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Платить за радио и телевидение теперь придется, даже если у вас смартфон или планшет
15 мая 2024
18:00
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Общественные СМИ — Чешское телевидение и Чешское радио — со следующего года изменят порядок взимания лицензионных платежей. Плата за телевидение увеличится на 15 крон, а за радио — на 10 крон.
Поправки к закону еще должны пройти Палату депутатов и Сенат. Seznam Zpravy представляет обзор основных изменений, которые затронут домохозяйства и компании.
Предложение правительства в развернутом виде было представлено общественности министром культуры Мартином Баксой (ODS) вместе с директорами обоих государственных СМИ.
Согласно предложению, в первую очередь должна быть увеличена плата для домохозяйств, расширено число домохозяйств, которые будут платить плату за вещание, а также подготовлена система индексации.
Повышение платы и учет инфляции
Плата за радио должна быть увеличена с нынешних 45 до 55 крон, а плата за телевидение — со 135 до 150 крон.
В последующие годы размер платы может быть увеличен правительством на основании постановления с учетом инфляции, если с момента последнего изменения она превысила 6%.
Больше плательщиков
В настоящее время эта обязанность распространяется на семьи, имеющие телевизор и радиоприемник. Но теперь обязанность по уплате может быть распространена на семьи с любым устройством, которое может принимать теле- или радиосигналы, включая планшет или смартфон. Однако платить придется только раз за семью, независимо от количества таких устройств.
«При этом освобождение от платы в нынешнем виде остается в силе», — говорится в сообщении Министерства культуры.
Компании
До сих пор компании платили взносы в зависимости от количества устройств, которыми они владеют и пользуются. Предложения, с которыми работало министерство, предусматривали, что компании должны платить в зависимости от их размера. Они будут разделены на несколько категорий.
Малые компании
Самые маленькие компании с числом сотрудников до 25 человек освобождались бы от платы. Первоначальное предложение предусматривало освобождение только самых маленьких компаний с числом сотрудников до пяти человек.
Нулевой сбор будет рассчитан для более чем 261 000 компаний.
Крупные компании
Компании с числом сотрудников более 25 человек будут платить кратную сумму взноса в зависимости от их размера. Компании со штатом до 50 человек будут платить в пять раз больше, их более чем 12 000.
Больше всего — в 100 раз — заплатят компании со штатом свыше 500 человек: 180 000 за телевидение и 66 000 за радио.
Согласно таблице, представленной министерством, самый высокий сбор коснется 1 062 компаний.
По словам министра культуры Мартина Баксы, это изменение должно принести дополнительные средства для финансирования обоих СМИ, 865 миллионов чешских крон для бюджета Чешского телевидения и 331 миллион чешских крон для Чешского радио.
Как компании будут платить сбор?
Компании будут разделены на семь групп в зависимости от количества сотрудников:
Предложение правительства в развернутом виде было представлено общественности министром культуры Мартином Баксой (ODS) вместе с директорами обоих государственных СМИ.
Согласно предложению, в первую очередь должна быть увеличена плата для домохозяйств, расширено число домохозяйств, которые будут платить плату за вещание, а также подготовлена система индексации.
Повышение платы и учет инфляции
Плата за радио должна быть увеличена с нынешних 45 до 55 крон, а плата за телевидение — со 135 до 150 крон.
В последующие годы размер платы может быть увеличен правительством на основании постановления с учетом инфляции, если с момента последнего изменения она превысила 6%.
Больше плательщиков
В настоящее время эта обязанность распространяется на семьи, имеющие телевизор и радиоприемник. Но теперь обязанность по уплате может быть распространена на семьи с любым устройством, которое может принимать теле- или радиосигналы, включая планшет или смартфон. Однако платить придется только раз за семью, независимо от количества таких устройств.
«При этом освобождение от платы в нынешнем виде остается в силе», — говорится в сообщении Министерства культуры.
Компании
До сих пор компании платили взносы в зависимости от количества устройств, которыми они владеют и пользуются. Предложения, с которыми работало министерство, предусматривали, что компании должны платить в зависимости от их размера. Они будут разделены на несколько категорий.
Малые компании
Самые маленькие компании с числом сотрудников до 25 человек освобождались бы от платы. Первоначальное предложение предусматривало освобождение только самых маленьких компаний с числом сотрудников до пяти человек.
Нулевой сбор будет рассчитан для более чем 261 000 компаний.
Крупные компании
Компании с числом сотрудников более 25 человек будут платить кратную сумму взноса в зависимости от их размера. Компании со штатом до 50 человек будут платить в пять раз больше, их более чем 12 000.
Больше всего — в 100 раз — заплатят компании со штатом свыше 500 человек: 180 000 за телевидение и 66 000 за радио.
Согласно таблице, представленной министерством, самый высокий сбор коснется 1 062 компаний.
По словам министра культуры Мартина Баксы, это изменение должно принести дополнительные средства для финансирования обоих СМИ, 865 миллионов чешских крон для бюджета Чешского телевидения и 331 миллион чешских крон для Чешского радио.
Как компании будут платить сбор?
Компании будут разделены на семь групп в зависимости от количества сотрудников:
- 1-24 — освобождение от уплаты сбора
- 25-49 — пятикратный размер сбора
- 50-99 — 10-кратный размер сбора
- 100-199 — 20-кратный размер сбора
- 200-249 — 30-кратный сбор
- 250-499 — 70-кратный размер сбора
- 500+ — 100-кратный размер сбора
Ожидается, что предложение вступит в силу 1 января 2025 года. По словам Баксы, в настоящее время оно находится на рассмотрении в законодательном совете правительства. «Я бы хотел, чтобы оно было принято в первом чтении до парламентских каникул, мы хотим придать ему абсолютный приоритет», — сказал министр, добавив, что он осознает, что обсуждение в Палате депутатов будет непростым.
Особенно из-за нападок оппозиции. «Для этого законопроекта мы не можем использовать 90-ю поправку, она предполагает сотрудничество всех партий в парламенте, чего в данном случае, несомненно, не произойдет, поскольку движения ANO и SPD считают это одним из своих внутренних направлений. Тем не менее я готов вести эту борьбу за устойчивость и стабильность финансирования общественных СМИ в парламенте», — сказал он.
Закон готовится с конца 2022 года, причем только процедура комментариев заняла три четверти года. По словам министра, часть, когда различные коалиционные партии вели переговоры между собой, также была долгой.
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