Что происходит с ценами на авиабилеты из Чехии

Через Student Agency Travel люди покупали билеты на большинство популярных направлений по той же или аналогичной цене, что и в прошлом году, но на несколько направлений цена также изменилась. По данным портала Letuška.cz и Student Agency Travel, чехи чаще выбирают для вылета аэропорт Праги. Данные Kiwi.com показывают, что чехи купили билеты на летние каникулы в этом году в среднем на пять дней раньше, чем в прошлом.



По данным Letuška.cz, цены на европейские летние билеты, купленные на месяцы с июня по сентябрь, выросли на несколько сотен крон по сравнению с прошлым годом. Student Agency Travel зафиксировал прежние цены на такие направления, как Мальта, Нью-Йорк, Париж, Сплит и Барселона. По данным ритейлера, стоимость перелетов упала для Малаги (Испания) на 17% и Лиссабона (Португалия) на 11%. Напротив, ритейлер отметил рост цен от пяти до 14% для Лондона, Фуншала на Мадейре или Бургаса в Болгарии.



Люди, купившие билеты на лето на Letuška.cz, выбирали для вылета аэропорт Праги в 95% случаев, что на шесть процентов больше, чем прошлым летом. По словам директора портала Йозефа Трейбала, этот рост связан с увеличением количества прямых стыковок из пражского аэропорта имени Вацлава Гавела. Немного более высокие цены из Праги, по его словам, перевешиваются более коротким расстоянием до аэропорта. Люди, купившие билеты на сайтах Kiwi.com и Student Agency Travel, также выбрали Прагу для своего вылета. В обоих случаях интерес к вылетам на летние каникулы из Праги немного вырос по сравнению с прошлым годом. Примерно половина людей, купивших билеты у ритейлера Pelikán, также полетят из Праги.



По данным Pelikán, среднее время от покупки до вылета для летних билетов составляет примерно три месяца. Студенческое агентство Travel сообщило о двух-трех месяцах до вылета, а Letuška.cz — о нескольких неделях для европейских направлений и месяцах для более отдаленных. Данные Kiwi.com показывают, что люди покупали билеты на это лето в среднем за 85 дней до вылета, что на пять дней раньше, чем в прошлом году.



По мнению ритейлеров, цены на авиабилеты выгоднее, когда путешественники покупают их заблаговременно. Тем чехам, которые еще не купили билеты на летние каникулы, пресс-секретарь Pelikán Катарина Шухтерова рекомендует отправиться в путешествие до конца июня или отложить поездку до сентября-октября. Традиционно летние направления наиболее популярны в июле и августе. Поэтому билеты на эти месяцы стоят дороже, а самолеты более переполнены. Поэтому ждать билетов на июль и август в последнюю минуту не стоит, считают продавцы.



Решая, как провести летние каникулы в этом году, чехи в основном выбирают европейские направления. В десятку самых популярных направлений входят Малага и Барселона в Испании, остров Мальта, Сплит в Хорватии, Лиссабон в Португалии, Париж и Италия. По словам Трейбала, портал Letuška.cz также заметил повышенный интерес к более крутым скандинавским или балтийским направлениям. «Значительный, почти четырехкратный, интерес вызывают билеты в Гданьск, Польша», — добавил Трейбал. Албания также пользуется большим спросом: этим летом туда полетит вдвое больше людей, чем в прошлом году, по данным Kiwi.com. Данные ритейлера Pelikan показывают, что люди чаще всего ищут билеты в Токио — на55 % больше, чем в прошлом году.



Билетный менеджер Student Agency Travel Ленка Кашицка советует путешественникам быть особенно внимательными при покупке билетов, выбирая предпочтительный тариф из-за багажа. «Пассажирам следует обратить пристальное внимание на условия провоза багажа в билетах лоукостеров, где обычно в стоимость билета не входит стандартная ручная кладь, а только небольшая ручная кладь (маленькая сумочка, небольшой рюкзак)», — говорит она. По ее словам, некоторые лоукостеры также разрешают регистрироваться на рейс в аэропорту только за отдельную плату, поэтому тебе нужно следить за информацией, чтобы вовремя зарегистрироваться на рейс онлайн.