в частности мошеннических действий. Атаки преступников становятся все более изощренными и частыми», — предупреждает Ондржей Капр, советник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Полицейского президиума Чешской Республики.



Шаг за шагом

Как же на самом деле работает такая афера на онлайн-базаре? «Первый сценарий: мошенник размещает на онлайн-базаре объявление о продаже товара и ждет, пока ему перезвонят. Затем в мошенническом SMS или электронном письме мошенник отправляет жертве ссылку на поддельный сайт, где жертва должна произвести оплату за товар», — описал ход аферы Радек Йизба, эксперт исследовательской группы пражского отделения антивирусной компании Eset.



«После заполнения данных злоумышленники лишают жертву суммы денег за товар. Как вариант, охотник попытается выяснить у жертвы баланс на ее банковском счете, а затем попытается украсть эту сумму», — добавил Йизба.



По его словам, распространен и второй сценарий, при котором злоумышленники на базарах активно ищут своих жертв и делают вид, что заинтересованы в предлагаемых товарах. «Однако, согласившись купить товар, они требуют внести залог на случай, если продавец не отправит ничего или посылка придет поврежденной. Затем они выдают поддельный платежный шлюз за денежный депозитарий, управляемый онлайн-базаром», — говорит эксперт по безопасности, добавляя, что доверчивые пользователи могут потерять таким образом деньги.



Следовательно, деньги на онлайн-базаре можно потерять даже тогда, когда товары выставлены на продажу. Это не фантазия экспертов по безопасности: к сожалению, подобные случаи можно найти и в полицейской статистике.



Полицейские отмечают, что риск недооценивается, когда, как ни парадоксально, преступники грабят не покупателя, а продавца. «Необходимо обдумать всю ситуацию и не поддаваться на разглашение конфиденциальных данных или подтверждение бессмысленных сделок. Нужно помнить, что в этой среде даже незначительная ошибка может привести к серьезным последствиям. Покупателю никогда не нужны данные вашей кредитной карты, включая PIN-код, чтобы отправить транзакцию. Всегда достаточно номера вашего счета», — добавил Капр.