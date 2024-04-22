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Česká spořitelna представила доступный вариант жилья: сборные деревянные дома
14 мая 2024
10:30
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Недоступность жилья — одна из самых серьезных проблем в Чешской Республике. Дочерняя компания Česká spořitelna, Affordable Housing by Česká spořitelna, показывает возможное решение этой проблемы с помощью деревянных зданий и инноваций. В настоящее время компания сосредоточилась на первом проекте доступного жилья за пределами Праги, а именно на деревянных домах в Ждяре-над-Сазавоу.
Проект Česká spořitelna «Доступное жилье» пытается развеять мифы, например о том, что строительство занимает много времени, и показать деревянное строительство как вариант быстрого строительства и экономии энергии. Поэтому компания объединилась с университетским Центром энергоэффективных зданий при ČVUT, и с помощью сборных конструкций они добились того, что здание можно построить менее чем за полтора года. «Мы хотели показать проект, который не только стал бы эталоном с точки зрения пожарных норм, но и который могли бы скопировать другие муниципалитеты. Мы думаем, что 34 квартиры в Ждяре, которые будут построены за полтора года, станут тем, что может вдохновить многих мэров», — сказал Марек Блаха, руководитель отдела доступного жилья компании Česká spořitelna.
Проект расположен на улице Сазавской, рядом с жилым комплексом. Всего здесь есть место для трех зданий, но текущее сотрудничество касается строительства двух многоквартирных домов на 34 квартиры и 24 парковочных места. Строительство может не только вдохновлять, цель Affordable Housing Česká Spořitelna — бесплатно предоставлять уже готовые проекты. «Странно, как много различных школ, детских садов и домов проектируется заново. Поэтому мы хотим создать своего рода базу данных типовых проектов, которые были проверены, разработаны и утверждены, и которые каждый мэр мог бы взять себе на вооружение. Это должно стать еще одним шагом к ускорению строительства», — сказал Марек Блага.
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