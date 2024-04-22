Платить за радио и телевидение теперь придется, даже если у вас смартфон или планшет

Поправки к закону еще должны пройти Палату депутатов и Сенат. Seznam Zpravy представляет обзор основных изменений, которые затронут домохозяйства и компании.



Предложение правительства в развернутом виде было представлено общественности министром культуры Мартином Баксой (ODS) вместе с директорами обоих государственных СМИ.



Согласно предложению, в первую очередь должна быть увеличена плата для домохозяйств, расширено число домохозяйств, которые будут платить плату за вещание, а также подготовлена система индексации.



Повышение платы и учет инфляции



Плата за радио должна быть увеличена с нынешних 45 до 55 крон, а плата за телевидение — со 135 до 150 крон.



В последующие годы размер платы может быть увеличен правительством на основании постановления с учетом инфляции, если с момента последнего изменения она превысила 6%.



Больше плательщиков



В настоящее время эта обязанность распространяется на семьи, имеющие телевизор и радиоприемник. Но теперь обязанность по уплате может быть распространена на семьи с любым устройством, которое может принимать теле- или радиосигналы, включая планшет или смартфон. Однако платить придется только раз за семью, независимо от количества таких устройств.



«При этом освобождение от платы в нынешнем виде остается в силе», — говорится в сообщении Министерства культуры.



Компании

До сих пор компании платили взносы в зависимости от количества устройств, которыми они владеют и пользуются. Предложения, с которыми работало министерство, предусматривали, что компании должны платить в зависимости от их размера. Они будут разделены на несколько категорий.



Малые компании



Самые маленькие компании с числом сотрудников до 25 человек освобождались бы от платы. Первоначальное предложение предусматривало освобождение только самых маленьких компаний с числом сотрудников до пяти человек.



Нулевой сбор будет рассчитан для более чем 261 000 компаний.



Крупные компании



Компании с числом сотрудников более 25 человек будут платить кратную сумму взноса в зависимости от их размера. Компании со штатом до 50 человек будут платить в пять раз больше, их более чем 12 000.



Больше всего — в 100 раз — заплатят компании со штатом свыше 500 человек: 180 000 за телевидение и 66 000 за радио.



Согласно таблице, представленной министерством, самый высокий сбор коснется 1 062 компаний.



По словам министра культуры Мартина Баксы, это изменение должно принести дополнительные средства для финансирования обоих СМИ, 865 миллионов чешских крон для бюджета Чешского телевидения и 331 миллион чешских крон для Чешского радио.



Как компании будут платить сбор?

Компании будут разделены на семь групп в зависимости от количества сотрудников:





1-24 — освобождение от уплаты сбора

25-49 — пятикратный размер сбора

50-99 — 10-кратный размер сбора

100-199 — 20-кратный размер сбора

200-249 — 30-кратный сбор

250-499 — 70-кратный размер сбора

500+ — 100-кратный размер сбора



Ожидается, что предложение вступит в силу 1 января 2025 года. По словам Баксы, в настоящее время оно находится на рассмотрении в законодательном совете правительства. «Я бы хотел, чтобы оно было принято в первом чтении до парламентских каникул, мы хотим придать ему абсолютный приоритет», — сказал министр, добавив, что он осознает, что обсуждение в Палате депутатов будет непростым.



Особенно из-за нападок оппозиции. «Для этого законопроекта мы не можем использовать 90-ю поправку, она предполагает сотрудничество всех партий в парламенте, чего в данном случае, несомненно, не произойдет, поскольку движения ANO и SPD считают это одним из своих внутренних направлений. Тем не менее я готов вести эту борьбу за устойчивость и стабильность финансирования общественных СМИ в парламенте», — сказал он.



Закон готовится с конца 2022 года, причем только процедура комментариев заняла три четверти года. По словам министра, часть, когда различные коалиционные партии вели переговоры между собой, также была долгой.