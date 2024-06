Чешские компании постепенно переходят на ИИ. Какие сотрудники не потеряют работу?

По мнению Deloitte, низкие затраты в чешских компаниях в значительной степени способствуют развитию использования генеративного ИИ. «Три четверти финансовых директоров ожидают, что в следующем году им не придется выделять на инструменты GenAI более 1% от общего бюджета своей компании. Это очень небольшая сумма, и это одна из причин, почему генеративный ИИ внедряется так быстро», — говорит Ян Хейтманек из Deloitte.



По его словам, генеративный ИИ не является и не будет являться товаром, за который компании платят большую часть бюджета. «На самом деле он начинает становиться стандартной частью программного обеспечения, и вендоры уже делают новые функции доступными, обычно в рамках подписки, которую компании уже оплачивают для программного обеспечения», — сказал он.



Сокращение расходов и улучшение клиентского опыта

Согласно результатам исследования, 22% чешских компаний в настоящее время интегрируют ИИ в свою корпоративную стратегию, а еще пятая часть экспериментирует с этими инструментами. Шесть из десяти финансовых директоров считают, что генеративный ИИ будет играть важную роль в реализации бизнес-стратегии компании.



Помимо снижения затрат, они также ожидают, что он улучшит клиентский опыт. Более 40% компаний также считают, что использование GenAI поможет им в разработке новых продуктов или услуг. Чуть меньше трети компаний ожидают повышения рентабельности, производительности или продуктивности.



«Если использование ИИ в целом только за последний год выросло примерно наполовину, то использование больших языковых моделей росло еще быстрее. В результате количество как индивидуальных, так и корпоративных пользователей растет с каждым месяцем. Сложно назвать точную цифру, рост экспоненциальный», — говорит Адам Ханка, директор по большим данным и ИИ в Creative Dock.



По его словам, трансформация рынка труда также заметна, когда рабочие места еще не исчезают, но меняется должностная инструкция за компьютером, а в некоторых профессиях ИИ стал повседневным помощником.



По словам Яна Хейтманека, инструменты генеративного интеллекта стали общеизвестны полтора года назад, с запуском ChatGPT. «Если сравнить это, например, с тем, сколько времени потребовалось компаниям, чтобы начать использовать компьютеры, то это невероятные темпы. Поэтому мы можем говорить о самом быстром принятии новой технологии в истории», — сказал Хейтманек.



Однако, по словам Лукаша Бенцла, директора Чешской ассоциации искусственного интеллекта, важно также отметить, что во многих случаях это все еще эксперименты, за которыми не стоит четкой стратегии. «Точно так же мы начинаем видеть неудачные проекты преобразований, которые стоили много сил и денег, но не принесли ожидаемых результатов», — добавил он.



ИИ может заменить 300 миллионов сотрудников

Искусственный интеллект может заменить до 300 миллионов рабочих мест по всему миру, говорится в прошлогоднем отчете американского инвестиционного банка Goldman Sachs. Искусственный интеллект может привести к созданию новых рабочих мест и повышению производительности труда в различных отраслях.



По мнению Мартина Форда, американского футуриста и автора книги «Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything», это может привести к плачевным последствиям.



«Дело не только в том, что произойдет с отдельными людьми, это может быть вполне системным. Такое может произойти со многими совершенно неожиданно, потенциально со всеми сразу. И это будет иметь последствия не только для этих людей, но и для всей экономики», — говорит Форд.



Матиас Дёпфнер, генеральный директор немецкой медиагруппы Axel Springer, ранее говорил, что такие системы, как ChatGPT, могут заменить журналистов. «ChatGPT, например, позволяет людям с посредственными писательскими навыками создавать эссе и статьи. Таким образом, журналисты столкнутся с большей конкуренцией», — сказал BBC Карл Бенедикт Фрей, экономист из Оксфордского университета.



Даже художники напуганы

Некоторые художники и программисты также выражают беспокойство по поводу своих перспектив трудоустройства в контексте ИИ. Однако ИИ также может создать новые возможности и рабочие места в тех областях, где необходимо повысить производительность и эффективность.



В отчете Goldman Sachs подчеркивается, что использование ИИ варьируется в зависимости от сферы деятельности, и в административной сфере может быть автоматизировано больше задач, чем в других отраслях, например в строительстве.



Три категории профессий, которым ИИ пока не угрожает.

Творческие профессии: вы не выполняете шаблонную работу, не реорганизуете вещи, а на самом деле придумываете новые идеи и создаете что-то новое.

Ремесленные профессии: электрики, сантехники, сварщики и так далее.

Межличностные отношения: профессии, которые зависят от «сложных межличностных отношений». Речь идет о бизнес-консультантах, медсестрах или журналистах-расследователях.