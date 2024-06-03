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В дело вмешался суд. В Чехии заблокированы альтернативы Ulož.to
17 июня 2024
19:30
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Sledujteto.cz, eDisk.cz или же Datoid.cz и Datoid.sk. Это серверы, которые попали в черный список по предварительному решению суда и в настоящее время заблокированы в Чехии. Они были широко распространенной альтернативой серверу Ulož.to, которым пользователи злоупотребляли для распространения произведений, защищенных авторским правом.
Подобные серверы обмена данными часто используются пользователями для распространения произведений, защищенных авторским правом, — целых музыкальных альбомов, фильмов, сериалов, а также игр и программного обеспечения. И это главная причина, по которой теперь в дело вмешался суд.
О блокировке сообщили сами владельцы пострадавших сервисов: «Со вчерашнего дня мы испытываем проблемы с загрузкой наших сайтов www.edisk.cz и www.sledujteto.cz у некоторых интернет-провайдеров».
Блокировка произошла на основании предварительного предписания, вынесенного региональным судом в Брно. Ассоциация коммерческих телевизионных компаний (АКТВ) добивалась от суда запрета, чтобы предотвратить незаконный обмен программами и сериалами с момента их производства на указанных серверах. Членами АКТВ являются компании Nova, Prima и Óčko.
Отечественные операторы должны блокировать серверы обмена данными. Novinky.cz пробовал получить доступ к упомянутым сервисам из сетей O2, T-Mobil и Vodafone, соединение было невозможно и всегда заканчивалось сообщением об ошибке.
Сервис eDisk — не единственный, который попал в черный список. «Datoid подвергается совершенно беспрецедентной атаке: региональный суд в Брно принял обеспечительную меру по ходатайству неназванных телеканалов, добивающихся блокировки Datoid в отношении нескольких операторов. Оператор Datoid вообще не является и не являлся стороной этих разбирательств и не мог знать о них или как-то защищаться», — заявили представители другого сервиса обмена данными.
Операторы всех рассматриваемых сервисов пытаются обойти предварительный запрет суда. «Сервисы доступны на альтернативном домене — но мы не можем сказать, на постоянной ли основе», — добавили представители Datoid.
Они намекнули на то, что суд, конечно же, может заблокировать доступность и новых доменов.
Давление со стороны регуляторов
Серверы обмена данными в последнее время находятся под сильным давлением. В прошлом году вступила в силу поправка к чешскому закону об авторском праве, принятая вслед за европейским постановлением. Согласно ей, оператор, по сути, берет на себя ответственность за своих пользователей — он отвечает за то, какие данные пользователи загружают на сервер.
В Европейском союзе (ЕС) вступил в силу новый регламент о едином рынке цифровых услуг и цифровых сервисов — так называемый Digital Services Act (DSA). DSA устанавливает правила и обязательства для цифровых сервисов, которые выступают в роли посредников, то есть соединяют пользователей с товарами, услугами и контентом.
Это охватывает целый спектр цифровых услуг, от сервисов, предоставляющих сетевую инфраструктуру, веб-хостинга до онлайн-платформ, таких как социальные сети или онлайн-площадки.
Именно из-за DSA в конце прошлого года кардинально изменилось функционирование Ulož.to Disk, который был одним из самых популярных серверов обмена данными в Чехии. С декабря прошлого года стало невозможно легко обмениваться файлами или искать данные других пользователей.
«Мы всегда тщательно следили за тем, чтобы работа Ulož.to соответствовала действующему чешскому и европейскому законодательству. Это неоднократно подтверждалось судебными решениями по спорам, которые часто специально возбуждались против нас», — заявил ранее Ян Карабина, генеральный директор компании Cloud Platforms, которая управляет Ulož.to Disk.
Многие пользователи посчитали изменения настолько кардинальными, что предрекали скорый конец Ulož.to Disk. Это произошло еще и потому, что компания предоставила пользователям возможность прекратить свое членство в связи с новыми условиями.
Но ничего подобного не произошло, и даже спустя почти четыре месяца Ulož.to Disk продолжает работать.
О блокировке сообщили сами владельцы пострадавших сервисов: «Со вчерашнего дня мы испытываем проблемы с загрузкой наших сайтов www.edisk.cz и www.sledujteto.cz у некоторых интернет-провайдеров».
Блокировка произошла на основании предварительного предписания, вынесенного региональным судом в Брно. Ассоциация коммерческих телевизионных компаний (АКТВ) добивалась от суда запрета, чтобы предотвратить незаконный обмен программами и сериалами с момента их производства на указанных серверах. Членами АКТВ являются компании Nova, Prima и Óčko.
Отечественные операторы должны блокировать серверы обмена данными. Novinky.cz пробовал получить доступ к упомянутым сервисам из сетей O2, T-Mobil и Vodafone, соединение было невозможно и всегда заканчивалось сообщением об ошибке.
Сервис eDisk — не единственный, который попал в черный список. «Datoid подвергается совершенно беспрецедентной атаке: региональный суд в Брно принял обеспечительную меру по ходатайству неназванных телеканалов, добивающихся блокировки Datoid в отношении нескольких операторов. Оператор Datoid вообще не является и не являлся стороной этих разбирательств и не мог знать о них или как-то защищаться», — заявили представители другого сервиса обмена данными.
Операторы всех рассматриваемых сервисов пытаются обойти предварительный запрет суда. «Сервисы доступны на альтернативном домене — но мы не можем сказать, на постоянной ли основе», — добавили представители Datoid.
Они намекнули на то, что суд, конечно же, может заблокировать доступность и новых доменов.
Давление со стороны регуляторов
Серверы обмена данными в последнее время находятся под сильным давлением. В прошлом году вступила в силу поправка к чешскому закону об авторском праве, принятая вслед за европейским постановлением. Согласно ей, оператор, по сути, берет на себя ответственность за своих пользователей — он отвечает за то, какие данные пользователи загружают на сервер.
В Европейском союзе (ЕС) вступил в силу новый регламент о едином рынке цифровых услуг и цифровых сервисов — так называемый Digital Services Act (DSA). DSA устанавливает правила и обязательства для цифровых сервисов, которые выступают в роли посредников, то есть соединяют пользователей с товарами, услугами и контентом.
Это охватывает целый спектр цифровых услуг, от сервисов, предоставляющих сетевую инфраструктуру, веб-хостинга до онлайн-платформ, таких как социальные сети или онлайн-площадки.
Именно из-за DSA в конце прошлого года кардинально изменилось функционирование Ulož.to Disk, который был одним из самых популярных серверов обмена данными в Чехии. С декабря прошлого года стало невозможно легко обмениваться файлами или искать данные других пользователей.
«Мы всегда тщательно следили за тем, чтобы работа Ulož.to соответствовала действующему чешскому и европейскому законодательству. Это неоднократно подтверждалось судебными решениями по спорам, которые часто специально возбуждались против нас», — заявил ранее Ян Карабина, генеральный директор компании Cloud Platforms, которая управляет Ulož.to Disk.
Многие пользователи посчитали изменения настолько кардинальными, что предрекали скорый конец Ulož.to Disk. Это произошло еще и потому, что компания предоставила пользователям возможность прекратить свое членство в связи с новыми условиями.
Но ничего подобного не произошло, и даже спустя почти четыре месяца Ulož.to Disk продолжает работать.
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