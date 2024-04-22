OpenAI представит новую беcплатную модель ИИ

Об этом заявила главный технический директор OpenAI Мира Мурати.





Во время презентации исследователи OpenAI продемонстрировали новые возможности голосового помощника ChatGPT. В одной из демонстраций голосовой помощник смог прочитать сказку на ночь разными голосами, с эмоциями и интонациями. Во второй демонстрации он использовал свои зрительные навыки, чтобы провести через решение математического уравнения, написанного на листе бумаги.





Новая языковая модель, обученная на огромном количестве данных из интернета, лучше обрабатывает текст и звук и может работать с 50 языками. Например, теперь чатбот может общаться с пользователями человеческим голосом, переводить с одного языка на другой и обрабатывать информацию с камеры смартфона одновременно с речевыми командами. Таким образом, он становится конкурентом голосовых помощников, таких как Alexa от Amazon и Siri от Apple. Пользователи могут разговаривать с ChatGPT и получать ответы в реальном времени без задержек, а также прерывать его во время разговора, что позволяет реалистично вести беседу, чего голосовые чат-боты ИИ раньше не умели.





OpenAI запустит свою новую модель в ближайшие дни. Пользователи, подписавшиеся на услуги компании, получат более высокие лимиты пропускной способности, чем пользователи, которые не платят за услуги.





Bloomberg отметил, что с презентацией новой модели возникло несколько проблем. Во время выступления исследователей звук часто прерывался. Система искусственного интеллекта также удивила наблюдателей, когда сначала инструктировала исследователя во время решения задачи по алгебре, а затем сказала флиртующим голосом: «Ух ты, какая на тебе классная одежда».





Компания OpenAI стремится расширить пользовательскую базу своего ChatGPT, который поразил мир своей способностью создавать человекоподобный письменный контент и высококачественный программный код.





Вскоре после своего запуска в конце 2022 года ChatGPT был назван приложением, которое быстрее всех достигло 100 миллионов ежемесячных пользователей. Однако, по данным аналитической компании Similarweb, посещаемость сайта компании в прошлом году была похожа на американские горки и только сейчас возвращается к пику, достигнутому в мае 2023 года. Компания также сталкивается с необходимостью расширения своей пользовательской базы.





OpenAI провела конференцию за день до запланированной ежегодной конференции разработчиков Google. Ожидается, что на этом мероприятии Google представит свои новые функции, связанные с искусственным интеллектом, сообщает Reuters.