Россия заблокировала десятки европейских СМИ, в том числе два чешских

Министерство иностранных дел России, опубликовавшее полный список из 81 запрещенного СМИ, заявило, что «Брюссель и страны-члены ЕС решили пойти по пути эскалации в мае, введя санкции против РИА Новости, „Известий“ и „Российской газеты“, вынудив Москву принять зеркальные и соразмерные ответные меры».





Если ЕС отменит санкции в отношении российских СМИ, Москва готова пересмотреть свое нынешнее решение, заявили в министерстве, возглавляемом Сергеем Лавровым. Это решение касается, в частности, немецкого журнала Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанской El País, итальянских La Stampa и La Repubblica, французских Le Monde и Libération, а также общеевропейских серверов Politico и EUobserver и двух чешских СМИ — порталов Seznam Zprávy и ČT.





Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал поступок Москвы абсолютно скандальным. «В то время как российские СМИ совершенно очевидно распространяют пропаганду, эти СМИ независимы, имеют свои собственные кодексы и на самом деле объективны и критичны», — сказал Липавский, находящийся с визитом в Турции.





В ответ на запланированные Москвой ограничения в отношении более чем 80 СМИ из ЕС Госдепартамент США заявил, что «Россия подавляет журналистику и боится, что люди узнают правду».





«Это бессмысленная месть. Нет, пропагандистские СМИ, финансируемые для распространения дезинформации в рамках военной доктрины России, — это не то же самое, что независимые СМИ», — написала комиссар Журова в социальной сети X. «Демократические страны знают это», — добавила она, осудив «постоянное нарушение Кремлем свободы СМИ».





По словам пресс-секретаря Seznam Zprávy Анеты Капуциановой, руководство Seznam Zprávy не располагает более подробной информацией о заблокированных СМИ. «Поэтому мы не можем сказать, что именно мы сделали, чтобы заслужить включение в список запрещенных СМИ. Возможно, свою роль сыграла наша многолетняя борьба с дезинформацией и тщательная проверка фактов, которую мы проводим в наших дискуссиях», — сказала Капуцианова.





«Заявление МИД России об ограничении Евросоюзом содержания СМИ ничего не меняет в работе CT и особенно в освещении ее новостей. Что касается постоянного корреспондента СТ в России Карела Рожанека, то он уже много лет работает в сложных условиях и будет продолжать работать в России», — добавила пресс-секретарь Чешского телевидения Вендула Крейчова.





В середине мая страны-члены ЕС обосновали санкции против трех российских СМИ, сославшись на их «фундаментальную роль в поддержке наступательной войны России против Украины и в дестабилизации соседних стран». ЕС заявил, что Россия также участвует в «систематической международной кампании манипулирования СМИ и информацией, вмешательства и грубого искажения фактов для оправдания и поддержки своей агрессии против Украины».