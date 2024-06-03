Мошенники в Чехии пытаются действовать от имени страховых компаний

Если раньше по Чехии массово распространялись мошеннические СМС под брендом VZP, то теперь мошенники пытаются обмануть доверчивых людей с помощью сообщений, отправленных через коммуникационное приложение WhatsApp.



«Отправитель здесь — фиктивный сотрудник VZP. Вместе с фотографией профиля, которая скачана из наших официальных материалов, и телефонной линией, которая имеет поразительное сходство с настоящей, это очень изощренная афера», — говорит Ян Свобода, глава отдела безопасности VZP.



Они выманивают деньги

Мошенники утверждают, что «возмещают до 35% расходов», и нужно перейти по прикрепленной ссылке, чтобы узнать больше. Конечно, кибермошенники делают ставку на то, что желающие будут неосторожны и откроют ссылку из любопытства.



Если они нажмут на ссылку, то попадут на мошеннический сайт, который довольно успешно имитирует внешний вид настоящего сайта VZP. Затем мошенники попросят их войти в систему, используя банковские данные, и заявят, что это необходимо для получения денег.



Банковская идентификация действительно используется в подобных случаях — то есть при аутентификации граждан, поэтому даже самые внимательные пользователи могут не заметить, что на самом деле они дают мошенникам доступ к своему банковскому счету.



Киберпреступники уже находятся вв шаге от того, чтобы вывести все деньги со счета доверчивого человека. «Заполняя свои данные, вы подвергаете себя высокому риску того, что они могут быть использованы для утечки средств с вашего счета», — подчеркнул Свобода.



«Единственный правильный вариант действий — полностью игнорировать такие сообщения и блокировать отправителя. Если у вас есть какие-то сомнения, свяжитесь с VZP и расследуйте этот вопрос», — добавил руководитель отдела безопасности VZP.