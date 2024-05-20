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Спортивная травма? Страховые взносы зависят от уровня подготовки спортсмена
31 мая 2024
21:00
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Достаточно сделать неосторожный шаг или неудачно удариться во время игры, и спортсмен проведет долгие месяцы в больницах, а то и всю жизнь в инвалидном кресле. Риски можно в некоторой степени устранить финансово с помощью специальной страховки для спортсменов. Но это не всегда дешевое удовольствие.
«Люди могут платить как несколько сотен, так и несколько тысяч крон в месяц. Это зависит от уровня сложности спорта и его рискованности, а также от возраста человека и суммы страховки», — говорит Петр Мотачек, специалист по страхованию в FinGO.
По степени риска виды спорта делятся на рекреационные, рискованные и экстремальные, или адреналиновые. Некоторые страховые компании вообще не страхуют экстремальные виды спорта, другие страхуют их с доплатой или с ограниченными рисками и страховыми суммами.
«Далее страховые компании смотрят на уровень занятий спортом. Чаще всего это рекреационный или зарегистрированный уровень, а также особая группа — спортсмены высших достижений или профессионалы», — говорит Мотачек.
Для них, как правило, предусмотрены более высокие страховые взносы за риск несчастного случая. К ним относятся спортсмены, занимающиеся полноконтактными видами спорта на уровне выступлений, такими как бокс, каратэ, ММА и другие.
Если человек в течение жизни становится спортсменом высокого класса или профессиональным спортсменом и не сообщает об этом в страховую компанию, то она может не выплатить или уменьшить размер страхового возмещения в случае травмы при страховании жизни или несчастного случая.
Страхование по группам
А как сами страховые компании подходят к страхованию спортсменов? «В страховании жизни FLEXI мы в основном делим клиентов на три группы», — говорит Милан Каня из Kooperativa. В первую группу без доплаты входят люди, которые занимаются спортом на максимальном рекреационном или обычном соревновательном уровне.
Во второй группе — люди, активно участвующие в топовых или зарубежных соревнованиях, которые не берут за это деньги. У них есть надбавка к страховке от несчастного случая.
В третьей группе — профессиональные спортсмены с более высокой страховой ставкой. «Специализация — люди, занимающиеся соревновательными боевыми видами спорта. Мы всегда регистрируем таких людей в качестве топ- или профессиональных спортсменов», — говорит Каня.
Allianz принимает решение в соответствии с таблицей видов спорта и тем, является ли занятие обычным, любительским или на самом высоком уровне. «Например, бег, плавание или бальные танцы не требуют дополнительной страховки независимо от уровня, на котором ими занимаются», — говорит пресс-секретарь Мари Петрова.
Другая группа — виды спорта, где для любительских занятий дополнительная страховка не нужна, но для самого высокого уровня она уже необходима. Это аэробика, беговые лыжи, циклокросс и даже теннис или регби.
«Некоторые виды спорта не требуют дополнительного страхования до любительского уровня, но уже не подлежат страхованию в высшей категории. Это относится, например, к конному многоборью», — говорит Петрова.
Например, ČSOB в этом случае рассматривает не группы риска, а рисковые взносы. Большинство видов спорта на рекреационном уровне обходятся без них. У Generali Česká pojišt’ovna нет групп риска, но для некоторых видов спорта применяется надбавка к цене, основанная на риске. При этом, например, акробатические полеты, автогонки и пещерный дайвинг, по данным FinGo, не подлежат страхованию.
Uniqa делит взрослых на четыре группы риска. Для спорта есть три уровня: любитель, зарегистрированный и профессиональный спортсмен.
Чешская компания страхования бизнеса (ČPP) классифицирует взрослых по видам спорта и досуга на пять групп риска, а детей — на три. Определенную роль играет уровень спорта и вид спорта. Профессионалы или каскадеры имеют отдельную группу риска. Ни один вид спорта не исключается из страхования, но некоторые из них могут быть застрахованы только в ограниченном объеме и на ограниченную страховую сумму.
По степени риска виды спорта делятся на рекреационные, рискованные и экстремальные, или адреналиновые. Некоторые страховые компании вообще не страхуют экстремальные виды спорта, другие страхуют их с доплатой или с ограниченными рисками и страховыми суммами.
«Далее страховые компании смотрят на уровень занятий спортом. Чаще всего это рекреационный или зарегистрированный уровень, а также особая группа — спортсмены высших достижений или профессионалы», — говорит Мотачек.
Для них, как правило, предусмотрены более высокие страховые взносы за риск несчастного случая. К ним относятся спортсмены, занимающиеся полноконтактными видами спорта на уровне выступлений, такими как бокс, каратэ, ММА и другие.
Если человек в течение жизни становится спортсменом высокого класса или профессиональным спортсменом и не сообщает об этом в страховую компанию, то она может не выплатить или уменьшить размер страхового возмещения в случае травмы при страховании жизни или несчастного случая.
Страхование по группам
А как сами страховые компании подходят к страхованию спортсменов? «В страховании жизни FLEXI мы в основном делим клиентов на три группы», — говорит Милан Каня из Kooperativa. В первую группу без доплаты входят люди, которые занимаются спортом на максимальном рекреационном или обычном соревновательном уровне.
Во второй группе — люди, активно участвующие в топовых или зарубежных соревнованиях, которые не берут за это деньги. У них есть надбавка к страховке от несчастного случая.
В третьей группе — профессиональные спортсмены с более высокой страховой ставкой. «Специализация — люди, занимающиеся соревновательными боевыми видами спорта. Мы всегда регистрируем таких людей в качестве топ- или профессиональных спортсменов», — говорит Каня.
Allianz принимает решение в соответствии с таблицей видов спорта и тем, является ли занятие обычным, любительским или на самом высоком уровне. «Например, бег, плавание или бальные танцы не требуют дополнительной страховки независимо от уровня, на котором ими занимаются», — говорит пресс-секретарь Мари Петрова.
Другая группа — виды спорта, где для любительских занятий дополнительная страховка не нужна, но для самого высокого уровня она уже необходима. Это аэробика, беговые лыжи, циклокросс и даже теннис или регби.
«Некоторые виды спорта не требуют дополнительного страхования до любительского уровня, но уже не подлежат страхованию в высшей категории. Это относится, например, к конному многоборью», — говорит Петрова.
Например, ČSOB в этом случае рассматривает не группы риска, а рисковые взносы. Большинство видов спорта на рекреационном уровне обходятся без них. У Generali Česká pojišt’ovna нет групп риска, но для некоторых видов спорта применяется надбавка к цене, основанная на риске. При этом, например, акробатические полеты, автогонки и пещерный дайвинг, по данным FinGo, не подлежат страхованию.
Uniqa делит взрослых на четыре группы риска. Для спорта есть три уровня: любитель, зарегистрированный и профессиональный спортсмен.
Чешская компания страхования бизнеса (ČPP) классифицирует взрослых по видам спорта и досуга на пять групп риска, а детей — на три. Определенную роль играет уровень спорта и вид спорта. Профессионалы или каскадеры имеют отдельную группу риска. Ни один вид спорта не исключается из страхования, но некоторые из них могут быть застрахованы только в ограниченном объеме и на ограниченную страховую сумму.
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