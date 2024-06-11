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Россия заблокировала десятки европейских СМИ, в том числе два чешских
26 июня 2024
09:30
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В ответ на введение санкций против российского агентства РИА Новости, газет «Известия» и «Российская газета» российские власти ограничили доступ более чем восьми десяткам СМИ из стран Евросоюза. В «черный» список попали Seznam Zprávy и ČT (Чешское телевидение). Глава чешской дипломатии Ян Липавский назвал этот шаг скандальным, а вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова заявила, что это бессмысленная ответная мера. По мнению Госдепартамента США, «Россия боится, что люди узнают правду».
Министерство иностранных дел России, опубликовавшее полный список из 81 запрещенного СМИ, заявило, что «Брюссель и страны-члены ЕС решили пойти по пути эскалации в мае, введя санкции против РИА Новости, „Известий“ и „Российской газеты“, вынудив Москву принять зеркальные и соразмерные ответные меры».
Если ЕС отменит санкции в отношении российских СМИ, Москва готова пересмотреть свое нынешнее решение, заявили в министерстве, возглавляемом Сергеем Лавровым. Это решение касается, в частности, немецкого журнала Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанской El País, итальянских La Stampa и La Repubblica, французских Le Monde и Libération, а также общеевропейских серверов Politico и EUobserver и двух чешских СМИ — порталов Seznam Zprávy и ČT.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал поступок Москвы абсолютно скандальным. «В то время как российские СМИ совершенно очевидно распространяют пропаганду, эти СМИ независимы, имеют свои собственные кодексы и на самом деле объективны и критичны», — сказал Липавский, находящийся с визитом в Турции.
В ответ на запланированные Москвой ограничения в отношении более чем 80 СМИ из ЕС Госдепартамент США заявил, что «Россия подавляет журналистику и боится, что люди узнают правду».
«Это бессмысленная месть. Нет, пропагандистские СМИ, финансируемые для распространения дезинформации в рамках военной доктрины России, — это не то же самое, что независимые СМИ», — написала комиссар Журова в социальной сети X. «Демократические страны знают это», — добавила она, осудив «постоянное нарушение Кремлем свободы СМИ».
По словам пресс-секретаря Seznam Zprávy Анеты Капуциановой, руководство Seznam Zprávy не располагает более подробной информацией о заблокированных СМИ. «Поэтому мы не можем сказать, что именно мы сделали, чтобы заслужить включение в список запрещенных СМИ. Возможно, свою роль сыграла наша многолетняя борьба с дезинформацией и тщательная проверка фактов, которую мы проводим в наших дискуссиях», — сказала Капуцианова.
«Заявление МИД России об ограничении Евросоюзом содержания СМИ ничего не меняет в работе CT и особенно в освещении ее новостей. Что касается постоянного корреспондента СТ в России Карела Рожанека, то он уже много лет работает в сложных условиях и будет продолжать работать в России», — добавила пресс-секретарь Чешского телевидения Вендула Крейчова.
В середине мая страны-члены ЕС обосновали санкции против трех российских СМИ, сославшись на их «фундаментальную роль в поддержке наступательной войны России против Украины и в дестабилизации соседних стран». ЕС заявил, что Россия также участвует в «систематической международной кампании манипулирования СМИ и информацией, вмешательства и грубого искажения фактов для оправдания и поддержки своей агрессии против Украины».
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