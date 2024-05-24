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Люди в Чехии плохо относятся к старым и ненужным вещам, они выбрасывают их на помойку
1 июня 2024
14:00
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До сих пор чешское население очень небрежно относится к старым вещам. Многие из них без нужды отправляются на помойку, хотя их можно было бы использовать без проблем. Большинство людей даже не подозревают о существовании так называемых центров повторного использования, в которых за символическую плату можно приобрести подержанные вещи и вдохнуть в них новую жизнь.
По мнению исследователей, хорошим примером того, как можно предлагать старые вещи, является центр повторного использования в Остраве.
«Хотя мы все еще плохо работаем в этой области по сравнению с Западной Европой, не все т ак печально. Нам нужно просто предлагать старые вещи в красивых помещениях, хорошо отсортированные, и ситуация изменится. Центр повторного использования должен включать мастерские, где люди смогут ремонтировать вещи«, — сказала Люция Весела от имени исследователей.
В центры повторного использования попадают старые вещи, от мебели до спортивного инвентаря, кухонного оборудования, старых книг, ламп или, например, игрушек, которыми люди больше не пользуются. Часто это вещи, оставшиеся от бабушек и дедушек из освободившихся квартир и домов, или, возможно, от выросших детей.
Часто это очень хорошо сохранившиеся вещи, которые нужно просто помыть, перекрасить, отреставрировать или починить.
Центры повторного использования — это часть дворов для сбора вещей. В некоторых из них вещи разложены в старых коробках без всякого порядка. Весела говорит, что это отбивает у людей желание посещать центры. По ее словам, это укрепляет чувство, что они должны забрать что-то домой с городской свалки.
Примером хорошей практики, по мнению исследователей, является центр повторного использования в Остраве. Только в прошлом году его посетили более 20 000 человек.
Центр был открыт четыре года назад и напоминает магазин. Здесь все аккуратно разложено по полкам и есть собственный электронный магазин.
Некоторые центры повторного использования в Чехии до сих пор посещали только семь процентов населения страны.
Вещи с историей имеют более высокую ценность
Исследователи опросили более 1100 человек об их опыте использования подержанных вещей. Ответы их не порадовали — сломанные вещи в Чехии обычно не ремонтируют. Не хватает мастеров или ремонт обходится слишком дорого.
«Анализ массовых отходов показывает, что чаще всего люди выбрасывают одежду, мебель и мелкие предметы домашнего обихода. Меньше всего выбрасывают домашних животных и кухонное оборудование, — говорит Весела. Многие люди тратят деньги без необходимости.
До 40% людей покупают новую одежду просто так. Чехи также не заботятся о том, откуда взята их одежда, они в основном смотрят на цену. Поэтому чаще всего они покупают одежду в сетях быстрой моды. По оценкам респондентов, они не носят до 31% содержимого собственного гардероба.
«Мы должны показать людям, что вещи с историей имеют большую ценность, что их стоит хранить, что им стоит дать второй шанс, что их не нужно уничтожать, потому что они могут сделать нас счастливыми», — заключила Весела.
В центре в Остраве старые вещи сортируются и выставляются. Это напоминает классический магазин.
«Хотя мы все еще плохо работаем в этой области по сравнению с Западной Европой, не все т ак печально. Нам нужно просто предлагать старые вещи в красивых помещениях, хорошо отсортированные, и ситуация изменится. Центр повторного использования должен включать мастерские, где люди смогут ремонтировать вещи«, — сказала Люция Весела от имени исследователей.
В центры повторного использования попадают старые вещи, от мебели до спортивного инвентаря, кухонного оборудования, старых книг, ламп или, например, игрушек, которыми люди больше не пользуются. Часто это вещи, оставшиеся от бабушек и дедушек из освободившихся квартир и домов, или, возможно, от выросших детей.
Часто это очень хорошо сохранившиеся вещи, которые нужно просто помыть, перекрасить, отреставрировать или починить.
Центры повторного использования — это часть дворов для сбора вещей. В некоторых из них вещи разложены в старых коробках без всякого порядка. Весела говорит, что это отбивает у людей желание посещать центры. По ее словам, это укрепляет чувство, что они должны забрать что-то домой с городской свалки.
Примером хорошей практики, по мнению исследователей, является центр повторного использования в Остраве. Только в прошлом году его посетили более 20 000 человек.
Центр был открыт четыре года назад и напоминает магазин. Здесь все аккуратно разложено по полкам и есть собственный электронный магазин.
Некоторые центры повторного использования в Чехии до сих пор посещали только семь процентов населения страны.
Вещи с историей имеют более высокую ценность
Исследователи опросили более 1100 человек об их опыте использования подержанных вещей. Ответы их не порадовали — сломанные вещи в Чехии обычно не ремонтируют. Не хватает мастеров или ремонт обходится слишком дорого.
«Анализ массовых отходов показывает, что чаще всего люди выбрасывают одежду, мебель и мелкие предметы домашнего обихода. Меньше всего выбрасывают домашних животных и кухонное оборудование, — говорит Весела. Многие люди тратят деньги без необходимости.
До 40% людей покупают новую одежду просто так. Чехи также не заботятся о том, откуда взята их одежда, они в основном смотрят на цену. Поэтому чаще всего они покупают одежду в сетях быстрой моды. По оценкам респондентов, они не носят до 31% содержимого собственного гардероба.
«Мы должны показать людям, что вещи с историей имеют большую ценность, что их стоит хранить, что им стоит дать второй шанс, что их не нужно уничтожать, потому что они могут сделать нас счастливыми», — заключила Весела.
В центре в Остраве старые вещи сортируются и выставляются. Это напоминает классический магазин.
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