Люди в Чехии плохо относятся к старым и ненужным вещам, они выбрасывают их на помойку

По мнению исследователей, хорошим примером того, как можно предлагать старые вещи, является центр повторного использования в Остраве.«Хотя мы все еще плохо работаем в этой области по сравнению с Западной Европой, не все т ак печально. Нам нужно просто предлагать старые вещи в красивых помещениях, хорошо отсортированные, и ситуация изменится. Центр повторного использования должен включать мастерские, где люди смогут ремонтировать вещи«, — сказала Люция Весела от имени исследователей.В центры повторного использования попадают старые вещи, от мебели до спортивного инвентаря, кухонного оборудования, старых книг, ламп или, например, игрушек, которыми люди больше не пользуются. Часто это вещи, оставшиеся от бабушек и дедушек из освободившихся квартир и домов, или, возможно, от выросших детей.Часто это очень хорошо сохранившиеся вещи, которые нужно просто помыть, перекрасить, отреставрировать или починить.Центры повторного использования — это часть дворов для сбора вещей. В некоторых из них вещи разложены в старых коробках без всякого порядка. Весела говорит, что это отбивает у людей желание посещать центры. По ее словам, это укрепляет чувство, что они должны забрать что-то домой с городской свалки.Примером хорошей практики, по мнению исследователей, является центр повторного использования в Остраве. Только в прошлом году его посетили более 20 000 человек.Центр был открыт четыре года назад и напоминает магазин. Здесь все аккуратно разложено по полкам и есть собственный электронный магазин.Некоторые центры повторного использования в Чехии до сих пор посещали только семь процентов населения страны.Исследователи опросили более 1100 человек об их опыте использования подержанных вещей. Ответы их не порадовали — сломанные вещи в Чехии обычно не ремонтируют. Не хватает мастеров или ремонт обходится слишком дорого.«Анализ массовых отходов показывает, что чаще всего люди выбрасывают одежду, мебель и мелкие предметы домашнего обихода. Меньше всего выбрасывают домашних животных и кухонное оборудование, — говорит Весела. Многие люди тратят деньги без необходимости.До 40% людей покупают новую одежду просто так. Чехи также не заботятся о том, откуда взята их одежда, они в основном смотрят на цену. Поэтому чаще всего они покупают одежду в сетях быстрой моды. По оценкам респондентов, они не носят до 31% содержимого собственного гардероба.«Мы должны показать людям, что вещи с историей имеют большую ценность, что их стоит хранить, что им стоит дать второй шанс, что их не нужно уничтожать, потому что они могут сделать нас счастливыми», — заключила Весела.В центре в Остраве старые вещи сортируются и выставляются. Это напоминает классический магазин.