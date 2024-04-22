Компания из Чехии поставляет ИТ-системы в отели мирового класса. Теперь она покупает немецкого конкурента

Этот шаг расширяет присутствие Mews в Германии и увеличивает клиентскую базу в этой стране на 93%. Об этом говорится в пресс-релизе компании.





В настоящее время более 700 отелей, апартаментов, хостелов и кемпингов в Германии, Австрии и Швейцарии используют программное обеспечение Mews. В то же время, более 30 000 мест управляются с помощью программного обеспечения Mews в регионе. 76% клиентов в Германии — это малые и средние отели, включая берлинский отель Oderberger, Harry’s home и Paulinehof.





«Все больше и больше немецких отельеров обращаются к автоматизации и инновациям, чтобы улучшить способы предоставления услуг. Трансформация, которую мы наблюдаем, не ограничивается крупными гостиничными группами. Значительная часть инноваций происходит в небольших семейных предприятиях, где владельцы отелей переводят свою деятельность в цифровой формат, чтобы обеспечить гостям более качественный и персонализированный опыт», — говорит Рихард Валтр, основатель компании Mews.





Удобство для глобальной компании





В начале пути к успешной компании стояло его удобство. В юности он подрабатывал на ресепшене пражского отеля своего отца, и постоянный ввод данных из бумаг в компьютер так надоел ему, что он разработал систему, упрощающую работу отеля.





Сегодня его программное обеспечение используют 5 000 отелей по всему миру, включая скандинавскую гостиничную сеть Strawberry. Клиентов становится все больше. «Рост планируется высокий, в прошлом году мы выросли на 60%, и в этом году планируем сохранить такие же показатели», — рассказал Йозеф Старыхфойту, директор по продуктам и техническим вопросам компании Mews.





Но двузначный рост идет в ущерб прибыли, как это обычно бывает у стартапов. Даже после 12 лет работы на рынке компания не приносит прибыли и вкладывает все свои средства обратно в развитие. Но, по словам Йозефа Старыхфойта, прибыль не за горами. «Определенно. Инвесторы тоже хотят видеть, что дела идут хорошо и что это здоровый бизнес. Если бы мы сказали, что не хотим расти дальше, мы бы легко вышли в прибыль».





Mews предлагает отелям регистрироваться и выписываться без очередей с помощью автоматизированных киосков. Желающие также могут заранее зарегистрироваться онлайн. «В то же время существует ценообразование. Определить правильную цену на номер в будущем — очень сложная задача. Например, если вдруг объявят о концерте прямо по соседству с вашим отелем, вы захотите, чтобы цена была выше», — описывает Старыхфойты.





Инвесторы явно верят в компанию, предоставив ей более ста миллионов долларов в последнем раунде финансирования, что позволяет оплачивать приобретения, подобные нынешнему. После этого раунда стоимость компании подскочила более чем на миллиард долларов. В прошлом году она заработала 2,5 миллиарда чешских крон.